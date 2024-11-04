РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5096 посетителей онлайн
Новости
3 847 49

Пока нет необходимости в новых решениях относительно членства Украины в НАТО, - Шольц

канцлер Німеччини Шольц та генсек НАТО Рютте

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит необходимости принимать новые решения относительно членства Украины в НАТО, в частности относительно предоставления приглашения.

Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь ситуация не изменилась с тех пор, когда мы те решения принимали", - заявил немецкий канцлер.

Сейчас, по мнению Шольца, речь должна идти о том, как на практике обеспечить для Украины достаточную военную помощь. В частности, это особенно актуально сегодня, когда Россия привлекает северокорейских солдат к участию в войне против Украины.

"Сейчас важно позаботиться о том, чтобы у Украины не закончилось оружие", - подчеркнул канцлер в этом контексте. Он отметил, что Германия не только обещает, но и передает помощь. Если другие будут делать так же, это значительно улучшит ситуацию.

Читайте также: Шольц о первом пункте "Плана победы": Воюющая страна не может стать членом НАТО

Шольц заверил, что Германия останется одним из лидеров, крупнейших поставщиков помощи, ведь сейчас она является второй после США в мире и первой - в Европе.

Канцлер упомянул, что страны G7 приняли решение о выделении кредита Киеву в объеме 50 миллиардов долларов, и отметил, что Украина сможет использовать их на закупку новых вооружений.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первым пунктом "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО.

Читайте также: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать, - ОП

Автор: 

Германия (7095) НАТО (10176) членство в НАТО (1548) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
поки українці не позбудуться манкуртів на чолі себе ніякого НАТО не буде , а не позбудуться то світ не буде ставити себе у небезпеку заради нації що не спромоглася утворити національну владу
показать весь комментарий
04.11.2024 18:48 Ответить
+6
де таураси німецька принцеса ..?.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:39 Ответить
+4
Триває 11 рік нашого вступу до НАТО.... Цікаво, хто доживе до 111 року нашого вступу до НАТО?
показать весь комментарий
04.11.2024 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де таураси німецька принцеса ..?.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:39 Ответить
За ліверкою заховалась...
показать весь комментарий
04.11.2024 19:15 Ответить
Німецькі таураси в Німеччині, а де вони мали бути? А українські "Нептуни", "Вільхи" і "Грім 2" мали б бути в Україні, але замість них сидить ПРотужний і єлдак.
показать весь комментарий
04.11.2024 21:44 Ответить
Триває 11 рік нашого вступу до НАТО.... Цікаво, хто доживе до 111 року нашого вступу до НАТО?
показать весь комментарий
04.11.2024 18:43 Ответить
поки українці не позбудуться манкуртів на чолі себе ніякого НАТО не буде , а не позбудуться то світ не буде ставити себе у небезпеку заради нації що не спромоглася утворити національну владу
показать весь комментарий
04.11.2024 18:48 Ответить
Так нас і без манкуртів ,не захочуть брати до НАТО ,навіщо їм морочитись з нами і з нашими хотєлкамі "кордонів 91 року"
показать весь комментарий
04.11.2024 19:25 Ответить
Та який 11-й, ще з часів Ющенка і президентства 2004 українців привчають що в НАТО постійно треба прагнути і хотіти, але саме зараз ну ніяк не вступити.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:55 Ответить
але саме зараз ну ніяк не вступити.
**********
Саме в цьому контексті доречне слово "наразі", - тобто "поки що".

А то прочитав джерело новини з Укрінформу, а там аж тричі вжили це "наразі", причому нібито, це пряма мова Шольца. Пан Шольц, наразі, зовсім не розуміє значення цього слова, так само, як і більшість українських журналістів.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:12 Ответить
Только Ющенко начал вступление с распродажи самой боеспособной техники и самолетов,которые мы сейчас по несколько штук выпрашиваем.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:23 Ответить
Кучма / Кравчук теж. І Проффесор. Тільки при Порошенко потрохи почали і для себе залишати.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:26 Ответить
У скільки разів збагатився Ющенко?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:43 Ответить
Вопрос не корректен,на сколько лет войны нам бы хватило этой техники,правда Кучма обычно руководителям Внешспецэкспорта просто устраивал смертельные ДТП и когда это начал раскручивать депутат кажется Емець и его угробили в аварии.
показать весь комментарий
04.11.2024 20:12 Ответить
Це я по аналогії...

