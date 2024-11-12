Зеленский поговорил с Трюдо: "Скоординировали шаги в преддверии встречи G20"

Президент Укарины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Я благодарен Канаде за всю разностороннюю помощь, в частности за принципиальную поддержку "Плана победы". Мы рассчитываем на то, что Канада продолжит активную адвокацию его первого пункта - получение приглашения в НАТО. Призвал Джастина продолжить работу с союзниками как во время будущих многосторонних форматов, так и в прямых переговорах", - написал Зеленский.

Также он поблагодарил за то, что Канада публично поддерживает разрешение на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории России.

"Мы скоординировали шаги накануне встречи G20. Очень важно, чтобы там прозвучала позиция Украины относительно справедливого и длительного мира. Кроме того, обсудили продолжение оборонного сотрудничества, уточнили текущие оборонные потребности Украины", - рассказал президент.

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