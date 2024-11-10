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Дві відірвані ноги російського загарбника валяються у полі на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Воїни 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України розбили цілий підрозділ танкістів РФ на Куп'янському напрямку в районі населеного пункту Кругляківка Харківської області.

Українські десантники ліквідували понад сотню окупантів з підрозділу 1-го танкового полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії ЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський солдат на ходу вистрибує з КамАЗу, щоб врятуватися від удару дрону-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 77 ОАБ (30)


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Топ коментарі
+17
Хочеться так дорахувати хоча б до мільйона 🥰
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10.11.2024 13:25
+9
одна нога здесь а друга там...
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10.11.2024 13:27
+5
це запасні хтось не доніс разом з б/к.
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10.11.2024 13:25
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Хочеться так дорахувати хоча б до мільйона 🥰
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10.11.2024 13:25 Відповісти
Може то по одній но від двох
3,14дарів?
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10.11.2024 13:25 Відповісти
це запасні хтось не доніс разом з б/к.
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10.11.2024 13:25 Відповісти
одна нога здесь а друга там...
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10.11.2024 13:27 Відповісти
Кацап з п'яну переплутав і залишив обЄ здЄсь...
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10.11.2024 14:00 Відповісти
.... а пока его искали, ноги встали и ушли.
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10.11.2024 13:30 Відповісти
Дуже шкода ніг, зайвою у нього була голова....
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10.11.2024 13:38 Відповісти
в 90х русня жрала ножки буша, а сьогодні ножки байдена
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10.11.2024 13:43 Відповісти
от цікаво, якщо на двох ногах різне взуття, то у ГШ подають як двох кацапів? Чи ноги не рахуються, а треба рахувати тільки тулуби? І чи можно рахувати окремо голову, якщо тулуб десь заховався, і не був знайдений для підрахунку?
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10.11.2024 13:47 Відповісти
І обидві ліві...
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10.11.2024 13:47 Відповісти
Дарт Вейдер - початок
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10.11.2024 13:49 Відповісти
Как здорово,что все мы здесь сегодня собрались
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10.11.2024 13:54 Відповісти
Понад сто жигулів... За просто ноги нічо не дають...
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10.11.2024 14:04 Відповісти
Пораскінув мозгамі ногамі
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10.11.2024 14:13 Відповісти
А почали так по буденному нейстрально : дві ноги в полі))))
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10.11.2024 14:19 Відповісти
цікаво, хто в одну посадку загнав 3 роти орків (роти зараз по 60-70 рил в найкращому випадку)? може премію йому?
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10.11.2024 15:37 Відповісти
"это нога, у того, у кого надо нога!" (берегись ВСУ) )
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10.11.2024 15:40 Відповісти
А пісюн з тулубом залишився, хрен з тими ногами.
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10.11.2024 15:56 Відповісти
«Боженька, ласковый Боженька,
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой безноженьке
Ноги приклеить во сне?» (с)
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10.11.2024 16:12 Відповісти
Сто двадцять мертвих орків , це сто двадцять збережених життів наших воїнів ! Гарно !
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10.11.2024 16:50 Відповісти
За дурною головою і ногам нема покою!
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10.11.2024 17:55 Відповісти
Кацапи наче втратили розум (якщо він був) , лізуть й лізуть подихати за шизонутого ***** бункерного..... дегенерати бл#дь та нелюди!
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10.11.2024 18:00 Відповісти
Через дурну голову, і ноги страдають.)))
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10.11.2024 19:46 Відповісти
 
 