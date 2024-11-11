Шольц и Трамп договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили "восстановление мира в Европе".

Об этом рассказал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня (в воскресенье - Ред.) вечером федеральный канцлер Олаф Шольц поговорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и еще раз лично поздравил его с победой на выборах. Оба обсудили германо-американские отношения и текущие геополитические вызовы", - сказал Гебештрайт.

Также он добавил, что канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать успешное сотрудничество между правительствами обеих стран, которое длится десятилетиями. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе.

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