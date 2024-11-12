Путін поспішає повернути Курську область до інавгурації Трампа, - The Telegrap

Президент РФ Володимир Путін наказав повернути під контроль Курську область до 20 січня 2025 року. Тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Союзники по НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа.

Згідно з оцінкою британської військової розвідки, Росія найближчими днями, ймовірно, посилить атаки дронами-камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону.

Близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР, який було укладено цього року.

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За словами українських аналітиків, Кремль також може використати свою наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області.

Станом на даний момент РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні.

The Telegraph додало, що після початку контрнаступу в Курській області, РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше території України, ніж за будь-який місяць з середини 2022 року.

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