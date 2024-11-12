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Новини Війна
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Трампу буде важко змусити Зеленського та Путіна піти на "мирну угоду", - The Times

Мирний план Дональда Трампа стикається з опором з боку України та РФ

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні упродовж "одного дня" одразу після вступу на посаду у січні, але його обіцянка щодо "мирної угоди" стикається з опором з обох сторін.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ

"Ніхто, можливо, навіть сам Дональд Трамп, не знає, як саме новообраний президент США планує виконати свою обіцянку закінчити війну в Україні протягом одного дня після вступу на посаду", - зазначає видання. 

Трамп зробив ставку на свою зовнішньополітичну репутацію, прагнучи якнайшвидшого припинення війни, але його обіцянка припинити війну в Україні зіштовхується з опозицією з обох сторін, вважає кореспондент The Times Марк Беннетс.

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Опір України та РФ щодо "мирного плану" Трампа

Перешкод на шляху до миру багато. У 2022 році Зеленський підписав указ, який забороняє Україні вести переговори з Росією, поки Путін перебуває на посаді президента.

Він також заявив, що Київ може формально поступитися територією Росії, лише якщо такий крок буде схвалений на загальнонаціональному референдумі, що, судячи з опитувань громадської думки, є малоймовірним.

Однак Вашингтон надав переважну більшість військової допомоги Україні, і Трамп припустив, що припинить американську допомогу, якщо Зеленський відмовиться вести переговори про припинення вогню з РФ. Такий крок майже напевно призведе до припинення широкомасштабного українського опору на полі бою, наголошує видання.

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"Хоча Трамп матиме більше важелів впливу на Зеленського, незрозуміло, які стимули він може запропонувати Путіну, щоб змусити його припинити своє вторгнення", - пише Беннетс.

Путін заявив, що мир можливий лише в тому випадку, якщо Україна відмовиться від чотирьох областей на півдні та сході країни, а також від Криму.

Російський диктатор також вимагав, щоб Київ офіційно відмовився від будь-яких планів щодо вступу до НАТО. Після перемоги Трампа на виборах він не дав жодних ознак того, що готовий пом'якшити свої вимоги.

"Трамп може змінити курс на підтримку України та свою позицію щодо Росії", - сказав Ед Арнольд, аналітик з питань європейської безпеки з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, - "Зеленський заявив, що особисто не веде переговори з Путіним, але під тиском може змінити свою політику. Але з огляду на те, де перебувають Росія та Україна, є дуже мало питань, про які вони потенційно могли б домовитися".

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Нагадаємо, колишній державний секретар Майк Помпео заявив, що Трамп займе більш жорстку позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії та не дозволить Путіну "прокотитися через Україну".

