Правящая правительственная коалиция в Германии развалилась: Шольц уволил министра финансов
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является главой Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Шольц сообщил, что 15 января вынесет вопрос о доверии правительству на голосование в Бундестаге, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.
По словам Шольца, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком в том, что Германии нужна быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, которые требуют быстрого принятия, в частности относительно экстренной поддержки промышленности, а также мер по стабилизации пенсий.
Как пишут немецкие СМИ, партнеров по коалиции давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на будущий 2025 год.
На заседании коалиционного комитета, состоявшемся в среду вечером, 6 ноября, в Берлине в ведомстве федерального канцлера, в состав которого входят главы представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и глава СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного Кабинета Министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии. В ответ канцлер Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера.
Напоминаем, правящая в ФРГ "светофорная коалиция" состоит из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых".
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замість дати піздюлєй ще у 2022 році, дожувалися соплєй до ядерної зброї у ірана та кореї. до десанту кореї в європі.
тепер, вся ця конструкція, якби не було гірше, почне сипатися як доміно.
настав час орбана.
браво, Олафе !!!
цього ..... треба було вже давно звільнити.
саме лінднер казав 24 лютого Послу Мельнику що Україні залишилось три дні.
У 2022 році Лінднер проявив скептицизм з приводу здатності України відстояти суверенітет у військовому конфлікті з Росієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-11 [11] : у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-12 [12] .
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В сети есть всё.
В январе на Раша Тудей Симонян, в пылу спора, заявила что Украина, это не серьёзно, и продержится несколько дне.
ЦРУ США эти слова вставили в секретный доклад для высшего руководства.
Умнейший стратег современности, начальник объединенных штабов США Марк Милли в начале февраля озвучил данные разведки. Киев продержится 72 часа.
Гражданский чиновник, немецкий министр повторил слова американских военных. Он оказался крайним?
"Він веде Німеччину у фазу невизначеності", - сказав він.
Лінднер: "На жаль, Олаф Шольц показав, що у нього немає сил, щоб викликати новий світанок для нашої країни. Замість цього сьогодні вдень федеральний канцлер зажадав, щоб я призупинив дію боргового гальма в Основному законі". Я не можу погодитися на це, оскільки порушив би свою присягу".
Лінднер є головою партії FDP, яка входила в коаліцію з СДПН Шольца. Шольц із партією "Зелені" вже розігнав величезну інфляцію в Німеччині. Шольц вимагав від Лінднера, як від міністра фінансів, друкувати гроші, але той відмовився. Тепер уряду немає = дострокові вибори.
Такою політикою вигодували монстра на сході, який нагнав до них біженців, та і непонятно чим це завершиться. Це я про Китай. раша це просто ручна іграшка у них.
Те саме стосується і США.
Тому щось Ви не те кажете . . .
Якщо Ви мали на увазі боргову політику, то так, вона більш суверенна, ніж випуск грошей. Хоча і там країнам встановлюють ліміти (і по відношенню до ВВП, і по дефіциту бюджету, який можна у такий спосіб покрити), а за їх недотримання Єврокомісія штрафує. Щоправда, на період ковіда трохи регулювання послабили тимчасово, але зараз знову починають це питання ставити. Італійці виправилися, то тепер Франція під прицілом ЄК.
А банкноти друкує сам ЄЦБ, а не національні банки окремих країн.
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".