Шольц и Трамп договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили "восстановление мира в Европе".
Об этом рассказал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня (в воскресенье - Ред.) вечером федеральный канцлер Олаф Шольц поговорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и еще раз лично поздравил его с победой на выборах. Оба обсудили германо-американские отношения и текущие геополитические вызовы", - сказал Гебештрайт.
Также он добавил, что канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать успешное сотрудничество между правительствами обеих стран, которое длится десятилетиями. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100 років тому до окупації Українська держава (площа 850100 кв. км²) була майже в два рази більше ніж тепер. Державний кордон УНР. 22 січня 1919 тодішньої держави України (УНР) відображений на карті "Соборна Україна", що вийшла у Львові на заснування фонду «Україна - Русь». "Радіо Свобода".
Ця офіційна настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони анексовані в складі ворожої московії (росії). Берестейщина і Гомельщина (кремль злочинно віддав Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина за рішенням кремля в складі Польщі. Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було і Придністров'я. А з 2014 р. кривава кацапська армія вже знову захопила стільки українських земель, що їх загальна площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
Що вже була інавгурація?