Україна збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, - командувач ЗС Великої Британії Радакін

Удари України по російських стратегічних об’єктах у глибокому тилу будуть продовжуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Він визнав, що Україна зіткнулася з "важкою" боротьбою з активним російським наступом та її оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв. Проте підкреслив, що така похмурий "картина" війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Серед них, останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України з великої відстані, а також "повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", - сказав Радакін, додавши, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби ... її здатність продовжувати глибокі операції буде [все більше] ставати особливістю війни", – сказав Радакін, додавши, що такі удари "безумовно, мають ефект".

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Після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні Радакін з оптимізмом говорив про ситуацію, коли всі країни НАТО "говорять про те, щоб витрачати більше грошей".

"Я розумію, що все це менш комфортно, якщо ви перебуваєте в Києві. Ви також повинні визнати, що Росія змогла нанести більш ефективні удари на великі відстані, ніж минулого року", - зазначив він.

Радакін також відповів на критику, що Захід не має всеохоплюючого плану, як допомогти Києву досягти перемоги, і натомість лише надав йому достатню військову допомогу, щоб запобігти поразці.

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"Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план", і пункти А, Б і В зараз відбудуться", - сказав Радакін.

Деякі елементи військового підходу щодо України, за його словами, "будуть приховані ... деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів".

Деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року", сказав Радакін.