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) путін володимир (23767) Трамп Дональд (5536) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+18
Війна швидко закінчиться, якщо Україна отримає дальнобійну зброю та дозвіл атакувати військові обʼєкти та підприємства по всій території агресора.
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12.11.2024 16:12
+12
Кто вообще такой зеленский, что бы решать судьбу Украины? Нарик из Кривога Рагу!!!
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12.11.2024 16:13
+10
війна має закінчитися, шляхом повної поваги до міжнародного права та статуту ООН: паРаша )(уйло повертає Україні усі окуповані з лютого 2014 року території, виплачує репарації та контрибуції за 11 років війни !!! Україна вступає в ЄС і НАТО,а на кордоні з паРашею будує паркан з ровом та морозостійкими крокодилами !!!
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12.11.2024 16:17
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Мав жеж по кремлю в"ібати - шоб кацапів збодрити
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12.11.2024 16:11 Відповісти
Війна швидко закінчиться, якщо Україна отримає дальнобійну зброю та дозвіл атакувати військові обʼєкти та підприємства по всій території агресора.
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12.11.2024 16:12 Відповісти
Навіть 2 порти атакувати, вже б була позитивна динаміка по зниженню експорту в ЄС.
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12.11.2024 17:01 Відповісти
Кто вообще такой зеленский, что бы решать судьбу Украины? Нарик из Кривога Рагу!!!
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12.11.2024 16:13 Відповісти
Він президент. Його вумний нарід вибрав. Так шо хош не хош треба рахуватись...
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12.11.2024 16:16 Відповісти
В нього вже немає ніяких повноважень. Вони нічим не підтверджені.
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12.11.2024 16:28 Відповісти
Це тобі так хочеться? Якби у нього не було повноважень то з ним би ніхто з мирових лідерів не спілкувався б. Це по перше. По друге, час від часу Верховна рада (яка б вона не була, в неї теж термін вийшов) підтверджує воєнний стан в країні. А під час дії воєнного стану ніяких виборів не може бути. Такі як ти патякають тільки, а як провести вибори влади не знають. Почули від незадоволених байку і триндять, триндять...
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12.11.2024 18:42 Відповісти
"вумний нарід" - це українці? А ви хто?
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12.11.2024 17:45 Відповісти
СєрГєй,якраз Українці за наріка і не голосували
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12.11.2024 18:10 Відповісти
Сподіваюся, що українці і за побрехеньки олігарха не голосували.
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13.11.2024 10:15 Відповісти
А тобі сєрГєй,яке діло до Українців!
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13.11.2024 18:26 Відповісти
Так, 73% вумних які прийшли на вибори. Я теж українець, але голосував за Порошенко.
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12.11.2024 18:37 Відповісти
Ну тобто, всі, хто не поділяє вашу думку - то "нарід", і тільки ваша думка то основа всесвіту?
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13.11.2024 10:13 Відповісти
Це не тільки моя думка, нажаль це гірка правда для більшості...
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13.11.2024 12:06 Відповісти
Та той самий народ що і Порошенка з Кучмою вибирай. Ану ще вжарь пісню "Про 73%-та".
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12.11.2024 18:50 Відповісти
Навіть щоб просто тимчасово заморозити війну потрібно наступ росіян зупинити. І слова їх не зупинять і ніякі договори. Вони їх підпишуть, але далі підуть воювати.
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12.11.2024 16:29 Відповісти
А ти нарік звідки?
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12.11.2024 17:29 Відповісти
Проблема Трампа в тому що він хоче повернути соссію для протистояння Китаю. Розуму на те щоб налагодити теплі відносини з Китаєм для протистояння сосії в нього не знайшлося.
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12.11.2024 16:15 Відповісти
Шо не скажеш, щоб тільки до корита добратись... Навіть в США.
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12.11.2024 16:15 Відповісти
війна має закінчитися, шляхом повної поваги до міжнародного права та статуту ООН: паРаша )(уйло повертає Україні усі окуповані з лютого 2014 року території, виплачує репарації та контрибуції за 11 років війни !!! Україна вступає в ЄС і НАТО,а на кордоні з паРашею будує паркан з ровом та морозостійкими крокодилами !!!
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12.11.2024 16:17 Відповісти
А якщо серйозно , то найбільш реалістична - це угода про перемир"я, така яка була при закінченні Корейської війни ,яку підписали США з Північною Кореею і Китаєм ,і до речі ,цю угоду Південна Корея так і не визнала ,бо вважала і до цих пр вважає Північну Корею своєю територією( такий собі корейський варіант "кордонів 91 року ). І до речі , Південна Корея теж не член НАТО ,але це їй не завадило стати міцною державою з сильними збройними силами і ВПК.
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12.11.2024 16:34 Відповісти
А про военно-воздушную базу США вы подзабыли?
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12.11.2024 16:49 Відповісти
Як кажуть мед ,та ще й ложкою ,не все зразу ,колись і це буде , дуже права Людмила Полякова 5с56ас26,потрібно матеріально зацікавити Трампа і буде ще швидше . Він людина прагматична.
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12.11.2024 16:56 Відповісти
Зацікавте Трампа матеріальним доходом у цій війні і отримаєте більшу прихильність.

