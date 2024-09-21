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Уничтожение вражеской техники сбросами из дронов бойцами 14-го полка БПАК. ВИДЕО

Бойцы 14-го полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем ВСУ показали ряд ударов по целям в российском тылу.

Видео было обнародовано на телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Были уничтожены САУ, РСЗО "Град", несколько боевых бронированных машин, гаубица и грузовик.

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дроны (3974) Силы беспилотных систем (94)


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21.09.2024 01:28 Ответить
 
 