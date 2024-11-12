Трампу буде важко змусити Зеленського та Путіна піти на "мирну угоду", - The Times

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні упродовж "одного дня" одразу після вступу на посаду у січні, але його обіцянка щодо "мирної угоди" стикається з опором з обох сторін.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто, можливо, навіть сам Дональд Трамп, не знає, як саме новообраний президент США планує виконати свою обіцянку закінчити війну в Україні протягом одного дня після вступу на посаду", - зазначає видання.

Трамп зробив ставку на свою зовнішньополітичну репутацію, прагнучи якнайшвидшого припинення війни, але його обіцянка припинити війну в Україні зіштовхується з опозицією з обох сторін, вважає кореспондент The Times Марк Беннетс.

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Опір України та РФ щодо "мирного плану" Трампа

Перешкод на шляху до миру багато. У 2022 році Зеленський підписав указ, який забороняє Україні вести переговори з Росією, поки Путін перебуває на посаді президента.

Він також заявив, що Київ може формально поступитися територією Росії, лише якщо такий крок буде схвалений на загальнонаціональному референдумі, що, судячи з опитувань громадської думки, є малоймовірним.

Однак Вашингтон надав переважну більшість військової допомоги Україні, і Трамп припустив, що припинить американську допомогу, якщо Зеленський відмовиться вести переговори про припинення вогню з РФ. Такий крок майже напевно призведе до припинення широкомасштабного українського опору на полі бою, наголошує видання.

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"Хоча Трамп матиме більше важелів впливу на Зеленського, незрозуміло, які стимули він може запропонувати Путіну, щоб змусити його припинити своє вторгнення", - пише Беннетс.

Путін заявив, що мир можливий лише в тому випадку, якщо Україна відмовиться від чотирьох областей на півдні та сході країни, а також від Криму.

Російський диктатор також вимагав, щоб Київ офіційно відмовився від будь-яких планів щодо вступу до НАТО. Після перемоги Трампа на виборах він не дав жодних ознак того, що готовий пом'якшити свої вимоги.

"Трамп може змінити курс на підтримку України та свою позицію щодо Росії", - сказав Ед Арнольд, аналітик з питань європейської безпеки з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, - "Зеленський заявив, що особисто не веде переговори з Путіним, але під тиском може змінити свою політику. Але з огляду на те, де перебувають Росія та Україна, є дуже мало питань, про які вони потенційно могли б домовитися".

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Нагадаємо, колишній державний секретар Майк Помпео заявив, що Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії та не дозволить Путіну "прокотитися через Україну".