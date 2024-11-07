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Новини
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Я хотів дати Taurus, а не гроші: звільнений міністр фінансів Лінднер розкритикував Шольца

Глава Мінфіну Німеччини розкритикував Шольца після звільнення

Звільнений з посади міністра фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що канцлер Олаф Шольц нібито перешкоджав військовій допомозі Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Berliner Zeitung.

За його словами, Вільна демократична партія "ніколи не вагалася" щодо надання допомоги Україні.

Видання зазначило, що Шольц вимагав надати Україні три мільярди євро. Проте Лінднер вказав на важку фінансову ситуацію і натомість запропонував дати Україні те, що їй найбільше необхідно для ефективного захисту від Росії – а саме крилаті ракети Taurus.

Шольц "категорично відхилив таку можливість" та повідомив Лінднеру про його звільнення.

За даними видання, щодо постачання Taurus ВДП та Християнсько-демократичний союз (ХДС) є одностайними.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.

Також читайте: Міністри оборони Німеччини та Франції зустрінуться для обговорення допомоги Україні

Автор: 

Німеччина (7535) ракети (4102) Шольц Олаф (1142) Taurus Таурус (55)


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Топ коментарі
+12
Хто - зелені ворюги. Де - в Україні. Коли - під час війни.

Лямзити ж необов'язково конкретні німецькі євро. Зеленський так і ляпнув - ми лямземо не західні гроші, а українські... Так ніби є різниця для країни - які гроші лямзити.
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07.11.2024 17:48 Відповісти
+8
Олег Пономарь:
Итак, Шольц уволил министра финансов и инициировал на январь голосование в Парламенте вотума доверия\недоверия правительству.
Шольц делает абсолютно то же самое, ЧТО сделал Макрон. Т.е. Шольц знает, что в 2025г. на очередных выборах он разгромно проиграет, поэтому инициирует искусственный кризис, который может привести к досрочным выборам в марте (если в январе парламент проголосует за вотум недоверия правительству). Шольц думает, что, возможно, раньше он и его партия проиграют меньше.
Для Украины я не вижу большого риска, так как оппозиция в лице лидера ХДС Мерца, который вероятнее всего победит, выступает за увеличение помощи Украине, за передачу Украине Taurus и за более про-европейскую политику (a la Макрон).
Немного некрасиво то, что Шольц вчера обвинил Министра финансов, среди других вещей, в нежелании увеличить помощь Украине. Это немного лицемерно со стороны Шольца на фоне его запрета по Taurus.
https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-votum-doveriya/
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07.11.2024 17:37 Відповісти
+6
Ми дискутуємо конкретно про гроші виділені Німеччиною.
Маєш якусь конкретику - де хто коли скільки?
Не маєш - я так і знав.
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07.11.2024 17:51 Відповісти
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Дарма не дав ті "тауруси". Гроші все одно злямзили...
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07.11.2024 17:27 Відповісти
Хто де коли злямзив? Думаєш німці не проводять аудит виділених коштів?
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07.11.2024 17:45 Відповісти
Хто - зелені ворюги. Де - в Україні. Коли - під час війни.

