Министры обороны Германии и Франции встретятся для обсуждения помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус отправляется в Париж для консультаций со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Сообщается, что основными темами встречи станет поддержка Украины в развязанной против нее Россией войне и более широкие контуры европейской оборонной политики после победы на выборах в США Дональда Трампа.
Еще до того, как стали известны результаты выборов в США, Писториус говорил о необходимости усиления сотрудничества и координации между европейскими странами-членами НАТО. "Мы должны выполнить домашнее задание, и (сделать это. - Ред.) более последовательно, чем раньше. Нам должно удаться достичь справедливого распределения бремени", - говорил немецкий министр.
Писториус добавил, что Европа должна в большей степени брать на себя ответственность за свою безопасность, а европейские страны должны теснее сотрудничать, оставив национальные интересы на втором плане ради интереса общего, например, в сфере оборонной промышленности. Он также дал понять, что усиление европейской обороноспособности - дело затратное и "эта оборона не дается бесплатно".
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фактично на ворожій території зустріч з новобраним презом штатів
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Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.