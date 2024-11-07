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Я хотел дать Taurus, а не деньги: уволенный министр финансов Линднер раскритиковал Шольца

Глава Мінфіну Німеччини розкритикував Шольца після звільнення

Уволенный с должности министра финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц якобы препятствовал военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Berliner Zeitung.

По его словам, Свободная демократическая партия "никогда не колебалась" относительно предоставления помощи Украине.

Издание отметило, что Шольц требовал предоставить Украине три миллиарда евро. Однако Линднер указал на тяжелую финансовую ситуацию и взамен предложил дать Украине то, что ей больше всего необходимо для эффективной защиты от России - а именно крылатые ракеты Taurus.

Шольц "категорически отклонил такую возможность" и сообщил Линднеру о его увольнении.

По данным издания, по поставкам Taurus СвДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.

Также читайте: Министры обороны Германии и Франции встретятся для обсуждения помощи Украине

Автор: 

Германия (7102) ракеты (3640) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+12
Хто - зелені ворюги. Де - в Україні. Коли - під час війни.

Лямзити ж необов'язково конкретні німецькі євро. Зеленський так і ляпнув - ми лямземо не західні гроші, а українські... Так ніби є різниця для країни - які гроші лямзити.
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07.11.2024 17:48 Ответить
+8
Олег Пономарь:
Итак, Шольц уволил министра финансов и инициировал на январь голосование в Парламенте вотума доверия\недоверия правительству.
Шольц делает абсолютно то же самое, ЧТО сделал Макрон. Т.е. Шольц знает, что в 2025г. на очередных выборах он разгромно проиграет, поэтому инициирует искусственный кризис, который может привести к досрочным выборам в марте (если в январе парламент проголосует за вотум недоверия правительству). Шольц думает, что, возможно, раньше он и его партия проиграют меньше.
Для Украины я не вижу большого риска, так как оппозиция в лице лидера ХДС Мерца, который вероятнее всего победит, выступает за увеличение помощи Украине, за передачу Украине Taurus и за более про-европейскую политику (a la Макрон).
Немного некрасиво то, что Шольц вчера обвинил Министра финансов, среди других вещей, в нежелании увеличить помощь Украине. Это немного лицемерно со стороны Шольца на фоне его запрета по Taurus.
https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-votum-doveriya/
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07.11.2024 17:37 Ответить
+6
Ми дискутуємо конкретно про гроші виділені Німеччиною.
Маєш якусь конкретику - де хто коли скільки?
Не маєш - я так і знав.
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07.11.2024 17:51 Ответить
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Дарма не дав ті "тауруси". Гроші все одно злямзили...
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07.11.2024 17:27 Ответить
Хто де коли злямзив? Думаєш німці не проводять аудит виділених коштів?
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07.11.2024 17:45 Ответить
Хто - зелені ворюги. Де - в Україні. Коли - під час війни.