Лямзити ж необов'язково конкретні німецькі євро. Зеленський так і ляпнув - ми лямземо не західні гроші, а українські... Так ніби є різниця для країни - які гроші лямзити.
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07.11.2024 17:48 Відповісти
Ми дискутуємо конкретно про гроші виділені Німеччиною.
Маєш якусь конкретику - де хто коли скільки?
Не маєш - я так і знав.
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07.11.2024 17:51 Відповісти
спец пенсії та запрплати всяким інвалідам прокурорам та іншій швалі виплачується за рахунок грошей в тому числі Німеччини. А ще можна на дорогах чи відбудові попиляти.
що на це відпивіси правдоруб провладний ?
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07.11.2024 19:46 Відповісти
А чого тут дискутувати. Бюджет України це гроші України? Скільки витратили на "Велике будівництво" під час війни, цікавилися? А скільки вкрали із виділених на ковід? А звідки в Раді з'явилося десятки, а то і сотні доларних мільйонерів під час війни?
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07.11.2024 20:08 Відповісти
тауруси просто зараз передати технічно неможливо - їх спочатку треба модернізувати і створити для них нову станцію програмування - а для цього в бюджеті потрібні гроші яких саме наче нема. І якраз цей чувак гроші на це не виділив
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07.11.2024 19:07 Відповісти
Яка зворушлива суперечка за поміч Україні!
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07.11.2024 17:28 Відповісти
Просто в них пройоби по усіх фронтах, рейтинги падають. Ті, хто типу розумніші, вистрибують з коаліції, бо справа йде до виборів, тож зараз усі будуть на дупі волосся рвати які вони були правильні та крутезні. А цей таурусодавач, доречі, Мельнику тоді сказав, що скоро будуть з кацапами без нас про нас рішать. 24.02.2022
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07.11.2024 19:01 Відповісти
ночі не сплять. Просинаються і думають, що ж мені зробити для України. Десь я вже це чув.
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08.11.2024 00:57 Відповісти
Олег Пономарь:
Итак, Шольц уволил министра финансов и инициировал на январь голосование в Парламенте вотума доверия\недоверия правительству.
Шольц делает абсолютно то же самое, ЧТО сделал Макрон. Т.е. Шольц знает, что в 2025г. на очередных выборах он разгромно проиграет, поэтому инициирует искусственный кризис, который может привести к досрочным выборам в марте (если в январе парламент проголосует за вотум недоверия правительству). Шольц думает, что, возможно, раньше он и его партия проиграют меньше.
Для Украины я не вижу большого риска, так как оппозиция в лице лидера ХДС Мерца, который вероятнее всего победит, выступает за увеличение помощи Украине, за передачу Украине Taurus и за более про-европейскую политику (a la Макрон).
Немного некрасиво то, что Шольц вчера обвинил Министра финансов, среди других вещей, в нежелании увеличить помощь Украине. Это немного лицемерно со стороны Шольца на фоне его запрета по Taurus.
https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-votum-doveriya/
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07.11.2024 17:37 Відповісти
***, без образ, але цього штиря сприймати всерйоз після його "Анаконд" сраних, про які він твердів в 2015-2016 роках (а може і пізніше теж), це себе не поважати. Якщо не розумієте про що, загугліть "План Анаконда Пономарь".
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07.11.2024 19:44 Відповісти
тому в кого не вистачило ІQ, щоб зрозуміти його, зокрема, про "анакоду" - тому не потрібно його читати і вдумуватися в його месаги.

