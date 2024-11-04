Пока нет необходимости в новых решениях относительно членства Украины в НАТО, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц не видит необходимости принимать новые решения относительно членства Украины в НАТО, в частности относительно предоставления приглашения.
Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь ситуация не изменилась с тех пор, когда мы те решения принимали", - заявил немецкий канцлер.
Сейчас, по мнению Шольца, речь должна идти о том, как на практике обеспечить для Украины достаточную военную помощь. В частности, это особенно актуально сегодня, когда Россия привлекает северокорейских солдат к участию в войне против Украины.
"Сейчас важно позаботиться о том, чтобы у Украины не закончилось оружие", - подчеркнул канцлер в этом контексте. Он отметил, что Германия не только обещает, но и передает помощь. Если другие будут делать так же, это значительно улучшит ситуацию.
Шольц заверил, что Германия останется одним из лидеров, крупнейших поставщиков помощи, ведь сейчас она является второй после США в мире и первой - в Европе.
Канцлер упомянул, что страны G7 приняли решение о выделении кредита Киеву в объеме 50 миллиардов долларов, и отметил, что Украина сможет использовать их на закупку новых вооружений.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первым пунктом "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО.
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Саме в цьому контексті доречне слово "наразі", - тобто "поки що".
А то прочитав джерело новини з Укрінформу, а там аж тричі вжили це "наразі", причому нібито, це пряма мова Шольца. Пан Шольц, наразі, зовсім не розуміє значення цього слова, так само, як і більшість українських журналістів.
Кандидат у президенти Юлія Тимошенко вимагає, щоби Національна агенція з питань запобігання корупції узялася за дослідження https://tsn.ua/video/video-novini/timoshenko-vimagaye-rozsliduvati-zbagachennya-poroshenka.html збагачення президента Петра Порошенка . Відповідну заяву вона оприлюднила на погоджувальній раді парламенту, йдеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .
Політик заявила, що минулого року статки глави держави зросли, про що свідчать зміни, які він вносив у свою декларацію впродовж року. На думку Тимошенко, НАЗК має скласти протокол про корупцію, бо Порошенко збільшив свої доходи у 82 рази.
пропоную почати читати про царів з Гольштейн-Готторпів( хто вони були, які були їх цілі у світі)
тоді буде зрозуміла поведінка представників петерБУРГського клану у раши і чому їм не жалко кацапів і бурятів
Таким чином, наші шанси вистояти набагато більші, ніж у минулому.
Та потім політична конкуренція без принципів якихось, через що після Хмельницького часто мінялись гетьмани і козаки воювали між собою.
Так же втратили державу за Київської русі, так само і відбулось при УНР.
Винниченко з Грушевським погрузли в корупції, тому боялись популярності бойових офіцерів, що формували військо і затримували їм постачання.
В результаті 20 тис армію Муравйова не було кому зупиняти, хоча на момент утворення УНР під знамена готові були стати 100 тис колишніх військових.
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Там навіть не в корупції справа, а в тому, що УНР керували ідіотичні романтики-соціалісти, які вважали кацапських большевиків своїми однодумцями з прогресивними поглядами. Ці ду́рні думали, що українська армія їм непотрібна, бо всі ж навколо "рожеві поні".
Приблизно так само зараз Америкою керують схожі дурачки-обамівці, імпотентні демократи. Біда, що і їхні опоненти-трампісти, - то набундючені індики-ізоляціоністи.
Поки смажений півень їх таки не довбоне добряче в сраку, нічого не зміниться. А все йде то цього.
Друге Винниченко скоріше всього взагалі був совєтським агентом тому що повернувся в совок і потім отримував гроші від нього живучи в Франції.
А Скоропадський, - то був шанс для України. Звісно, і він помилявся. Але й багато встиг зробити для нашої держави.
Дружина Порошенка, до речі, зовнішньо дуже схожа на Скоропадського. Наче його онука.
Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.