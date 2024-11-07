Я хотел дать Taurus, а не деньги: уволенный министр финансов Линднер раскритиковал Шольца
Уволенный с должности министра финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц якобы препятствовал военной помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Berliner Zeitung.
По его словам, Свободная демократическая партия "никогда не колебалась" относительно предоставления помощи Украине.
Издание отметило, что Шольц требовал предоставить Украине три миллиарда евро. Однако Линднер указал на тяжелую финансовую ситуацию и взамен предложил дать Украине то, что ей больше всего необходимо для эффективной защиты от России - а именно крылатые ракеты Taurus.
Шольц "категорически отклонил такую возможность" и сообщил Линднеру о его увольнении.
По данным издания, по поставкам Taurus СвДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.
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Лямзити ж необов'язково конкретні німецькі євро. Зеленський так і ляпнув - ми лямземо не західні гроші, а українські... Так ніби є різниця для країни - які гроші лямзити.
Маєш якусь конкретику - де хто коли скільки?
Не маєш - я так і знав.
що на це відпивіси правдоруб провладний ?
Итак, Шольц уволил министра финансов и инициировал на январь голосование в Парламенте вотума доверия\недоверия правительству.
Шольц делает абсолютно то же самое, ЧТО сделал Макрон. Т.е. Шольц знает, что в 2025г. на очередных выборах он разгромно проиграет, поэтому инициирует искусственный кризис, который может привести к досрочным выборам в марте (если в январе парламент проголосует за вотум недоверия правительству). Шольц думает, что, возможно, раньше он и его партия проиграют меньше.
Для Украины я не вижу большого риска, так как оппозиция в лице лидера ХДС Мерца, который вероятнее всего победит, выступает за увеличение помощи Украине, за передачу Украине Taurus и за более про-европейскую политику (a la Макрон).
Немного некрасиво то, что Шольц вчера обвинил Министра финансов, среди других вещей, в нежелании увеличить помощь Украине. Это немного лицемерно со стороны Шольца на фоне его запрета по Taurus.
https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-votum-doveriya/
ЗІ: я розумію, що в 2015-16роках всім нам хотілось негайно спалити крембль, і ніхто з нас не хоче і нині відкладати цю дію на десятиліття.
от би наша розвідка угнала б ту папочку - мрії...
у т.ч. про розвідку...
Шольц - преступник из Бремена, вовлеченный в «Cum-Cum-бизнес», который стоил налогоплательщикам огромных сумм. 87% немцев выступают за новые выборы.
На його місце прийде Мерц із партії ХДС, який відразу ж дасть Україні Taurus.
Мерц сьогодні зажадав від Шольца піти негайно, тому що він втратив довіру народу і не має права керувати країною урядом меншості
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".