Лямзити ж необов'язково конкретні німецькі євро. Зеленський так і ляпнув - ми лямземо не західні гроші, а українські... Так ніби є різниця для країни - які гроші лямзити.
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07.11.2024 17:48 Ответить
Ми дискутуємо конкретно про гроші виділені Німеччиною.
Маєш якусь конкретику - де хто коли скільки?
Не маєш - я так і знав.
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07.11.2024 17:51 Ответить
спец пенсії та запрплати всяким інвалідам прокурорам та іншій швалі виплачується за рахунок грошей в тому числі Німеччини. А ще можна на дорогах чи відбудові попиляти.
що на це відпивіси правдоруб провладний ?
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07.11.2024 19:46 Ответить
А чого тут дискутувати. Бюджет України це гроші України? Скільки витратили на "Велике будівництво" під час війни, цікавилися? А скільки вкрали із виділених на ковід? А звідки в Раді з'явилося десятки, а то і сотні доларних мільйонерів під час війни?
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07.11.2024 20:08 Ответить
тауруси просто зараз передати технічно неможливо - їх спочатку треба модернізувати і створити для них нову станцію програмування - а для цього в бюджеті потрібні гроші яких саме наче нема. І якраз цей чувак гроші на це не виділив
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07.11.2024 19:07 Ответить
Яка зворушлива суперечка за поміч Україні!
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07.11.2024 17:28 Ответить
Просто в них пройоби по усіх фронтах, рейтинги падають. Ті, хто типу розумніші, вистрибують з коаліції, бо справа йде до виборів, тож зараз усі будуть на дупі волосся рвати які вони були правильні та крутезні. А цей таурусодавач, доречі, Мельнику тоді сказав, що скоро будуть з кацапами без нас про нас рішать. 24.02.2022
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07.11.2024 19:01 Ответить
ночі не сплять. Просинаються і думають, що ж мені зробити для України. Десь я вже це чув.
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08.11.2024 00:57 Ответить
Олег Пономарь:
Итак, Шольц уволил министра финансов и инициировал на январь голосование в Парламенте вотума доверия\недоверия правительству.
Шольц делает абсолютно то же самое, ЧТО сделал Макрон. Т.е. Шольц знает, что в 2025г. на очередных выборах он разгромно проиграет, поэтому инициирует искусственный кризис, который может привести к досрочным выборам в марте (если в январе парламент проголосует за вотум недоверия правительству). Шольц думает, что, возможно, раньше он и его партия проиграют меньше.
Для Украины я не вижу большого риска, так как оппозиция в лице лидера ХДС Мерца, который вероятнее всего победит, выступает за увеличение помощи Украине, за передачу Украине Taurus и за более про-европейскую политику (a la Макрон).
Немного некрасиво то, что Шольц вчера обвинил Министра финансов, среди других вещей, в нежелании увеличить помощь Украине. Это немного лицемерно со стороны Шольца на фоне его запрета по Taurus.
https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-votum-doveriya/
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07.11.2024 17:37 Ответить
***, без образ, але цього штиря сприймати всерйоз після його "Анаконд" сраних, про які він твердів в 2015-2016 роках (а може і пізніше теж), це себе не поважати. Якщо не розумієте про що, загугліть "План Анаконда Пономарь".
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07.11.2024 19:44 Ответить
тому в кого не вистачило ІQ, щоб зрозуміти його, зокрема, про "анакоду" - тому не потрібно його читати і вдумуватися в його месаги.

