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Новини Війна
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Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії: Трамп серйозно налаштований щодо миру в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри  щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", - наголосив він. 

Переговори про завершення війни можливі найближчими місяцями. За словами Стубба, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації".

Нагадаємо, колишній державний секретар Майк Помпео заявив, що Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії та не дозволить Путіну "прокотитися через Україну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "План перемоги" Зеленського розробляли з урахуванням приходу Трампа до влади, - FT

Автор: 

Трамп Дональд (5536) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+5
Не дожив Алоїзич. А то з ним би теж угоду уклали. На подвір'ї Освенцима.
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12.11.2024 10:23
+4
Хороше рішення тому що багато військових не зможуть знайти себе умовно вже в мирному житті, така проблема завжди після воєн і якщо їм будуть оплачувати добре, то чому б і ні.

Щодо природніх ресурсів то тут два варіанти або їх розкрадуть олігархи і продадуть на захід за бесцінок або віддати заходу за умови інвестицій в переробку на нашій території. Захід завжди захищає свої інвестиції.
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12.11.2024 10:57
+3
дуже просто укладати мирні угоди
ящо ти не воюєш
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12.11.2024 10:44
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Не дожив Алоїзич. А то з ним би теж угоду уклали. На подвір'ї Освенцима.
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12.11.2024 10:23 Відповісти
Поради давала Республіканська партія: «План перемоги» Зеленського розроблявся з урахуванням повернення Трампа до влади - Financial Times

Два пункти, які були розроблені спеціально для Трампа, представили йому на зустрічі із Зеленським у вересні.

Один з них передбачав заміну частини американських військ в Європі на українські після завершення війни, інший - поділ ключових природних ресурсів України із західними партнерами.
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12.11.2024 10:34 Відповісти
Хороше рішення тому що багато військових не зможуть знайти себе умовно вже в мирному житті, така проблема завжди після воєн і якщо їм будуть оплачувати добре, то чому б і ні.

Щодо природніх ресурсів то тут два варіанти або їх розкрадуть олігархи і продадуть на захід за бесцінок або віддати заходу за умови інвестицій в переробку на нашій території. Захід завжди захищає свої інвестиції.
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12.11.2024 10:57 Відповісти
Якать не хочется--- ещё раз! Я и 10 лет назад где мог печатал, только полное внешнее управление спасёт Украину и этот народ!!!! Который ни разу не захотел стать нацией за века причём. Хуторянские мышление убивало всегда такие начинания. Голубая мечта сынка на участкового выучить! Чтоб самогон гнать спокойно.
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12.11.2024 14:58 Відповісти
"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", - наголосив він. АЛЕ Ж.вони в Європі нікуя не доганяють,або доганяють,тільки включили дурня,що не доганяють.бо "трамплін" про ніякі "вікна" ніколи не зікався і не говорив..."Вікна" придумують європейські "сліпці .У Трампа було "24 години" і закінчення війни,ще до того, як він присяде в крісло АМЕРИКАНСЬКОГО преза
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12.11.2024 10:38 Відповісти
дуже просто укладати мирні угоди
ящо ти не воюєш
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12.11.2024 10:44 Відповісти
Чого воно вартуватиме для України?
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12.11.2024 10:54 Відповісти
Існує два варіанти "завершення"
1. Україна відмовляється капітулювати і рудий утирок припининяє допомогу.
2 Україна капітулює і рижий утирок все одно припиняє допомогу.
В чому різниця?...
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12.11.2024 11:10 Відповісти
Трамп налаштований якнайшвидше укласти угоду про капітуляцію, але не стільки України, скільки Західної цивілізації перед азійськими орками.
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12.11.2024 11:57 Відповісти
Трамп розуміє що за рахунок Россії це не вийди то тоді за рахунок України аби Нобелівську премію отримати за мир у усьому світі.
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12.11.2024 13:33 Відповісти
 
 