Пока нет необходимости в новых решениях относительно членства Украины в НАТО, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит необходимости принимать новые решения относительно членства Украины в НАТО, в частности относительно предоставления приглашения.

Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь ситуация не изменилась с тех пор, когда мы те решения принимали", - заявил немецкий канцлер.

Сейчас, по мнению Шольца, речь должна идти о том, как на практике обеспечить для Украины достаточную военную помощь. В частности, это особенно актуально сегодня, когда Россия привлекает северокорейских солдат к участию в войне против Украины.

"Сейчас важно позаботиться о том, чтобы у Украины не закончилось оружие", - подчеркнул канцлер в этом контексте. Он отметил, что Германия не только обещает, но и передает помощь. Если другие будут делать так же, это значительно улучшит ситуацию.

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Шольц заверил, что Германия останется одним из лидеров, крупнейших поставщиков помощи, ведь сейчас она является второй после США в мире и первой - в Европе.

Канцлер упомянул, что страны G7 приняли решение о выделении кредита Киеву в объеме 50 миллиардов долларов, и отметил, что Украина сможет использовать их на закупку новых вооружений.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первым пунктом "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО.

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