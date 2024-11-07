Я хотів дати Taurus, а не гроші: звільнений міністр фінансів Лінднер розкритикував Шольца

Звільнений з посади міністра фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що канцлер Олаф Шольц нібито перешкоджав військовій допомозі Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Berliner Zeitung.

За його словами, Вільна демократична партія "ніколи не вагалася" щодо надання допомоги Україні.

Видання зазначило, що Шольц вимагав надати Україні три мільярди євро. Проте Лінднер вказав на важку фінансову ситуацію і натомість запропонував дати Україні те, що їй найбільше необхідно для ефективного захисту від Росії – а саме крилаті ракети Taurus.

Шольц "категорично відхилив таку можливість" та повідомив Лінднеру про його звільнення.

За даними видання, щодо постачання Taurus ВДП та Християнсько-демократичний союз (ХДС) є одностайними.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.

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