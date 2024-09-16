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Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды ВСУ

Сили безпілотних систем офіційно окремий рід ЗСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому Силы беспилотных систем официально стали отдельным родом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент подписал законопроект №11507, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины новой структуры - Сил беспилотных систем", - отметил он.

Как говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады, проект закона разработан с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению.

Указано, что реализация проекта Закона будет осуществлена в пределах средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины на соответствующий год.

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Напомним, в феврале 2024 года президент Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил беспилотных систем.

Впоследствии Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в структуре ВСУ создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.
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Тоесть дронщиков теперь не будут отправлять штурмовать посадку?
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16.09.2024 14:55 Ответить
Посадки будуть самі тепер штурмувати дронщиків
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16.09.2024 15:00 Ответить
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16.09.2024 14:58 Ответить
Яке відношення до даної теми має цей твій висер ?!
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16.09.2024 15:23 Ответить
Скажу просто - іди лісом дебіл
Бан за це не бан, мені все одно, а дебілів типу тебе в Україні вистачає - кожен суслік агроном.
Ладно був би ще Модератором, а то кожне лайно в мене буде питати що мені друкувати
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17.09.2024 02:05 Ответить
Рід військ, який до цього часу на 80% забезпечується волонтерами? То може хай волонтери і створюють, щоб інші не косили бабло?
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16.09.2024 15:04 Ответить
Блогери ворога жаліються, що скрєпні волонтери привозять дрони, придбані на пожертви, у військові частини, і ці дрони забирають "під контроль" командири.
Скрєпні оператори змушені викуповувати "волонтерські дрони" для своїх потреб в продавців, повʼязаних з командуванням. Наслідок - подвійна ціна. Нехай платять ще більшу ціну. Бо мають на це гроші.
В наших СБС такого мабуть немає і ніколи не буде.
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16.09.2024 15:22 Ответить
 
 