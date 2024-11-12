Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії Стубб

Новообраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", - наголосив він.

Переговори про завершення війни можливі найближчими місяцями. За словами Стубба, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації".

Нагадаємо, колишній державний секретар Майк Помпео заявив, що Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії та не дозволить Путіну "прокотитися через Україну".

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