Правящая правительственная коалиция в Германии развалилась: Шольц уволил министра финансов

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является главой Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Шольц сообщил, что 15 января вынесет вопрос о доверии правительству на голосование в Бундестаге, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.

По словам Шольца, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком в том, что Германии нужна быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, которые требуют быстрого принятия, в частности относительно экстренной поддержки промышленности, а также мер по стабилизации пенсий.

Как пишут немецкие СМИ, партнеров по коалиции давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на будущий 2025 год.

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На заседании коалиционного комитета, состоявшемся в среду вечером, 6 ноября, в Берлине в ведомстве федерального канцлера, в состав которого входят главы представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и глава СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного Кабинета Министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии. В ответ канцлер Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера.

Напоминаем, правящая в ФРГ "светофорная коалиция" состоит из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых".

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