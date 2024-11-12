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Новини Війна
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Путін поспішає повернути Курську область до інавгурації Трампа, - The Telegrap

Курська область РФ

Президент РФ Володимир Путін наказав повернути під контроль Курську область до 20 січня 2025 року. Тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Союзники по НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа.

Згідно з оцінкою британської військової розвідки, Росія найближчими днями, ймовірно, посилить атаки дронами-камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону.

Близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР, який було укладено цього року.

Читайте також: Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області, - The New York Times

За словами українських аналітиків, Кремль також може використати свою наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області.

Станом на даний момент РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні.

The Telegraph додало, що після початку контрнаступу в Курській області, РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше території України, ніж за будь-який місяць з середини 2022 року.

Також читайте: Росіяни розпочали нову хвилю наступу на Курщині та окупували Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState

Автор: 

путін володимир (23795) Трамп Дональд (5604) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+5
Мій Друг з 80 ДШБ крошить орків пачками в Суджі. Орків там косять як траву!
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12.11.2024 00:27
+4
Це все тобі Трамп розказав ? Ти диви який поінформований...
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12.11.2024 00:41
+3
х.....й там
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12.11.2024 00:26
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х.....й там
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12.11.2024 00:26 Відповісти
Ну половину вже повернув
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12.11.2024 01:06 Відповісти
Мій Друг з 80 ДШБ крошить орків пачками в Суджі. Орків там косять як траву!
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12.11.2024 00:27 Відповісти
Та вже все зрозуміло. Трамп домовився з ****** про замороження війни по лінії розмежування. Для цього Трампушка "оголосить ультиматум" - Україна має втратити території без вступу до НАТО і репарацій, а ***** просто тимчасово призупинить військові дії. Якщо Україна відмовиться то будь яке постачання зброї Трамп заблокує. Якщо відмовиться ***** то зброї Україні, навпаки, дадуть навіть чуток більше і дозволять стріляти трошки далі і до кінця каденції "обнульонного Трампа". У нас вибору нку майже нема завдяки зеленому блазню-жебраку та єрмаку-агенту патрушєва - ну от немає більше виробників і постачальників зброї для України в світі! США кинули не тільки Україну, а й усіх членів НАТО. Але в перспективі то таке, бо німецьких, французьких, італійських виробників зброї давно "денацифікували" після "холокосту"... Трахнуть і обкрадуть зараз насамперед нас. Моніка Зєлінські відсмокче, сковтне і переїде до батьків в Ізраїль... А нам доведеться готуватися до нової війни...
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12.11.2024 00:35 Відповісти
Це все тобі Трамп розказав ? Ти диви який поінформований...
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12.11.2024 00:41 Відповісти
Ні. Про такий сценарій свідчать дії ***** і попереднє (передвиборче) балабольство Трампа. Дуже хотілось би помилятись, але поточна наявна інформація спонукає робити саме такий висновок - схоже що нас зливають. За пять років отримаємо СВО-2...
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12.11.2024 00:48 Відповісти
Важный момент, это смотря кто станет следующим президентом и как он будет готовиться. Залужного надо выбирать, не идеальный, но хотя бы военный и авторитет сохранил в народе и на Западе.
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12.11.2024 03:47 Відповісти
Ви тут зібрались Залужного в президенти обирати. А він хоч знає про це? Тим більше які вибори під час війни, закінчення якої навіть не проглядається?
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12.11.2024 05:59 Відповісти
Ганебно здриснув.
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12.11.2024 06:58 Відповісти
Залужний інвалід. Він заслужив на спокій.
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12.11.2024 07:34 Відповісти
В Ізраїль ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ ніколи не поїде , там треба налоги сплачувати в армії служити ………З награбованими мільярдами він з Ермаком до хрена нерухомості придбали ,офшори переповнені чекають , а вівці73% чекають на вовну 1 000гр 23
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12.11.2024 06:23 Відповісти
Це єдине місце на планеті де він може перебувати в відносній безпеці і звідки його не видадуть для суду.
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12.11.2024 07:31 Відповісти
Тобто таки буде просуватися ідея що за сторонами лишаються території які вони захопили
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12.11.2024 06:38 Відповісти
Вони ще повинні захопити запоріжську та херсонську, як написано в конституції рашки.....оце вам міжнародні закони, ООН, римський статут і тд
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12.11.2024 08:49 Відповісти
Звичайно буде, бо що в США, що в ЄС подивилися, що кацапи проходять кожного дня таку відстань, скільки можна пройти пішком 20 піхотинців, то чого вони будуть чекати, щоб ворог звахопив всю Україну і до них прибіжать ще мільйонів 20 голих і босих біженців? Чи можливо є план знищення кацапа і відвоювання окупованих територій? Чи Боневтік Потужний запустив десятки підприємств по виготовленню гармат, снарядів, ракет, дронів, РЕБів...?
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12.11.2024 10:35 Відповісти
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12.11.2024 08:31 Відповісти
 
 