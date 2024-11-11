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Шольц та Трамп домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц та обраний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові обговорили "відновленням миру в Європі".

Про це розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (в неділю - Ред.) ввечері федеральний канцлер Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом і ще раз особисто привітав його з перемогою на виборах. Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики", - сказав Гебештрайт.

Також він додав, що канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі.

Читайте: Шольц про переговори щодо завершення війни: Нічого про Україну без України

Автор: 

Трамп Дональд (5471) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+2
Один ще не вступив в повноваження, інший щойно став в.о...
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11.11.2024 02:07
+1
Шольц і Трамп домовились створити конкуренцію підстаркуватому проституту Шредеру.
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11.11.2024 03:21
+1
Тимчасово окупований український Крим вже 10 років як політичним шляхом та мирно повертають, і шо є які повертання . А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої української землі будем теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?

100 років тому до окупації Українська держава (площа 850100 кв. км²) була майже в два рази більше ніж тепер. Державний кордон УНР. 22 січня 1919 тодішньої держави України (УНР) відображений на карті "Соборна Україна", що вийшла у Львові на заснування фонду «Україна - Русь». "Радіо Свобода".
Ця офіційна настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони анексовані в складі ворожої московії (росії). Берестейщина і Гомельщина (кремль злочинно віддав Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина за рішенням кремля в складі Польщі. Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було і Придністров'я. А з 2014 р. кривава кацапська армія вже знову захопила стільки українських земель, що їх загальна площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
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11.11.2024 05:08
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Один ще не вступив в повноваження, інший щойно став в.о...
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11.11.2024 02:07 Відповісти
Ой ***, ці наро***ть.
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11.11.2024 02:46 Відповісти
Шольц і Трамп домовились створити конкуренцію підстаркуватому проституту Шредеру.
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11.11.2024 03:21 Відповісти
Уряд Шольца зробив для України більше ніж будь-хто. І тепер за це розплачується. А українці продовжують штовхати його. Припускаю за не поставлені Taurus, яких у Німеччині, фігурально висловлюючись, 20 штук. А західні експерти (британські) зловтішаються над економічними бідами Німеччини, нібито це покарання за те що німці хотіли вести бізнес з рашкою і Китаєм "без політики" (до речі саме Шольц поклав цьому край). Хоча це більше схоже на злорадство над багатим вискочкою, який розорився. Терпіння німців справді безмежне.
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11.11.2024 04:15 Відповісти
Шольц має піти у відставку ще до приходу Трампа = Шольц зовсім знахабнів
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11.11.2024 04:18 Відповісти
Тимчасово окупований український Крим вже 10 років як політичним шляхом та мирно повертають, і шо є які повертання . А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої української землі будем теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?

100 років тому до окупації Українська держава (площа 850100 кв. км²) була майже в два рази більше ніж тепер. Державний кордон УНР. 22 січня 1919 тодішньої держави України (УНР) відображений на карті "Соборна Україна", що вийшла у Львові на заснування фонду «Україна - Русь». "Радіо Свобода".
Ця офіційна настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони анексовані в складі ворожої московії (росії). Берестейщина і Гомельщина (кремль злочинно віддав Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина за рішенням кремля в складі Польщі. Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було і Придністров'я. А з 2014 р. кривава кацапська армія вже знову захопила стільки українських земель, що їх загальна площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
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11.11.2024 05:08 Відповісти
Швидше за все не буде ніякої зупинки війни. Захід спробував. Воювати до кінця це вибір українського народу і влади. Це тільки ваш вибір.
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11.11.2024 05:29 Відповісти
Що спробував? Додушити нас?
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11.11.2024 07:07 Відповісти
Ну тепер ці два поца наслюсарять.
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11.11.2024 07:08 Відповісти
Як ********** його відновлювати сидячи в власному кабінеті на шкіряному дивані...
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11.11.2024 08:36 Відповісти
А що Трамп вже у Білому домі?
Що вже була інавгурація?
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11.11.2024 09:05 Відповісти
В то врємя хєрр шольц єщьо нє знал, чьто трампу глибоко похєр мир та спокій у Європі; йому аби гарне, жирне бабло капало на його численні рахунки.
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11.11.2024 10:54 Відповісти
 
 