ЗІ: я розумію, що в 2015-16роках всім нам хотілось негайно спалити крембль, і ніхто з нас не хоче і нині відкладати цю дію на десятиліття.
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07.11.2024 20:03 Ответить
Цей ваш комент нагадав мені байку про осла і падишаха .
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07.11.2024 21:19 Ответить
мені вже доводиться думати про долю своїх онуків та правнуків. Діти вже моїх роздумів не заперечують. Скоро самі задумаються не тільки про своїх дітей та онуків.
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08.11.2024 14:00 Ответить
п#здить
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07.11.2024 17:38 Ответить
Ні. ХДС про це давно вже казав, бо там найменше пуйлівських запроданців серед усіх вагомих партій у Німеччині.
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07.11.2024 18:07 Ответить
Шолца скоро звільнять , коаліція розвалюється
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07.11.2024 17:38 Ответить
А кого, стару манду мєрьєльшу чи ************ прихвостня шрьйодера з нафталіном витягнуть?
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07.11.2024 17:50 Ответить
Ні. За законом він повинен працювати поки не виберуть новий Бундестаг, а Бундестаг нового канцлера. Навіть з меншістю повинен працювати просто шукати точки контакту з опозиційними партіями.
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07.11.2024 17:50 Ответить
Вибори мають відбутися в січні - так вимагають у партії ХДС (CDU). У Шольца на виборах шансів нуль. Новим канцлером стане Мерц із партії ХДС, який відразу ж дасть Україні Taurus.
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07.11.2024 18:28 Ответить
Ось якби він став кайзером то надав би - а так він просто канцлер .
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07.11.2024 21:24 Ответить
???
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07.11.2024 22:02 Ответить
Ви під німецьким прапорцем і не знаєте шо таке кайзер ???
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08.11.2024 00:10 Ответить
Я не знаю відмінності кайзера і канцлера в сенсі повноважень дати зброю Україні
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08.11.2024 00:45 Ответить
Кайзер не імператор - одноосібно він нічого вирішити нічого не може ( принаймі у випадку передачі зброї так точно ), надіюсь я зрозуміло пояснив ?
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08.11.2024 01:48 Ответить
Кайзер = імператор А Шольц одноосібно вирішив не давати Таурус Україні - рівно як імператор
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08.11.2024 02:58 Ответить
Ну в німців імператори особливі - ось Шольц себе мож і увив кайзером ( жарт який потребує знань про історію СРІ ).
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14.11.2024 23:19 Ответить
Я про те, що він повинен працювати за законом поки новий бундестаг і нового канцлера не виберуть. І спочатку Шольц повинен оголосити про вотум довіри до нього і уряду.
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07.11.2024 23:17 Ответить
тобто шольцу тауруси більше шкода, ніж гроші
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07.11.2024 17:38 Ответить
Wild,йому не гроші шкода і не тауруси,він знає що на цього меркельониша (шольца)папочка лежить яку б йому не хотілося щоб її почали читать.Цеж ставленик меркельши подруга путьки,на яку теж все давно підшите.
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07.11.2024 17:46 Ответить
аргумент
от би наша розвідка угнала б ту папочку - мрії...
у т.ч. про розвідку...
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07.11.2024 17:51 Ответить
Хотіли дати Таурус, але Зеленський намертво вперся "Грошей дайте!!!"
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07.11.2024 17:45 Ответить
Та всі хто звільнились чи звільнили такі, мля, розумні стають на Заході...
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07.11.2024 17:48 Ответить
Схоже, що тауруси - птаха горда, поки не пнеш - не полетить) або вистрілиш по містку, а попадеш в мааскву, як неодноразово повторював Шольц. Таке враження що ще шрьодер на них відмив грошенят, а ці вдають, що паперовий тигр все одно кусаєцця а таурус і літає і влучає прямо в серце)
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07.11.2024 17:53 Ответить
Не знаю щодо Лінднера. Його критикуючи, що він хотів більше грошей з бідних брати.
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07.11.2024 17:57 Ответить
Так хотів дати тауруси, прям на всі гроші, на 3 мільярди, 3000 ракет... Дав Бог союзників
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07.11.2024 17:58 Ответить
шольц--красунчик! Заради збереження дружніх стосунків з пуйлом, урядову коаліцію розвалив,,,
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07.11.2024 18:02 Ответить
За майже 3 роки Захід видав зеленій шоблі 130 млрд. долл. тільки грошима, які горе-режим спустив на своє комфортне життя, "зарплати прокурором" утримання штучного курсу та інші "вовини тисячі".
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07.11.2024 18:10 Ответить
Кто нас предал? Социал-демократы!
Шольц - преступник из Бремена, вовлеченный в «Cum-Cum-бизнес», который стоил налогоплательщикам огромных сумм. 87% немцев выступают за новые выборы.
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07.11.2024 18:12 Ответить
Всі ви там приблизно однакові. Смердючим російським газом отруєні. І чекаєте коли все завершиться, щоб знову його притягти у ЄС. А як воно завершиться, вам пофігу.
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07.11.2024 18:12 Ответить
вже й так зрозуміло, чим усе завершиться, тому й не відправляють.
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07.11.2024 18:21 Ответить
Шольц сам собі, на зло мамі відморозив вуха - звільнивши Ліндера, він сам швидко втратить посаду канцлера!

На його місце прийде Мерц із партії ХДС, який відразу ж дасть Україні Taurus.
Мерц сьогодні зажадав від Шольца піти негайно, тому що він втратив довіру народу і не має права керувати країною урядом меншості
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07.11.2024 18:24 Ответить
Згоден, та нажаль, ці поци тягтимуть з виборами до весни. Наші поци теж.
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07.11.2024 19:05 Ответить
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр затвердив зміну міністрів фінансів, юстиції та освіти у владній Коаліції кабінету Олафа Шольца - https://interfax.com.ua/news/political/1025901.html

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".
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07.11.2024 18:52 Ответить
В сраку деньги, НОЛЬ на держ аппарат надо выдавать, и помощь только оружием.
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07.11.2024 19:59 Ответить
 
 