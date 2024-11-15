Шольц после разговора с Путиным планирует поговорить с Зеленским

После телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в канцелярии немецкого канцлера, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

У Шольца напомнили, что на этой неделе глава немецкого правительства разговаривал с Зеленским.

Сейчас Шольц планирует еще один разговор с украинским президентом после разговора с Путиным, который состоялся 15 ноября. Лидеры государств поговорили по телефону впервые за два года.

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