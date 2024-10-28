Великобритания поставила ВСУ 95% от обещанного в июле оружия, – посол Гаррис

Вооруженные Силы Украины получили 95% оружия, которое Великобритания обещала поставить в июле с появлением нового правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.

После выборов в Великобритании, когда Кир Стармер стал премьер-министром, он пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что Лондон будет укреплять и ускорять поддержку Украины.

"Я понимаю, что иногда возникает такой вопрос: партнеры обещали поддержку, но сделали ли они то, что обещали? Наш министр обороны запустил новый процесс, чтобы быть уверенными, что то, что мы обещали, мы доставили в ВСУ", - отметил Харрис.

Читайте также: Британия и союзники должны помочь Украине выиграть войну, чтобы предотвратить вторжение Китая в Тайвань, - экс-министр обороны Шеппс

Посол подчеркнул, что украинские воины получили все те поставки оружия, которые Лондон в июле обещал ускорить.

"Мы знаем, что ситуация критическая, и что партнеры должны работать быстро с поддержкой для Украины. И то, что мы обещали, мы доставили, мы сделали", - добавил Харрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины, - посол Великобритании Гаррис