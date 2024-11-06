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Правящая правительственная коалиция в Германии развалилась: Шольц уволил министра финансов

лідери урядової коаліції Німеччини

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является главой Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Шольц сообщил, что 15 января вынесет вопрос о доверии правительству на голосование в Бундестаге, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.

По словам Шольца, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком в том, что Германии нужна быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, которые требуют быстрого принятия, в частности относительно экстренной поддержки промышленности, а также мер по стабилизации пенсий.

Как пишут немецкие СМИ, партнеров по коалиции давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на будущий 2025 год.

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На заседании коалиционного комитета, состоявшемся в среду вечером, 6 ноября, в Берлине в ведомстве федерального канцлера, в состав которого входят главы представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и глава СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного Кабинета Министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии. В ответ канцлер Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера.

Напоминаем, правящая в ФРГ "светофорная коалиция" состоит из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых".

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Автор: 

Германия (7106) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+20
лєвакі, пацифісти, рожеві поні обісралися по самі вуха!
замість дати піздюлєй ще у 2022 році, дожувалися соплєй до ядерної зброї у ірана та кореї. до десанту кореї в європі.
тепер, вся ця конструкція, якби не було гірше, почне сипатися як доміно.
настав час орбана.
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06.11.2024 23:23 Ответить
+19
Так. Лінднер - відомий підор.

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06.11.2024 23:54 Ответить
+11
нарешті !!!!
браво, Олафе !!!

цього ..... треба було вже давно звільнити.
саме лінднер казав 24 лютого Послу Мельнику що Україні залишилось три дні.
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06.11.2024 23:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
лєвакі, пацифісти, рожеві поні обісралися по самі вуха!
замість дати піздюлєй ще у 2022 році, дожувалися соплєй до ядерної зброї у ірана та кореї. до десанту кореї в європі.
тепер, вся ця конструкція, якби не було гірше, почне сипатися як доміно.
настав час орбана.
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06.11.2024 23:23 Ответить
Ну так все йде за планом: ковбаса давно мріє створити альянс з нагуляною х-лом "дочерью ізвозчіка".
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06.11.2024 23:31 Ответить
Це Ви так делікатно на Захру натякнули?
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06.11.2024 23:36 Ответить
Як би ще й ця гуталінова принцеса не завезла Німеччину "не за адресою"...
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06.11.2024 23:46 Ответить
Шольц робить розумний крок на випередження із виборами, бо далі буде тільки гірше із АДГ та тієї іранкою-подружкою путіна
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06.11.2024 23:37 Ответить
Дай то Боже...
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06.11.2024 23:47 Ответить
Ні. Не пам'ятаю щоб він про неї нормально відгукувався.
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06.11.2024 23:38 Ответить
нарешті !!!!
браво, Олафе !!!

цього ..... треба було вже давно звільнити.
саме лінднер казав 24 лютого Послу Мельнику що Україні залишилось три дні.
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06.11.2024 23:33 Ответить
Боже яке кончене. А я й не знала. Щось гниле правда в ньому відчувалося.
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06.11.2024 23:43 Ответить
коаліцію шкода... Чи буде краща?
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06.11.2024 23:49 Ответить
Шольц найтерплячіша людина, у якої просто найголовніша ціль у будь-яких стосунках домовлятися, а не воювати. Якщо навіть його пройняло, то
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06.11.2024 23:52 Ответить
Так. Лінднер - відомий підор.

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06.11.2024 23:54 Ответить
Так то Ліндер "таурусів" не дає?
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07.11.2024 04:38 Ответить
вибачаюсь за помилку - лінднер давав Україні тільки три години

У 2022 році Лінднер проявив скептицизм з приводу здатності України відстояти суверенітет у військовому конфлікті з Росієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-11 [11] : у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-12 [12] .

.
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07.11.2024 00:02 Ответить
У вас личные предубеждения против немцев? Почему Линдер крайний?
В сети есть всё.
В январе на Раша Тудей Симонян, в пылу спора, заявила что Украина, это не серьёзно, и продержится несколько дне.
ЦРУ США эти слова вставили в секретный доклад для высшего руководства.
Умнейший стратег современности, начальник объединенных штабов США Марк Милли в начале февраля озвучил данные разведки. Киев продержится 72 часа.
Гражданский чиновник, немецкий министр повторил слова американских военных. Он оказался крайним?
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07.11.2024 08:25 Ответить
Немає чого переживати за Німеччину. Тут за Україну майже всі за виключенням запомиєних у всьому у чому тільки можна АдН і Сарочки вийдузаміжзапутіна Вагенкнехт. Всі інші притомні люди у питанні російської загрози.
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06.11.2024 23:37 Ответить
без сарочки не буде уряду в Саксонії
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06.11.2024 23:38 Ответить
Місцеві політики не впливають на зовнішню політику Німеччини.
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06.11.2024 23:39 Ответить
Такої ганьби з владою в Німеччині ще ніколи не було. 54% німців хочуть дострокових виборів.
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06.11.2024 23:45 Ответить
Лінднер незабаром після цього зробив заяву в будівлі Рейхстагу, звинувативши канцлера в розважливому розриві з коаліцією

"Він веде Німеччину у фазу невизначеності", - сказав він.

