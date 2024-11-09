Допомога Україні у 2025 році гарантована попри політичну кризу, - уряд Німеччини
Німеччина гарантовано продовжить надавати допомогу Україні у 2025 році, попри урядову кризу.
Про це 8 листопада заявила речниця уряду Німеччини Крістіане Гоффманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Важливо сказати, що допомога Україні, військова підтримка, фінансова підтримка, забезпечена, й що ми надаємо значну допомогу як на національному рівні, так і на рівні країн Групи семи", - сказала Гоффманн.
Німеччина заклала приблизно 4,4 мільярда євро для допомоги Україні у проєкті бюджету на 2025 рік, що є близько половини від 8 мільярдів євро, наданих Берліном Києву у 2024 році.
Кабінет міністрів ФРН погодив проєкт бюджету влітку. Своєю чергою парламент країни мав затвердити його до кінця року. Однак поки цей процес призупинився через розпад коаліційного уряду Німеччини, й може бути відкладений до середини 2025 року.
Водночас як повідомили агентству Reuters джерела в бюджетному комітеті, кошти для України виділені у вигляді зобов’язаних асигнувань, а відтак можуть бути надані й у межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет країни на наступний рік не буде ухвалено вчасно. Адже у разі затримки ухвалення бюджету, Конституція Німеччини дозволяє здійснювати тимчасові витрати для фінансування прогалин, зумовлених такою затримкою.
"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу, — заявив 7 жовтня міністр економіки Роберт Габек. — Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як і було заплановано".
Перебуваючи у Будапешті для зустрічей з лідерами європейських країн, Шольц заявив, що "ясно, що ми повинні продовжувати підтримку України".
Нагадаємо, 7 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН. Наступні вибори до Бундестагу можуть відбутися у березні 2025 року.
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ні Бог, ні доня ні тим паче не буба.
so Europe take a lead until we know...
неспропоможність визнавати свої помилки - тільки усугубляє кризу,
а так нічого..