Шольц після розмови з Путіним планує поговорити із Зеленським

Після телефонної розмови із диктатором РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Олаф Шольц планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили в канцелярії німецького канцлера, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

У Шольца нагадали, що цього тижня очільник німецького уряду розмовляв із Зеленським.

Наразі Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після розмови із Путіним, яка відбулася 15 листопада. Лідери держав поговорили телефоном вперше за два роки.

Читайте також: Путін та Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, - Bloomberg (оновлено)