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Новости Помощь Украине
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Министры обороны Германии и Франции встретятся для обсуждения помощи Украине

Міністри оборони Німеччини та Франції

Министр обороны Германии Борис Писториус отправляется в Париж для консультаций со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сообщается, что основными темами встречи станет поддержка Украины в развязанной против нее Россией войне и более широкие контуры европейской оборонной политики после победы на выборах в США Дональда Трампа.

Еще до того, как стали известны результаты выборов в США, Писториус говорил о необходимости усиления сотрудничества и координации между европейскими странами-членами НАТО. "Мы должны выполнить домашнее задание, и (сделать это. - Ред.) более последовательно, чем раньше. Нам должно удаться достичь справедливого распределения бремени", - говорил немецкий министр.

Писториус добавил, что Европа должна в большей степени брать на себя ответственность за свою безопасность, а европейские страны должны теснее сотрудничать, оставив национальные интересы на втором плане ради интереса общего, например, в сфере оборонной промышленности. Он также дал понять, что усиление европейской обороноспособности - дело затратное и "эта оборона не дается бесплатно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус: Поддерживать Украину дорого, но ее поражение будет стоить гораздо дороже

Автор: 

Германия (7106) Франция (3557) Писториус Борис (238)


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ЕСЛИ ТРАМП БУДЕТ ПРОТИВ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ !!! МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ВЪЕЗД АМЕРИКАНЦАМ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ, А ПО РФ ПРИМЕНИТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !)
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06.11.2024 20:59 Ответить
На Трампона надії немає - почали думати....
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06.11.2024 21:01 Ответить
а чого вони всі будуть зустрічатись в орбана ? туди і кацапів запросять ?
фактично на ворожій території зустріч з новобраним презом штатів
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06.11.2024 21:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY

https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUUDzAOsKOdHnGlxLc3IU3oVt7eUQZSguaPH-N8RGcUDneE_Ed9CK-bBbTy_ULwAIW1R8or3qBQdUqiFYazbbrbDrNCHx-FA8AMsIc4erVTc78eAkMJhGlUkZBGaYH9sYao0F7HdQclH8H4etKCd4mDcXIRt8FkO9R1GfARFQ48JCxzlClVNg2_7w-B7fBff-ngBUXuf0p477RWI22-TrQWgmO2zYlaE9-ieb2uTuS34g&__tn__=-UC%2CP-y-R Петро Порошенко



Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.

Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.

Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.

Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.

Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.

П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
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06.11.2024 23:09 Ответить
 
 