Шольц про переговори щодо завершення війни: Нічого про Україну без України

Ніяких переговорів про закінчення війни без участі України не може бути.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Є один принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору", - сказав він.

Крім цього, Шольц наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні проти агресії РФ, бо, на його думку, "це дуже важливо".

"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", - констатував канцлер.

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