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Шольц після розмови з Путіним планує поговорити із Зеленським

Шольц планує поговорити із Зеленським

Після телефонної розмови із диктатором РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Олаф Шольц планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомили в канцелярії німецького канцлера, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

У Шольца нагадали, що цього тижня очільник німецького уряду розмовляв із Зеленським.

Наразі Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після розмови із Путіним, яка відбулася 15 листопада. Лідери держав поговорили телефоном вперше за два роки.

Читайте також: Путін та Шольц планують сьогодні провести телефонну розмову, - Bloomberg (оновлено)

Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+14
поліцейський-сцикун дзвонить ґвалтівнику і закликає більше не ґвалтувати нікого . Решту часу питає як справи, як настрій.

Потім неохоче дзвонить жертві , щоб сказати, що обидві сторони конфлікту мають уникати зґвалтувань і притримуватись правопорядку.
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15.11.2024 16:58
+9
сам факт розмов з обнульонишем свiдчить про слабкiсть захiду вцiлому!
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15.11.2024 16:56
+6
а перемовини із світовим терористом, який під ордером МКС на арешт, - це нормально?
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15.11.2024 16:59
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медіатор-миротворець..?
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15.11.2024 16:54 Відповісти
сам факт розмов з обнульонишем свiдчить про слабкiсть захiду вцiлому!
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15.11.2024 16:56 Відповісти
Українці провінційна селюковата наївна нація, як попуаси в Африці, зробили із Заходу карго-культ і молились 20 років, тепер плачем.

Захід це божество для квасних патріотів євромайданівців, це як мощі святих котрих вскривають, а там всередині - палки і гудзики і дохлі мухи, а люди собі чоли розбивали.
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15.11.2024 18:03 Відповісти
Для чого Шольцу передавати інформацію від Путлєра Зеленському? Невже Зеля не спілкується з Татаровим?
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15.11.2024 16:57 Відповісти
Щоб втюхати , що війну треба завершити на умовах ***** , «какая разница», « не будьте , такими жадними», «РФ просто двігает граніци вперед» НУ ЦЕ Ж ВЖЄ БУЛО
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15.11.2024 17:36 Відповісти
Як тільки перевірить надходження грошей на картку.
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15.11.2024 16:58 Відповісти
поліцейський-сцикун дзвонить ґвалтівнику і закликає більше не ґвалтувати нікого . Решту часу питає як справи, як настрій.

Потім неохоче дзвонить жертві , щоб сказати, що обидві сторони конфлікту мають уникати зґвалтувань і притримуватись правопорядку.
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15.11.2024 16:58 Відповісти
Не треба передьоргувати і нести повну маячню
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15.11.2024 17:28 Відповісти
"Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого миру, - уряд ФРН "Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться в повідомленні канцелярії. Також, додали в уряді ФРН, Шольц наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".
Мені цікаво, а як саме Шольц розуміє "справедливість"?
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15.11.2024 16:58 Відповісти
а перемовини із світовим терористом, який під ордером МКС на арешт, - це нормально?
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15.11.2024 16:59 Відповісти
потужно Шольц поговорив з ******
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15.11.2024 17:00 Відповісти
знов нова формула на "Ш" (хто зразу подумав про Шрьодінгера, то він у даному випадку ніпричому)
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15.11.2024 17:02 Відповісти
Шольц "збитий пілот" і знатний сцикун. На його бла-бла давно було пора забити, але у нас лідор нації дуже толерантний і не розуміє, що для Шольца він "секонд-хенд".
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15.11.2024 17:07 Відповісти
 
 