Шольц после разговора с Путиным планирует поговорить с Зеленским
После телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в канцелярии немецкого канцлера, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
У Шольца напомнили, что на этой неделе глава немецкого правительства разговаривал с Зеленским.
Сейчас Шольц планирует еще один разговор с украинским президентом после разговора с Путиным, который состоялся 15 ноября. Лидеры государств поговорили по телефону впервые за два года.
Топ комментарии
+14 Redcar Ukraine
показать весь комментарий15.11.2024 16:58
+9 krok otheret #573607
показать весь комментарий15.11.2024 16:56
+6 Wild MadDog
показать весь комментарий15.11.2024 16:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Захід це божество для квасних патріотів євромайданівців, це як мощі святих котрих вскривають, а там всередині - палки і гудзики і дохлі мухи, а люди собі чоли розбивали.
Потім неохоче дзвонить жертві , щоб сказати, що обидві сторони конфлікту мають уникати зґвалтувань і притримуватись правопорядку.
Мені цікаво, а як саме Шольц розуміє "справедливість"?