Уничтожение вражеской техники сбросами из дронов бойцами 14-го полка БПАК. ВИДЕО
Бойцы 14-го полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем ВСУ показали ряд ударов по целям в российском тылу.
Видео было обнародовано на телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Были уничтожены САУ, РСЗО "Град", несколько боевых бронированных машин, гаубица и грузовик.
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показать весь комментарий21.09.2024 01:28 Ответить Мне нравится 1
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