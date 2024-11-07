Я хотел дать Taurus, а не деньги: уволенный министр финансов Линднер раскритиковал Шольца

Уволенный с должности министра финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц якобы препятствовал военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Berliner Zeitung.

По его словам, Свободная демократическая партия "никогда не колебалась" относительно предоставления помощи Украине.

Издание отметило, что Шольц требовал предоставить Украине три миллиарда евро. Однако Линднер указал на тяжелую финансовую ситуацию и взамен предложил дать Украине то, что ей больше всего необходимо для эффективной защиты от России - а именно крылатые ракеты Taurus.

Шольц "категорически отклонил такую возможность" и сообщил Линднеру о его увольнении.

По данным издания, по поставкам Taurus СвДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.

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