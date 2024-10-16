Сырский обсудил с британским коллегой Радакином возможности Украины бить по военным объектам РФ в стратегической глубине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил на своей Facebook-странице.

"В ходе разговора проинформировал британского коллегу об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта", - отметил он.

Кроме того, стороны обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине.

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"В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы. Поставка военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения - являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества", - подчеркнул главком.

Также Сырский отметил циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, не избирательность массированных бомбардировок гражданских объектов.

"В завершение разговора поблагодарил адмирала Тони Радакина, правительство и народ Соединенного Королевства за стойкую и непоколебимую поддержку Украины", - добавил он.

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