Лінднер: "На жаль, Олаф Шольц показав, що у нього немає сил, щоб викликати новий світанок для нашої країни. Замість цього сьогодні вдень федеральний канцлер зажадав, щоб я призупинив дію боргового гальма в Основному законі". Я не можу погодитися на це, оскільки порушив би свою присягу".

Лінднер є головою партії FDP, яка входила в коаліцію з СДПН Шольца. Шольц із партією "Зелені" вже розігнав величезну інфляцію в Німеччині. Шольц вимагав від Лінднера, як від міністра фінансів, друкувати гроші, але той відмовився. Тепер уряду немає = дострокові вибори.
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06.11.2024 23:49 Ответить
Тому що ЄС давно треба повертати виробництво з Китая, але ліваки-глобаліти, цього не хочуть, натомість друкують гроші та живуть не за доходами, утворивши фінбульбашку на ринку акцій і облігацій.

Такою політикою вигодували монстра на сході, який нагнав до них біженців, та і непонятно чим це завершиться. Це я про Китай. раша це просто ручна іграшка у них.
Те саме стосується і США.
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07.11.2024 00:36 Ответить
Автомобільна промисловість Німеччини стоїть перед закриттям заводів - замість того, щоб закрити китайцям ринок, як це робить Трамп, Шольц заявив, що керівники VW винні в неправильній політиці.
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07.11.2024 01:03 Ответить
👍
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07.11.2024 02:02 Ответить
👍
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07.11.2024 02:01 Ответить
Нічого, що уряд Німеччини не друкує гроші ? Повноваження щодо емісії євро має Європейський Центральний Банк, а не Бундесбанк . . . А там Німеччина хоч і має серйозний вплив, та все ж не одна - є ще всі інші країни єврозони, в тому числі "важковаговики" типу Італії, Франції . . .

Тому щось Ви не те кажете . . .
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07.11.2024 00:39 Ответить
Ви будете здивовані, але кожна країна ЄС друкує свої гроші
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07.11.2024 01:00 Ответить
Кожна країна ЄС друкує євро?! от про шо ти кіздіш?
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07.11.2024 02:11 Ответить
Усі країни ЄС мають свої власні бюджети - питання бюджету вирішується урядами кожної країни самостійно - саме через це питання розвалився уряд Німеччини, через те, що Шольц зажадав зупинити дію боргового гальма в Основному законі - тобто взяти в борг, тобто надрукувати гроші
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07.11.2024 02:44 Ответить
Взяти в борг і надрукувати гроші - це от ні разу не одне і те саме . . .

Якщо Ви мали на увазі боргову політику, то так, вона більш суверенна, ніж випуск грошей. Хоча і там країнам встановлюють ліміти (і по відношенню до ВВП, і по дефіциту бюджету, який можна у такий спосіб покрити), а за їх недотримання Єврокомісія штрафує. Щоправда, на період ковіда трохи регулювання послабили тимчасово, але зараз знову починають це питання ставити. Італійці виправилися, то тепер Франція під прицілом ЄК.
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07.11.2024 13:05 Ответить
Ви будете здивовані, але німецький уряд не використовує банкноти для бюджетних розрахунків. І, якщо держава "бере в борг", то це означає, що грошова безготівкова маса збільшується. Тобто умовно кажучи - держава пускає в обіг незароблені ніким гроші, взяті з нізвідки = і фактично "друкує" гроші. Але самі банкноти при цьому не друкує.
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07.11.2024 18:18 Ответить
Ви будете здивовані, але кожна країна ЄС карбує євромонети зі своїми реверсами (аверси однакові по всій Європі). Але їх карбування відбувається у розмірі, дозволеному ЄЦБ, бо емісія спільних грошей - то його компетенція, так що ніхто там нічого не "додруковує".

А банкноти друкує сам ЄЦБ, а не національні банки окремих країн.
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07.11.2024 13:02 Ответить
Канцлер Німеччини Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера через пропозицію знизити податки для багатих і зменшити субсидії бідним.
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06.11.2024 23:51 Ответить
Повторюся Шольц найтерплячіша людина, у якої просто найголовніша ціль у будь-яких стосунках домовлятися, а не воювати. Якщо навіть його пройняло, то значить цирк на дроті був просто ультраядрьоний.
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07.11.2024 00:00 Ответить
Шольц і Хабек, своїми зеленими податками і через закриття вугільних і атомних електростанцій, угробили економіку. Через величезні тарифи на електроенергію і податки вони зробили економіку нерентабельною. VW скоро закриються, а разом з ним постачальники - це на коло 500 тис. безробітних. На цьому тлі Шольц і Хабек вважають, що народ буде їх і далі терпіти, що вони переможуть на наступних виборах. Але їм тепер реально загрожує не потрапити в Бундестаг
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07.11.2024 01:10 Ответить
Кацап, ти заблуділся?
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07.11.2024 02:12 Ответить
Кацап, ти заблуділся?
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07.11.2024 02:40 Ответить
Зелені давно мріють створити коаліцію з ХДС/ХСС
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07.11.2024 02:40 Ответить
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр затвердив зміну міністрів фінансів, юстиції та освіти у владній Коаліції кабінету Олафа Шольца - https://interfax.com.ua/news/political/1025901.html

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".
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07.11.2024 18:59 Ответить
 
 