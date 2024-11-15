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Шольц после разговора с Путиным планирует поговорить с Зеленским

Шольц планує поговорити із Зеленським

После телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в канцелярии немецкого канцлера, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

У Шольца напомнили, что на этой неделе глава немецкого правительства разговаривал с Зеленским.

Сейчас Шольц планирует еще один разговор с украинским президентом после разговора с Путиным, который состоялся 15 ноября. Лидеры государств поговорили по телефону впервые за два года.

Читайте также: Шольц и Трамп договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе

Автор: 

Зеленский (20185) путин (31191) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+14
поліцейський-сцикун дзвонить ґвалтівнику і закликає більше не ґвалтувати нікого . Решту часу питає як справи, як настрій.

Потім неохоче дзвонить жертві , щоб сказати, що обидві сторони конфлікту мають уникати зґвалтувань і притримуватись правопорядку.
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15.11.2024 16:58
+9
сам факт розмов з обнульонишем свiдчить про слабкiсть захiду вцiлому!
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15.11.2024 16:56
+6
а перемовини із світовим терористом, який під ордером МКС на арешт, - це нормально?
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15.11.2024 16:59
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медіатор-миротворець..?
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15.11.2024 16:54 Ответить
сам факт розмов з обнульонишем свiдчить про слабкiсть захiду вцiлому!
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15.11.2024 16:56 Ответить
Українці провінційна селюковата наївна нація, як попуаси в Африці, зробили із Заходу карго-культ і молились 20 років, тепер плачем.

Захід це божество для квасних патріотів євромайданівців, це як мощі святих котрих вскривають, а там всередині - палки і гудзики і дохлі мухи, а люди собі чоли розбивали.
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15.11.2024 18:03 Ответить
Для чого Шольцу передавати інформацію від Путлєра Зеленському? Невже Зеля не спілкується з Татаровим?
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15.11.2024 16:57 Ответить
Щоб втюхати , що війну треба завершити на умовах ***** , «какая разница», « не будьте , такими жадними», «РФ просто двігает граніци вперед» НУ ЦЕ Ж ВЖЄ БУЛО
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15.11.2024 17:36 Ответить
Як тільки перевірить надходження грошей на картку.
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15.11.2024 16:58 Ответить
поліцейський-сцикун дзвонить ґвалтівнику і закликає більше не ґвалтувати нікого . Решту часу питає як справи, як настрій.

Потім неохоче дзвонить жертві , щоб сказати, що обидві сторони конфлікту мають уникати зґвалтувань і притримуватись правопорядку.
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15.11.2024 16:58 Ответить
Не треба передьоргувати і нести повну маячню
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15.11.2024 17:28 Ответить
"Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого миру, - уряд ФРН "Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться в повідомленні канцелярії. Також, додали в уряді ФРН, Шольц наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".
Мені цікаво, а як саме Шольц розуміє "справедливість"?
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15.11.2024 16:58 Ответить
а перемовини із світовим терористом, який під ордером МКС на арешт, - це нормально?
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15.11.2024 16:59 Ответить
потужно Шольц поговорив з ******
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15.11.2024 17:00 Ответить
знов нова формула на "Ш" (хто зразу подумав про Шрьодінгера, то він у даному випадку ніпричому)
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15.11.2024 17:02 Ответить
Шольц "збитий пілот" і знатний сцикун. На його бла-бла давно було пора забити, але у нас лідор нації дуже толерантний і не розуміє, що для Шольца він "секонд-хенд".
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15.11.2024 17:07 Ответить
 
 