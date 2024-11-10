Дві відірвані ноги російського загарбника валяються у полі на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+
Воїни 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України розбили цілий підрозділ танкістів РФ на Куп'янському напрямку в районі населеного пункту Кругляківка Харківської області.
Українські десантники ліквідували понад сотню окупантів з підрозділу 1-го танкового полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії ЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
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3,14дарів?
мозгаміногамі
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой безноженьке
Ноги приклеить во сне?» (с)