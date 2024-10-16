РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13305 посетителей онлайн
Новости
1 194 16

Сырский обсудил с британским коллегой Радакином возможности Украины бить по военным объектам РФ в стратегической глубине

​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил на своей Facebook-странице.

"В ходе разговора проинформировал британского коллегу об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта", - отметил он.

Кроме того, стороны обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличит количество дальних ударов по территории России, - командующий ВС Великобритании Радакин

"В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы. Поставка военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения - являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества", - подчеркнул главком.

Также Сырский отметил циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, не избирательность массированных бомбардировок гражданских объектов.

"В завершение разговора поблагодарил адмирала Тони Радакина, правительство и народ Соединенного Королевства за стойкую и непоколебимую поддержку Украины", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть положительная динамика поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами, - Сырский

Автор: 

Великобритания (5017) Александр Сырский (619) Радакин Тони (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Вам козлам зеленим вже давно сказали бити своїм куди хочете! А ви що робите? Балаканину розводите! Де наші хрінпіду ракети ?!
показать весь комментарий
16.10.2024 09:21
+6
показать весь комментарий
16.10.2024 09:29
+4
Так "своє" є тільки у потужних відосиках лідора.

В реалі є тільки дрони.
показать весь комментарий
16.10.2024 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виправте в заголовку: Радакіним -> Радакіном.

Бо сміх бере…
показать весь комментарий
16.10.2024 09:00 Ответить
ну фсе, решение принято.
показать весь комментарий
16.10.2024 09:03 Ответить
не спішіть - дЄрмак ще не вніс корективи до плану сирка.....
показать весь комментарий
16.10.2024 09:06 Ответить
Бити - бити -- то немає чим - то дозволу немає - то кацапи літачки відсунули
показать весь комментарий
16.10.2024 09:07 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 09:12 Ответить
Вам козлам зеленим вже давно сказали бити своїм куди хочете! А ви що робите? Балаканину розводите! Де наші хрінпіду ракети ?!
показать весь комментарий
16.10.2024 09:21 Ответить
Так "своє" є тільки у потужних відосиках лідора.

В реалі є тільки дрони.
показать весь комментарий
16.10.2024 09:25 Ответить
мільйони дронів! ))
показать весь комментарий
16.10.2024 09:44 Ответить
З мільярда дерев
показать весь комментарий
16.10.2024 09:50 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 09:29 Ответить
Держдеп США поки що працює у якості кацапської ППО (ПРО), подивимося як буде після виборів президента...
показать весь комментарий
16.10.2024 10:01 Ответить
Оно Сырому надо, вдруг по маме с папой попадет или по брательнику.
показать весь комментарий
16.10.2024 10:27 Ответить
Кацапи побудували залізницю з ростова до Криму через Маріуполь спокійно,солідно,без страху! Ні одного прильоту не було взагалі! Що,а вірніше хто заважав не дати їм будувати цю стратегічну логістичну дорогу по якій вони зараз спокійно,без паніки возять військові вантажі? І в нас для цього є зброя! І дозволу не треба. ********!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 10:33 Ответить
все по-плану....по-оманському плану.....
показать весь комментарий
16.10.2024 10:39 Ответить
.Просирається територія кожного дня. Крім розмов нема нічого.
показать весь комментарий
16.10.2024 12:00 Ответить
 
 