Тільки не просіть нічого задаром навіть якщо ви морально праві.

В нього менталітет я багатий і пишаюся цим, а всі, хто бідні, і хто просить щось нашару вони недостойні уваги бо вони дурні і не можуть заробити гроші щоб не бути бідними.
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12.11.2024 16:27 Відповісти
Так наші дурні будуть до кинця триндіти про "перемогу " і " кордони 91 року " і рашка за цей час ще шматок нашої території окупує.
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12.11.2024 16:36 Відповісти
Correct, but much easier said than done. ******** assets are only salvaged if they have a high earning potential that dwarfs the costs of salvaging them. Otherwise, they are dumped. Liabilities are dumped at the first opportunity. Many around Trump make no secret of the fact that they view Ukraine as a liability. The challenge is to somehow reposition Ukraine as a long-term asset more valuable than what its enemy could ever be - because the enemy will too try to position itself as an asset - a resource base, a market to make a lot of money jointly with.
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12.11.2024 16:55 Відповісти
Все було б легше з ****** ,якби завалили Україну поставками зброї та москалям ембарго організували.
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12.11.2024 16:37 Відповісти
"Порошенко розповів, як насправді можна закінчити війну в Україні за 24 години".
"Петро Порошенко в ефірі телеканалу BBC сказав, що швидко закінчити війну можна, якщо прийняти Україну в НАТО."
,08 листопада 2024
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У НАТО не беруть і не візьмуть, тоді що війна буде десятиліттями? І до нього не брали, і за нього не брали, і після нього не беруть. Навіщо тоді цей піар?
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12.11.2024 16:37 Відповісти
Угода яка складається з ультиматуму Пуйла, й ніяких вимог від Зельоних крім особистих гарантій. В Стамбулі доказано.
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12.11.2024 16:41 Відповісти
Просто амеріканцям треба провести незалежний соцопрос і нікого змушувати вже не прийдется. З вопросами 1)спробувати до омріяного кінця московії, з усіма витікаючими в.т.ч завтра до ТЦК 2) заморозка та вибори Правдиві цифри скажуть самі за себе.
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12.11.2024 16:41 Відповісти
А штьо це за Х була? Майже тиждень не мiг залогiнiцa!!!😀
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12.11.2024 16:48 Відповісти
Трамп настільки далекий від політики, що він навіть не уявляє, що пропонує.
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12.11.2024 17:02 Відповісти
Поезд - стой, раз, два
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12.11.2024 17:11 Відповісти
Это полный бред. Все они спят и видят как бы сдать Украину. Доказано Оманом и Стамбулом.
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12.11.2024 17:18 Відповісти
Так і є, на жаль. Україна є розмінною монетою
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12.11.2024 17:30 Відповісти
І заходом також.
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12.11.2024 17:34 Відповісти
Та хрипатий побіжить на переговори,аж кофта здуватиметься!
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12.11.2024 18:12 Відповісти
Ішак з радістю би капітулював, але сцить реакції суспільства. Публічно воно лицемірить та корчить із себе "патріота", яким ніколи і не був. Натомість дєрмак робить свою "роботу", щоб капітулювати.
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12.11.2024 18:56 Відповісти
А щьто ссяти? За нево голасавали 74%.
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12.11.2024 22:46 Відповісти
Трумпове кунфу слабіше за кунфу Вовчиків?
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12.11.2024 18:57 Відповісти
Нефть по 40$ и ниже, и все пойдет как по маслу, и уговаривать никого не нужно
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12.11.2024 20:39 Відповісти
ну стосовно х...ла скоріш за все так, а от наш жидорос з першого ж дня був готовий "прийняти з будь-якого боку, в будь-якій кількості, у будь-якій позі"
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13.11.2024 07:19 Відповісти
 
 