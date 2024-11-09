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Шольц про переговори щодо завершення війни: Нічого про Україну без України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Ніяких переговорів про закінчення війни без участі України не може бути.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Є один принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору", - сказав він.

Крім цього, Шольц наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні проти агресії РФ, бо, на його думку, "це дуже важливо".

"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", - констатував канцлер.

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...але як приставити пістолет до скроні чи викрутити руки,то формально жертва була присутня.Хочу помилитися,що саме в такому контексті.
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09.11.2024 12:31 Відповісти
Кому потрібна ця демагогія? Припустимо зустрічаються Шольц і Трамп. Вони можуть щось обговорити про Україну? Або повинні терміново викликати Зеленського?
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09.11.2024 12:33 Відповісти
Такий оптимізм, що прямо аж верне.
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09.11.2024 12:41 Відповісти
Західні політики не менші ****...ни чим наші,
тому і така ситуація зараз в глобальній економіці, та Китай так легко робить експансію на світові ринки і забирав до себе виробництво з розвинутих країн, а потім ті країни прокривали дефіцити друком своїх валют щоб дальше ****...ти багато.
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09.11.2024 12:43 Відповісти
ну так навіщо ти шольца вибирав?
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09.11.2024 13:13 Відповісти
з такою допомогою - обмеженнями, занепокойністю - орієнтацією та стурбованністю , скоро скрєпниє почнуть кричати "ми пабєділі ната, дайош на Бєрлин!"
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09.11.2024 12:57 Відповісти
Вже булькає лєвацька європа , що "невсьотак адназначна" з допомогою Україні, грецька лівацька протоплазма 6 листопада зупинила автопотяг із снарядами для ЗСУ(((
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09.11.2024 12:58 Відповісти
Шольц, это ты для того шоб не забыть об этом, слушая рашатуды?
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09.11.2024 17:03 Відповісти
 
 