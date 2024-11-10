Две оторванные ноги российского захватчика валяются в поле на Купянском направлении. ВИДЕО
Воины 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины разбили целое подразделение танкистов РФ на Купянском направлении в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области.
Украинские десантники ликвидировали более сотни оккупантов из подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ, информирует Цензор.НЕТ.
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мозгаміногамі
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой безноженьке
Ноги приклеить во сне?» (с)