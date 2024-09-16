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Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ

Сили безпілотних систем офіційно окремий рід ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом Збройних сил України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент підписав законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем", - зазначив він. 

Як йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради, проєкт закону розроблено з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Вказано, що реалізація проєкту Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем: ЗСУ мають бути на крок попереду ворога 

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем.

Згодом Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

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Тоесть дронщиков теперь не будут отправлять штурмовать посадку?
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16.09.2024 14:55 Відповісти
Посадки будуть самі тепер штурмувати дронщиків
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16.09.2024 15:00 Відповісти
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16.09.2024 14:58 Відповісти
Яке відношення до даної теми має цей твій висер ?!
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16.09.2024 15:23 Відповісти
Скажу просто - іди лісом дебіл
Бан за це не бан, мені все одно, а дебілів типу тебе в Україні вистачає - кожен суслік агроном.
Ладно був би ще Модератором, а то кожне лайно в мене буде питати що мені друкувати
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17.09.2024 02:05 Відповісти
Рід військ, який до цього часу на 80% забезпечується волонтерами? То може хай волонтери і створюють, щоб інші не косили бабло?
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16.09.2024 15:04 Відповісти
Блогери ворога жаліються, що скрєпні волонтери привозять дрони, придбані на пожертви, у військові частини, і ці дрони забирають "під контроль" командири.
Скрєпні оператори змушені викуповувати "волонтерські дрони" для своїх потреб в продавців, повʼязаних з командуванням. Наслідок - подвійна ціна. Нехай платять ще більшу ціну. Бо мають на це гроші.
В наших СБС такого мабуть немає і ніколи не буде.
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16.09.2024 15:22 Відповісти
 
 