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко вимагає, щоби Національна агенція з питань запобігання корупції узялася за дослідження https://tsn.ua/video/video-novini/timoshenko-vimagaye-rozsliduvati-zbagachennya-poroshenka.html збагачення президента Петра Порошенка . Відповідну заяву вона оприлюднила на погоджувальній раді парламенту, йдеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .

Політик заявила, що минулого року статки глави держави зросли, про що свідчать зміни, які він вносив у свою декларацію впродовж року. На думку Тимошенко, НАЗК має скласти протокол про корупцію, бо Порошенко збільшив свої доходи у 82 рази.
показать весь комментарий
04.11.2024 20:21 Ответить
А що? Були старі рішення?
показать весь комментарий
04.11.2024 18:48 Ответить
Рашею починая з Петра 3 і до 1917 правили німці Гольштейн-Готторпы, тобто Петербург і північна Німеччіна були поєднані генетично. Якщо уважно повчати історию усіх царів і їх рідні і їх рішень щодо інших народів , то стає зрозуміло які крепкі звʼязкі століттями між німцями і імперією раши. Тобто Шольц - просто кукла в руках ціх династій.
пропоную почати читати про царів з Гольштейн-Готторпів( хто вони були, які були їх цілі у світі)
тоді буде зрозуміла поведінка представників петерБУРГського клану у раши і чому їм не жалко кацапів і бурятів
показать весь комментарий
04.11.2024 18:51 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
показать весь комментарий
04.11.2024 18:52 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 19:14 Ответить
А якже це так трапилось ,що понад триста років розумними українцями керували дурні кацапи ?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:21 Ответить
А ти сам розумний українець, чи дурний кацап?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:44 Ответить
Прокляття України, - "трикутник смерті". Причому, ще Богдан Хмельницький розумів це, і хотів виборсатися з цього глухого кута. Зав'язував стосунки із Семиграддям, Швецією, а також Молдовою (син Тиміш одружився з донькою молдовського господаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%BB Роксаною , але загинув у невдалому бою з мадярами під Яссами). Потім, та ж історія трапилася з Мазепою, і під час визвольних змагань УНР.

показать весь комментарий
04.11.2024 19:44 Ответить
От і маємо ,те що маємо .
показать весь комментарий
04.11.2024 19:48 Ответить
А що ти маєш? Конкретно.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:50 Ответить
А ніхріна не маю .
показать весь комментарий
04.11.2024 20:29 Ответить
На сьогодні це старе прокляття значною мірою знівельоване, - бо залишився тільки один бік того смертельного трикутника, - Московія.
Таким чином, наші шанси вистояти набагато більші, ніж у минулому.

показать весь комментарий
04.11.2024 19:55 Ответить
Корупція, почалась ще за Хмельницького. Старшини почали дерти податки з населення не гірше панів і збагачуватись, плюс постійні війни, через відсутність грошей нехватка кінноти і артилерії, тому звернулись за підтримкою до татарів, що тікали з поля боя та грабували по дорозі населення.
Та потім політична конкуренція без принципів якихось, через що після Хмельницького часто мінялись гетьмани і козаки воювали між собою.

Так же втратили державу за Київської русі, так само і відбулось при УНР.

Винниченко з Грушевським погрузли в корупції, тому боялись популярності бойових офіцерів, що формували військо і затримували їм постачання.
В результаті 20 тис армію Муравйова не було кому зупиняти, хоча на момент утворення УНР під знамена готові були стати 100 тис колишніх військових.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:54 Ответить
Винниченко з Грушевським погрузли в корупції
*******
Там навіть не в корупції справа, а в тому, що УНР керували ідіотичні романтики-соціалісти, які вважали кацапських большевиків своїми однодумцями з прогресивними поглядами. Ці ду́рні думали, що українська армія їм непотрібна, бо всі ж навколо "рожеві поні".

