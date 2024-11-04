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Наразі немає потреби в нових рішеннях щодо членства України в НАТО, - Шольц

канцлер Німеччини Шольц та генсек НАТО Рютте

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить необхідності ухвалювати нові рішення щодо членства України в НАТО, зокрема стосовно надання запрошення.

Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ухвалили рішення у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже ситуація не змінилась відтоді, коли ми ті рішення ухвалювали", - заявив німецький канцлер.

Наразі, на думку Шольца, має йтися про те, як на практиці забезпечити для України достатню військову допомогу. Зокрема, це особливо актуально сьогодні, коли Росія залучає північнокорейських солдатів до участі у війні проти України.

"Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя", - підкреслив канцлер у цьому контексті. Він зазначив, що Німеччина не лише обіцяє, але й передає допомогу. Якщо інші робитимуть так само, це значно поліпшить ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про перший пункт "Плану перемоги": Країна, яка воює, не може стати членом НАТО

Шольц запевнив, що Німеччина залишиться одним із лідерів, найбільших постачальників допомоги, адже наразі вона є другою після США у світі та першою – у Європі.

Канцлер згадав, що країни G7 ухвалили рішення про виділення кредиту Києву в обсязі 50 мільярдів доларів, і зауважив, що Україна зможе використати їх на закупівлю нових озброєнь.

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Першим пунктом "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО не має ставати стороною війни в Україні, щоб це не призвело до більшої катастрофи, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7511) НАТО (6636) членство в НАТО (1757) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
поки українці не позбудуться манкуртів на чолі себе ніякого НАТО не буде , а не позбудуться то світ не буде ставити себе у небезпеку заради нації що не спромоглася утворити національну владу
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04.11.2024 18:48 Відповісти
+6
де таураси німецька принцеса ..?.
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04.11.2024 18:39 Відповісти
+4
Триває 11 рік нашого вступу до НАТО.... Цікаво, хто доживе до 111 року нашого вступу до НАТО?
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04.11.2024 18:43 Відповісти
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де таураси німецька принцеса ..?.
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04.11.2024 18:39 Відповісти
За ліверкою заховалась...
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04.11.2024 19:15 Відповісти
Німецькі таураси в Німеччині, а де вони мали бути? А українські "Нептуни", "Вільхи" і "Грім 2" мали б бути в Україні, але замість них сидить ПРотужний і єлдак.
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04.11.2024 21:44 Відповісти
Триває 11 рік нашого вступу до НАТО.... Цікаво, хто доживе до 111 року нашого вступу до НАТО?
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04.11.2024 18:43 Відповісти
поки українці не позбудуться манкуртів на чолі себе ніякого НАТО не буде , а не позбудуться то світ не буде ставити себе у небезпеку заради нації що не спромоглася утворити національну владу
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04.11.2024 18:48 Відповісти
Так нас і без манкуртів ,не захочуть брати до НАТО ,навіщо їм морочитись з нами і з нашими хотєлкамі "кордонів 91 року"
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04.11.2024 19:25 Відповісти
Та який 11-й, ще з часів Ющенка і президентства 2004 українців привчають що в НАТО постійно треба прагнути і хотіти, але саме зараз ну ніяк не вступити.
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04.11.2024 18:55 Відповісти
але саме зараз ну ніяк не вступити.
**********
Саме в цьому контексті доречне слово "наразі", - тобто "поки що".

А то прочитав джерело новини з Укрінформу, а там аж тричі вжили це "наразі", причому нібито, це пряма мова Шольца. Пан Шольц, наразі, зовсім не розуміє значення цього слова, так само, як і більшість українських журналістів.
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04.11.2024 19:12 Відповісти
Только Ющенко начал вступление с распродажи самой боеспособной техники и самолетов,которые мы сейчас по несколько штук выпрашиваем.
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04.11.2024 19:23 Відповісти
Кучма / Кравчук теж. І Проффесор. Тільки при Порошенко потрохи почали і для себе залишати.
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04.11.2024 19:26 Відповісти
У скільки разів збагатився Ющенко?
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04.11.2024 19:43 Відповісти
Вопрос не корректен,на сколько лет войны нам бы хватило этой техники,правда Кучма обычно руководителям Внешспецэкспорта просто устраивал смертельные ДТП и когда это начал раскручивать депутат кажется Емець и его угробили в аварии.
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04.11.2024 20:12 Відповісти
Це я по аналогії...

