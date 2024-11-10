Велика Британія готується до різних варіантів політики Трампа щодо України, - секретар Мінфіну Джонс

Уряд Великої Британії розглядає всі можливі варіанти щодо підходу новообраного президента США Дональда Трампа до України.

Про це в ефірі Sky News заявив головний секретар міністерства фінансів Великої Британії Деррен Джонс, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжимо працювати з адміністрацією Байдена до дня інавгурації на основі поточної зовнішньої політики США, яка узгоджується з нашою політикою у Великій Британії", - сказав британський урядовець.

Джонс також наголосив, що з огляду на перемогу Трампа на виборах у США Британія не відмовиться від своїх зобов’язань стосовно підтримки України. Зокрема, він нагадав, що Лондон планує щороку виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України.

"Ми хочемо підтримувати Україну, наша підтримка України непохитна... Ми не хочемо просування будь-якої ідеї, що ми відступимось від цього. Ось чому ми пропонуємо їм 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, що, як ви знаєте, у фіскальному контексті тут, у Великій Британії, є важким, але правильним рішенням для нас", - заявив Джонс.

Водночас він додав, що коли Трамп вступить на посаду, Велика Британія обговорюватиме з ним, чи зміниться, і як зміниться нинішня політика США щодо підтримки України.

Раніше міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що Об'єднане Королівство виділить більше грошей на оборонні потреби, зокрема для військової підтримки України.

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