Приблизно так само зараз Америкою керують схожі дурачки-обамівці, імпотентні демократи. Біда, що і їхні опоненти-трампісти, - то набундючені індики-ізоляціоністи.

Поки смажений півень їх таки не довбоне добряче в сраку, нічого не зміниться. А все йде то цього.
показать весь комментарий
04.11.2024 20:17 Ответить
Конкретно полку Скоропадського затримували постачання через що він подав у відставку.

Друге Винниченко скоріше всього взагалі був совєтським агентом тому що повернувся в совок і потім отримував гроші від нього живучи в Франції.
показать весь комментарий
04.11.2024 20:26 Ответить
Ну, я ж і кажу, - соціалістичні ідіоти.
А Скоропадський, - то був шанс для України. Звісно, і він помилявся. Але й багато встиг зробити для нашої держави.
Дружина Порошенка, до речі, зовнішньо дуже схожа на Скоропадського. Наче його онука.

показать весь комментарий
04.11.2024 20:33 Ответить
Авжеж, що нові дадуть якщо старі не виконуються
показать весь комментарий
04.11.2024 18:51 Ответить
, ти помиляєшся, бздун
показать весь комментарий
04.11.2024 19:02 Ответить
Якщо років за три після війни тим кому пощастить дожити разом з Україною, черговий усратий гетьман замість яз і ракет розповідатиме вступом в нато, брать чємодан і швидше бігти звідси.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:08 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 19:11 Ответить
Доки не буде підписано договорів про відсутність територіальних суперечок з усіма країнами-сусідами, НАТи не бачити як власних вух. Читайте умови прийому. В Україні немає вже ніяких вимог до найбільшої країни яка на нещастя межує на Сході?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:15 Ответить
Ну або як західна Німеччина вступити в НАТО, але тоді здається не було вже війни з СРСР. Холодна війна була, але це не війна, а більше протистояння у кого більше і вище рівень життя, військової сили, науки і.т.д.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:21 Ответить
Переклад з німецької на українську "де ви взялись на нашу голову ,як ви вже нас за@бали " .
показать весь комментарий
04.11.2024 19:19 Ответить
Зовсім ні. Немає такого точно. Навіть любителі росіян такого не кажуть.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:22 Ответить
Це я так образно сказав , звичайно так ніхто не каже ,але і нам потрібно нарешті визначитись чого ми хочемо ,чи вступу до НАТО ,чи "кордонів 91 року " ? Бо НАТО за наші хотєлкі воювати не буде.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:31 Ответить
Недавню новину з німецьких ЗМІ скажу. На Тагесшау була недавно. Суть така: В уряді заявили, що дешевше допомагати українцям воювати, чим у разі програшу втратити інвестиціії і пережити наплив декількох мільйонів біженців, плюс отримати росіян на кордоні з Польщею.

Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:38 Ответить
Так німці багато чого пишуть . А ГДР ,вона і ФРН залишилась ГДР ( колись мій батько працював кілька років вільнонайманим в ГСВГ ,так що добре ті краї знає )
показать весь комментарий
04.11.2024 19:43 Ответить
У Дрездені, нєбось, папашка працював...

показать весь комментарий
04.11.2024 20:23 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 20:28 Ответить
Шо, впізнав?
показать весь комментарий
04.11.2024 20:38 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 20:39 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 20:43 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 21:06 Ответить
"Я ж не знал, шо оно так вийдєт-то, в Дрезденє... Прасті, синок..."

показать весь комментарий
04.11.2024 21:27 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2024 16:18 Ответить
Шольц ще нормальний порівняно. Ні вашим ні нашим. Ви інших бажаючих стати канцлерами не бачили. А там не все в порядку зовсім.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:23 Ответить
 
 