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко вимагає, щоби Національна агенція з питань запобігання корупції узялася за дослідження https://tsn.ua/video/video-novini/timoshenko-vimagaye-rozsliduvati-zbagachennya-poroshenka.html збагачення президента Петра Порошенка . Відповідну заяву вона оприлюднила на погоджувальній раді парламенту, йдеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .

Політик заявила, що минулого року статки глави держави зросли, про що свідчать зміни, які він вносив у свою декларацію впродовж року. На думку Тимошенко, НАЗК має скласти протокол про корупцію, бо Порошенко збільшив свої доходи у 82 рази.
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04.11.2024 20:21 Відповісти
А що? Були старі рішення?
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04.11.2024 18:48 Відповісти
Рашею починая з Петра 3 і до 1917 правили німці Гольштейн-Готторпы, тобто Петербург і північна Німеччіна були поєднані генетично. Якщо уважно повчати історию усіх царів і їх рідні і їх рішень щодо інших народів , то стає зрозуміло які крепкі звʼязкі століттями між німцями і імперією раши. Тобто Шольц - просто кукла в руках ціх династій.
пропоную почати читати про царів з Гольштейн-Готторпів( хто вони були, які були їх цілі у світі)
тоді буде зрозуміла поведінка представників петерБУРГського клану у раши і чому їм не жалко кацапів і бурятів
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04.11.2024 18:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
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04.11.2024 18:52 Відповісти
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04.11.2024 19:14 Відповісти
А якже це так трапилось ,що понад триста років розумними українцями керували дурні кацапи ?
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04.11.2024 19:21 Відповісти
А ти сам розумний українець, чи дурний кацап?
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04.11.2024 19:44 Відповісти
Прокляття України, - "трикутник смерті". Причому, ще Богдан Хмельницький розумів це, і хотів виборсатися з цього глухого кута. Зав'язував стосунки із Семиграддям, Швецією, а також Молдовою (син Тиміш одружився з донькою молдовського господаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%BB Роксаною , але загинув у невдалому бою з мадярами під Яссами). Потім, та ж історія трапилася з Мазепою, і під час визвольних змагань УНР.

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04.11.2024 19:44 Відповісти
От і маємо ,те що маємо .
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04.11.2024 19:48 Відповісти
А що ти маєш? Конкретно.
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04.11.2024 19:50 Відповісти
А ніхріна не маю .
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04.11.2024 20:29 Відповісти
На сьогодні це старе прокляття значною мірою знівельоване, - бо залишився тільки один бік того смертельного трикутника, - Московія.
Таким чином, наші шанси вистояти набагато більші, ніж у минулому.

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04.11.2024 19:55 Відповісти
Корупція, почалась ще за Хмельницького. Старшини почали дерти податки з населення не гірше панів і збагачуватись, плюс постійні війни, через відсутність грошей нехватка кінноти і артилерії, тому звернулись за підтримкою до татарів, що тікали з поля боя та грабували по дорозі населення.
Та потім політична конкуренція без принципів якихось, через що після Хмельницького часто мінялись гетьмани і козаки воювали між собою.

Так же втратили державу за Київської русі, так само і відбулось при УНР.

Винниченко з Грушевським погрузли в корупції, тому боялись популярності бойових офіцерів, що формували військо і затримували їм постачання.
В результаті 20 тис армію Муравйова не було кому зупиняти, хоча на момент утворення УНР під знамена готові були стати 100 тис колишніх військових.
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04.11.2024 19:54 Відповісти
Винниченко з Грушевським погрузли в корупції
*******
Там навіть не в корупції справа, а в тому, що УНР керували ідіотичні романтики-соціалісти, які вважали кацапських большевиків своїми однодумцями з прогресивними поглядами. Ці ду́рні думали, що українська армія їм непотрібна, бо всі ж навколо "рожеві поні".

