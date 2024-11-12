Трамп не дозволить Путіну "прокотитися через Україну", - ексдержсекретар США Помпео

Новообраний президент США Дональд Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fortune, про це на Глобальному форумі у Нью-Йорку заявив колишній державний секретар Майк Помпео.

"Президент Трамп не дозволить Володимиру Путіну прокотитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього, і про це йому скаже вся його команда", - заявив він.

Помпео наголосив, що дозвіл на такий сценарій - "не почерк Трампа". Також він сподівається, що політик зрозуміє необхідність жорсткої позиції Заходу в цій війні:

"Абсолютно критично важливо, щоб Захід сприймався як такий, що протистоїть цьому головорізу і жахливому хлопцю [Путіну] і не дозволяє злу тріумфувати".

Нагадаємо, видання The Independent припускає, що несподіваний союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України.

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