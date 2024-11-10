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Две оторванные ноги российского захватчика валяются в поле на Купянском направлении. ВИДЕО

Воины 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины разбили целое подразделение танкистов РФ на Купянском направлении в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

Украинские десантники ликвидировали более сотни оккупантов из подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ, информирует Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19188) ликвидация (3529) 77 ОАБ (28)


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Топ комментарии
+17
Хочеться так дорахувати хоча б до мільйона 🥰
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10.11.2024 13:25
+9
одна нога здесь а друга там...
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10.11.2024 13:27
+5
це запасні хтось не доніс разом з б/к.
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10.11.2024 13:25
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Хочеться так дорахувати хоча б до мільйона 🥰
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10.11.2024 13:25 Ответить
Може то по одній но від двох
3,14дарів?
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10.11.2024 13:25 Ответить
це запасні хтось не доніс разом з б/к.
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10.11.2024 13:25 Ответить
одна нога здесь а друга там...
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10.11.2024 13:27 Ответить
Кацап з п'яну переплутав і залишив обЄ здЄсь...
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10.11.2024 14:00 Ответить
.... а пока его искали, ноги встали и ушли.
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10.11.2024 13:30 Ответить
Дуже шкода ніг, зайвою у нього була голова....
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10.11.2024 13:38 Ответить
в 90х русня жрала ножки буша, а сьогодні ножки байдена
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10.11.2024 13:43 Ответить
от цікаво, якщо на двох ногах різне взуття, то у ГШ подають як двох кацапів? Чи ноги не рахуються, а треба рахувати тільки тулуби? І чи можно рахувати окремо голову, якщо тулуб десь заховався, і не був знайдений для підрахунку?
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10.11.2024 13:47 Ответить
І обидві ліві...
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10.11.2024 13:47 Ответить
Дарт Вейдер - початок
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10.11.2024 13:49 Ответить
Как здорово,что все мы здесь сегодня собрались
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10.11.2024 13:54 Ответить
Понад сто жигулів... За просто ноги нічо не дають...
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10.11.2024 14:04 Ответить
Пораскінув мозгамі ногамі
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10.11.2024 14:13 Ответить
А почали так по буденному нейстрально : дві ноги в полі))))
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10.11.2024 14:19 Ответить
цікаво, хто в одну посадку загнав 3 роти орків (роти зараз по 60-70 рил в найкращому випадку)? може премію йому?
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10.11.2024 15:37 Ответить
"это нога, у того, у кого надо нога!" (берегись ВСУ) )
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10.11.2024 15:40 Ответить
А пісюн з тулубом залишився, хрен з тими ногами.
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10.11.2024 15:56 Ответить
«Боженька, ласковый Боженька,
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой безноженьке
Ноги приклеить во сне?» (с)
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10.11.2024 16:12 Ответить
Сто двадцять мертвих орків , це сто двадцять збережених життів наших воїнів ! Гарно !
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10.11.2024 16:50 Ответить
За дурною головою і ногам нема покою!
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10.11.2024 17:55 Ответить
Кацапи наче втратили розум (якщо він був) , лізуть й лізуть подихати за шизонутого ***** бункерного..... дегенерати бл#дь та нелюди!
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10.11.2024 18:00 Ответить
Через дурну голову, і ноги страдають.)))
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10.11.2024 19:46 Ответить
 
 