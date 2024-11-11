Шольц та Трамп домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі

Канцлер ФРН Олаф Шольц та обраний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові обговорили "відновленням миру в Європі".

Про це розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (в неділю - Ред.) ввечері федеральний канцлер Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом і ще раз особисто привітав його з перемогою на виборах. Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики", - сказав Гебештрайт.

Також він додав, що канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі.

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