Велика Британія поставила ЗСУ 95% від обіцяної в липні зброї, - посол Гарріс

Збройні Сили України отримали 95% зброї, яку Велика Британія обіцяла поставити в липні з появою нового уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

Після виборів у Великій Британії, коли Кір Стармер став прем'єр-міністром, він пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що Лондон зміцнюватиме і прискорюватиме підтримку Україні.

"Я розумію, що інколи виникає таке питання: партнери обіцяли підтримку, але чи вони зробили те, що обіцяли? Наш міністр оборони запустив новий процес, щоб бути впевненими, що те, що ми обіцяли, ми доставили до ЗСУ", - зазначив Гарріс.

Посол наголосив, що українські воїни отримали усі ті поставки зброї, які Лондон у липні обіцяв прискорити.

"Ми знаємо, що ситуація критична, і що партнери мають працювати швидко з підтримкою для України. І те, що ми обіцяли, ми доставили, ми зробили", - додав Гарріс.