Приблизно так само зараз Америкою керують схожі дурачки-обамівці, імпотентні демократи. Біда, що і їхні опоненти-трампісти, - то набундючені індики-ізоляціоністи.

Поки смажений півень їх таки не довбоне добряче в сраку, нічого не зміниться. А все йде то цього.
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04.11.2024 20:17 Відповісти
Конкретно полку Скоропадського затримували постачання через що він подав у відставку.

Друге Винниченко скоріше всього взагалі був совєтським агентом тому що повернувся в совок і потім отримував гроші від нього живучи в Франції.
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04.11.2024 20:26 Відповісти
Ну, я ж і кажу, - соціалістичні ідіоти.
А Скоропадський, - то був шанс для України. Звісно, і він помилявся. Але й багато встиг зробити для нашої держави.
Дружина Порошенка, до речі, зовнішньо дуже схожа на Скоропадського. Наче його онука.

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04.11.2024 20:33 Відповісти
Авжеж, що нові дадуть якщо старі не виконуються
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04.11.2024 18:51 Відповісти
, ти помиляєшся, бздун
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04.11.2024 19:02 Відповісти
Якщо років за три після війни тим кому пощастить дожити разом з Україною, черговий усратий гетьман замість яз і ракет розповідатиме вступом в нато, брать чємодан і швидше бігти звідси.
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04.11.2024 19:08 Відповісти
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04.11.2024 19:11 Відповісти
Доки не буде підписано договорів про відсутність територіальних суперечок з усіма країнами-сусідами, НАТи не бачити як власних вух. Читайте умови прийому. В Україні немає вже ніяких вимог до найбільшої країни яка на нещастя межує на Сході?
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04.11.2024 19:15 Відповісти
Ну або як західна Німеччина вступити в НАТО, але тоді здається не було вже війни з СРСР. Холодна війна була, але це не війна, а більше протистояння у кого більше і вище рівень життя, військової сили, науки і.т.д.
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04.11.2024 19:21 Відповісти
Переклад з німецької на українську "де ви взялись на нашу голову ,як ви вже нас за@бали " .
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04.11.2024 19:19 Відповісти
Зовсім ні. Немає такого точно. Навіть любителі росіян такого не кажуть.
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04.11.2024 19:22 Відповісти
Це я так образно сказав , звичайно так ніхто не каже ,але і нам потрібно нарешті визначитись чого ми хочемо ,чи вступу до НАТО ,чи "кордонів 91 року " ? Бо НАТО за наші хотєлкі воювати не буде.
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04.11.2024 19:31 Відповісти
Недавню новину з німецьких ЗМІ скажу. На Тагесшау була недавно. Суть така: В уряді заявили, що дешевше допомагати українцям воювати, чим у разі програшу втратити інвестиціії і пережити наплив декількох мільйонів біженців, плюс отримати росіян на кордоні з Польщею.

Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.
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04.11.2024 19:38 Відповісти
Так німці багато чого пишуть . А ГДР ,вона і ФРН залишилась ГДР ( колись мій батько працював кілька років вільнонайманим в ГСВГ ,так що добре ті краї знає )
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04.11.2024 19:43 Відповісти
У Дрездені, нєбось, папашка працював...

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04.11.2024 20:23 Відповісти
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04.11.2024 20:28 Відповісти
Шо, впізнав?
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04.11.2024 20:38 Відповісти
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04.11.2024 20:39 Відповісти
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04.11.2024 20:43 Відповісти
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04.11.2024 21:06 Відповісти
"Я ж не знал, шо оно так вийдєт-то, в Дрезденє... Прасті, синок..."

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04.11.2024 21:27 Відповісти
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05.11.2024 16:18 Відповісти
Шольц ще нормальний порівняно. Ні вашим ні нашим. Ви інших бажаючих стати канцлерами не бачили. А там не все в порядку зовсім.
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04.11.2024 19:23 Відповісти
 
 