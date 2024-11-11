Шольц та Трамп домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі
Канцлер ФРН Олаф Шольц та обраний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові обговорили "відновленням миру в Європі".
Про це розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні (в неділю - Ред.) ввечері федеральний канцлер Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом і ще раз особисто привітав його з перемогою на виборах. Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики", - сказав Гебештрайт.
Також він додав, що канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі.
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100 років тому до окупації Українська держава (площа 850100 кв. км²) була майже в два рази більше ніж тепер. Державний кордон УНР. 22 січня 1919 тодішньої держави України (УНР) відображений на карті "Соборна Україна", що вийшла у Львові на заснування фонду «Україна - Русь». "Радіо Свобода".
Ця офіційна настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони анексовані в складі ворожої московії (росії). Берестейщина і Гомельщина (кремль злочинно віддав Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина за рішенням кремля в складі Польщі. Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було і Придністров'я. А з 2014 р. кривава кацапська армія вже знову захопила стільки українських земель, що їх загальна площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
Що вже була інавгурація?