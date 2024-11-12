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Трамп не дозволить Путіну "прокотитися через Україну", - ексдержсекретар США Помпео

Помпео спрогнозував політику Трампа щодо України

Новообраний президент США Дональд Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fortune, про це на Глобальному форумі у Нью-Йорку заявив колишній державний секретар Майк Помпео.

"Президент Трамп не дозволить Володимиру Путіну прокотитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього, і про це йому скаже вся його команда", - заявив він.

Помпео наголосив, що дозвіл на такий сценарій - "не почерк Трампа". Також він сподівається, що політик зрозуміє необхідність жорсткої позиції Заходу в цій війні:

"Абсолютно критично важливо, щоб Захід сприймався як такий, що протистоїть цьому головорізу і жахливому хлопцю [Путіну] і не дозволяє злу тріумфувати".

Нагадаємо, видання The Independent припускає, що несподіваний союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України.

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Автор: 

путін володимир (23795) Трамп Дональд (5604) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+5
Трамп Помпео вже прокотив
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12.11.2024 08:54
+4
не виключено ,щоб куйло не "прокотився" Україною,"трамплін" запропонує йому той кусок України,про котрий "зе " домовлявся в Омані(нехай нажереться собака)
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12.11.2024 09:04
+3
Типу до цього все проходило з дозволу Трампа -Байдена-Обами?Тоді без слів..
Але, здається, ви просрали свій гегемон , і ніхто не звертає особливої уваги на ваші "дозволи". А війна в Україні ,враховуючи вашу постійну позицію, поставить на вас хрест.
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12.11.2024 09:04
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Прокотитися може і не дозволить. А суне і захоплює нові технології території *уйло стабільно.
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12.11.2024 08:54 Відповісти
Трамп Помпео вже прокотив
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12.11.2024 08:54 Відповісти
Ці тіпа буферну зону на польському кордоні НЕ ВІДДАДУТЬ?!
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12.11.2024 08:59 Відповісти
Типу до цього все проходило з дозволу Трампа -Байдена-Обами?Тоді без слів..
Але, здається, ви просрали свій гегемон , і ніхто не звертає особливої уваги на ваші "дозволи". А війна в Україні ,враховуючи вашу постійну позицію, поставить на вас хрест.
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12.11.2024 09:04 Відповісти
не виключено ,щоб куйло не "прокотився" Україною,"трамплін" запропонує йому той кусок України,про котрий "зе " домовлявся в Омані(нехай нажереться собака)
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12.11.2024 09:04 Відповісти
зе домовлявся в омані за формулу штангель-циркуля, без криму, звичайно.
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12.11.2024 10:24 Відповісти
не виключено ,що в скорім часі буде зреалізована формула" рашистського штангель-циркуля" ,написана для "зе" в Омані і не виключено, що "трамплін" знає про неї давно,і допоможе її зреалізувати в Україні???х/зн?
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12.11.2024 10:33 Відповісти
не зовсім так. зе хотіло протягти формулу штангель-циркуля і сподівалось, шо на виборах, які по ній проведуть, перемогу отримає слуга народу. така собі дуля в кишені від коломойського. але де тепер той коломойський, слуга народу, та і саме зе в недалекому майбутньому?
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12.11.2024 10:39 Відповісти
"Прокотитися" може й не дозволить, а стабільно відкушувати потроху - аж бігом
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12.11.2024 09:13 Відповісти
Всі говорять за Трампа.....то одне то інше, але нічого не чути,щоб сам Трамп говорив про Україну.
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12.11.2024 09:28 Відповісти
В смысле позвонит 21 января 25 г и не позволит дальше катится? Судя по скорости как катится, это примерно уже будет за Шепетовкой. Вот Коля Островский рад будет!
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12.11.2024 10:36 Відповісти
Не дозволяють хлопці й дівчата з ЗСУ.
Ці паразити-політики завжди гарно вміли чужі досягнення приписувати собі.
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12.11.2024 11:06 Відповісти
 
 