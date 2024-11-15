Шольц після розмови з Путіним планує поговорити із Зеленським
Після телефонної розмови із диктатором РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Олаф Шольц планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомили в канцелярії німецького канцлера, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
У Шольца нагадали, що цього тижня очільник німецького уряду розмовляв із Зеленським.
Наразі Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після розмови із Путіним, яка відбулася 15 листопада. Лідери держав поговорили телефоном вперше за два роки.
Топ коментарі
+14 Redcar Ukraine
показати весь коментар15.11.2024 16:58
+9 krok otheret #573607
показати весь коментар15.11.2024 16:56
+6 Wild MadDog
показати весь коментар15.11.2024 16:59
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Захід це божество для квасних патріотів євромайданівців, це як мощі святих котрих вскривають, а там всередині - палки і гудзики і дохлі мухи, а люди собі чоли розбивали.
Потім неохоче дзвонить жертві , щоб сказати, що обидві сторони конфлікту мають уникати зґвалтувань і притримуватись правопорядку.
Мені цікаво, а як саме Шольц розуміє "справедливість"?