Великобритания готовится к разным вариантам политики Трампа в отношении Украины, - секретарь Минфина Джонс

Правительство Великобритании рассматривает все возможные варианты относительно подхода новоизбранного президента США Дональда Трампа к Украине.

Об этом в эфире Sky News заявил главный секретарь министерства финансов Великобритании Деррен Джонс, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжим работать с администрацией Байдена до дня инаугурации на основе текущей внешней политики США, которая согласуется с нашей политикой в Великобритании", - сказал британский чиновник.

Джонс также отметил, что учитывая победу Трампа на выборах в США Великобритания не откажется от своих обязательств по поддержке Украины. В частности, он напомнил, что Лондон планирует ежегодно выделять 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины.

"Мы хотим поддерживать Украину, наша поддержка Украины непоколебима... Мы не хотим продвижения любой идеи, что мы отступимся от этого. Вот почему мы предлагаем им 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, что, как вы знаете, в фискальном контексте здесь, в Великобритании, является трудным, но правильным решением для нас", - заявил Джонс.

В то же время он добавил, что когда Трамп вступит в должность, Великобритания будет обсуждать с ним, изменится ли, и как изменится нынешняя политика США по поддержке Украины.

Ранее министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Соединенное Королевство выделит больше денег на оборонные нужды, в частности для военной поддержки Украины.

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