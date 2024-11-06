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Новини Допомога Україні
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Міністри оборони Німеччини та Франції зустрінуться для обговорення допомоги Україні

Міністри оборони Німеччини та Франції

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирушає в Париж для консультацій зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Повідомляється, що основними темами зустрічі стане підтримка України у розв'язаній проти неї Росією війні та ширші контури європейської оборонної політики після перемоги на виборах у США Дональда Трампа.

Ще до того, як стали відомі результати виборів у США, Пісторіус говорив про необхідність посилення співпраці та координації між європейськими країнами-членами НАТО. "Ми повинні виконати домашнє завдання, і (зробити це. - Ред.) більш послідовно, ніж раніше. Нам має вдатися досягти справедливого розподілу тягаря", - казав німецький міністр.

Пісторіус додав, що Європа має більшою мірою перебирати на себе відповідальність за свою безпеку, а європейські країни мають тісніше співпрацювати, залишивши національні інтереси на другому плані заради інтересу спільного, наприклад, у сфері оборонної промисловості. Він також дав зрозуміти, що посилення європейської обороноздатності - справа затратна і "ця оборона не дається безкоштовно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пісторіус: Підтримувати Україну дорого, але її поразка коштуватиме набагато дорожче

Автор: 

Німеччина (7511) Франція (3120) Пісторіус Борис (286)


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ЕСЛИ ТРАМП БУДЕТ ПРОТИВ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ !!! МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ВЪЕЗД АМЕРИКАНЦАМ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ, А ПО РФ ПРИМЕНИТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !)
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06.11.2024 20:59 Відповісти
На Трампона надії немає - почали думати....
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06.11.2024 21:01 Відповісти
а чого вони всі будуть зустрічатись в орбана ? туди і кацапів запросять ?
фактично на ворожій території зустріч з новобраним презом штатів
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06.11.2024 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY

https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUUDzAOsKOdHnGlxLc3IU3oVt7eUQZSguaPH-N8RGcUDneE_Ed9CK-bBbTy_ULwAIW1R8or3qBQdUqiFYazbbrbDrNCHx-FA8AMsIc4erVTc78eAkMJhGlUkZBGaYH9sYao0F7HdQclH8H4etKCd4mDcXIRt8FkO9R1GfARFQ48JCxzlClVNg2_7w-B7fBff-ngBUXuf0p477RWI22-TrQWgmO2zYlaE9-ieb2uTuS34g&__tn__=-UC%2CP-y-R Петро Порошенко



Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.

Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.

Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.

Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.

Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.

П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
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06.11.2024 23:09 Відповісти
 
 