Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії Стубб
Новообраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", - наголосив він.
Переговори про завершення війни можливі найближчими місяцями. За словами Стубба, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації".
Нагадаємо, колишній державний секретар Майк Помпео заявив, що Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії та не дозволить Путіну "прокотитися через Україну".
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Два пункти, які були розроблені спеціально для Трампа, представили йому на зустрічі із Зеленським у вересні.
Один з них передбачав заміну частини американських військ в Європі на українські після завершення війни, інший - поділ ключових природних ресурсів України із західними партнерами.
Щодо природніх ресурсів то тут два варіанти або їх розкрадуть олігархи і продадуть на захід за бесцінок або віддати заходу за умови інвестицій в переробку на нашій території. Захід завжди захищає свої інвестиції.
ящо ти не воюєш
1. Україна відмовляється капітулювати і рудий утирок припининяє допомогу.
2 Україна капітулює і рижий утирок все одно припиняє допомогу.
В чому різниця?...