Министры обороны Германии и Франции встретятся для обсуждения помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отправляется в Париж для консультаций со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сообщается, что основными темами встречи станет поддержка Украины в развязанной против нее Россией войне и более широкие контуры европейской оборонной политики после победы на выборах в США Дональда Трампа.

Еще до того, как стали известны результаты выборов в США, Писториус говорил о необходимости усиления сотрудничества и координации между европейскими странами-членами НАТО. "Мы должны выполнить домашнее задание, и (сделать это. - Ред.) более последовательно, чем раньше. Нам должно удаться достичь справедливого распределения бремени", - говорил немецкий министр.

Писториус добавил, что Европа должна в большей степени брать на себя ответственность за свою безопасность, а европейские страны должны теснее сотрудничать, оставив национальные интересы на втором плане ради интереса общего, например, в сфере оборонной промышленности. Он также дал понять, что усиление европейской обороноспособности - дело затратное и "эта оборона не дается бесплатно".

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