ЗІ: я розумію, що в 2015-16роках всім нам хотілось негайно спалити крембль, і ніхто з нас не хоче і нині відкладати цю дію на десятиліття.
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07.11.2024 20:03 Відповісти
Цей ваш комент нагадав мені байку про осла і падишаха .
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07.11.2024 21:19 Відповісти
мені вже доводиться думати про долю своїх онуків та правнуків. Діти вже моїх роздумів не заперечують. Скоро самі задумаються не тільки про своїх дітей та онуків.
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08.11.2024 14:00 Відповісти
п#здить
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07.11.2024 17:38 Відповісти
Ні. ХДС про це давно вже казав, бо там найменше пуйлівських запроданців серед усіх вагомих партій у Німеччині.
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07.11.2024 18:07 Відповісти
Шолца скоро звільнять , коаліція розвалюється
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07.11.2024 17:38 Відповісти
А кого, стару манду мєрьєльшу чи ************ прихвостня шрьйодера з нафталіном витягнуть?
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07.11.2024 17:50 Відповісти
Ні. За законом він повинен працювати поки не виберуть новий Бундестаг, а Бундестаг нового канцлера. Навіть з меншістю повинен працювати просто шукати точки контакту з опозиційними партіями.
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07.11.2024 17:50 Відповісти
Вибори мають відбутися в січні - так вимагають у партії ХДС (CDU). У Шольца на виборах шансів нуль. Новим канцлером стане Мерц із партії ХДС, який відразу ж дасть Україні Taurus.
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07.11.2024 18:28 Відповісти
Ось якби він став кайзером то надав би - а так він просто канцлер .
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07.11.2024 21:24 Відповісти
???
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07.11.2024 22:02 Відповісти
Ви під німецьким прапорцем і не знаєте шо таке кайзер ???
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08.11.2024 00:10 Відповісти
Я не знаю відмінності кайзера і канцлера в сенсі повноважень дати зброю Україні
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08.11.2024 00:45 Відповісти
Кайзер не імператор - одноосібно він нічого вирішити нічого не може ( принаймі у випадку передачі зброї так точно ), надіюсь я зрозуміло пояснив ?
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08.11.2024 01:48 Відповісти
Кайзер = імператор А Шольц одноосібно вирішив не давати Таурус Україні - рівно як імператор
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08.11.2024 02:58 Відповісти
Ну в німців імператори особливі - ось Шольц себе мож і увив кайзером ( жарт який потребує знань про історію СРІ ).
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14.11.2024 23:19 Відповісти
Я про те, що він повинен працювати за законом поки новий бундестаг і нового канцлера не виберуть. І спочатку Шольц повинен оголосити про вотум довіри до нього і уряду.
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07.11.2024 23:17 Відповісти
тобто шольцу тауруси більше шкода, ніж гроші
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07.11.2024 17:38 Відповісти
Wild,йому не гроші шкода і не тауруси,він знає що на цього меркельониша (шольца)папочка лежить яку б йому не хотілося щоб її почали читать.Цеж ставленик меркельши подруга путьки,на яку теж все давно підшите.
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07.11.2024 17:46 Відповісти
аргумент
от би наша розвідка угнала б ту папочку - мрії...
у т.ч. про розвідку...
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07.11.2024 17:51 Відповісти
Хотіли дати Таурус, але Зеленський намертво вперся "Грошей дайте!!!"
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07.11.2024 17:45 Відповісти
Та всі хто звільнились чи звільнили такі, мля, розумні стають на Заході...
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07.11.2024 17:48 Відповісти
Схоже, що тауруси - птаха горда, поки не пнеш - не полетить) або вистрілиш по містку, а попадеш в мааскву, як неодноразово повторював Шольц. Таке враження що ще шрьодер на них відмив грошенят, а ці вдають, що паперовий тигр все одно кусаєцця а таурус і літає і влучає прямо в серце)
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07.11.2024 17:53 Відповісти
Не знаю щодо Лінднера. Його критикуючи, що він хотів більше грошей з бідних брати.
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07.11.2024 17:57 Відповісти
Так хотів дати тауруси, прям на всі гроші, на 3 мільярди, 3000 ракет... Дав Бог союзників
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07.11.2024 17:58 Відповісти
шольц--красунчик! Заради збереження дружніх стосунків з пуйлом, урядову коаліцію розвалив,,,
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07.11.2024 18:02 Відповісти
За майже 3 роки Захід видав зеленій шоблі 130 млрд. долл. тільки грошима, які горе-режим спустив на своє комфортне життя, "зарплати прокурором" утримання штучного курсу та інші "вовини тисячі".
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07.11.2024 18:10 Відповісти
Кто нас предал? Социал-демократы!
Шольц - преступник из Бремена, вовлеченный в «Cum-Cum-бизнес», который стоил налогоплательщикам огромных сумм. 87% немцев выступают за новые выборы.
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07.11.2024 18:12 Відповісти
Всі ви там приблизно однакові. Смердючим російським газом отруєні. І чекаєте коли все завершиться, щоб знову його притягти у ЄС. А як воно завершиться, вам пофігу.
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07.11.2024 18:12 Відповісти
вже й так зрозуміло, чим усе завершиться, тому й не відправляють.
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07.11.2024 18:21 Відповісти
Шольц сам собі, на зло мамі відморозив вуха - звільнивши Ліндера, він сам швидко втратить посаду канцлера!

На його місце прийде Мерц із партії ХДС, який відразу ж дасть Україні Taurus.
Мерц сьогодні зажадав від Шольца піти негайно, тому що він втратив довіру народу і не має права керувати країною урядом меншості
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07.11.2024 18:24 Відповісти
Згоден, та нажаль, ці поци тягтимуть з виборами до весни. Наші поци теж.
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07.11.2024 19:05 Відповісти
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр затвердив зміну міністрів фінансів, юстиції та освіти у владній Коаліції кабінету Олафа Шольца - https://interfax.com.ua/news/political/1025901.html

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".
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07.11.2024 18:52 Відповісти
В сраку деньги, НОЛЬ на держ аппарат надо выдавать, и помощь только оружием.
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07.11.2024 19:59 Відповісти
 
 