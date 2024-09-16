Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом Збройних сил України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент підписав законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем", - зазначив він.
Як йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради, проєкт закону розроблено з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.
Вказано, що реалізація проєкту Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.
Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем.
Згодом Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.
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Бан за це не бан, мені все одно, а дебілів типу тебе в Україні вистачає - кожен суслік агроном.
Ладно був би ще Модератором, а то кожне лайно в мене буде питати що мені друкувати
Скрєпні оператори змушені викуповувати "волонтерські дрони" для своїх потреб в продавців, повʼязаних з командуванням. Наслідок - подвійна ціна. Нехай платять ще більшу ціну. Бо мають на це гроші.
В наших СБС такого мабуть немає і ніколи не буде.