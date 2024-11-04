Наразі немає потреби в нових рішеннях щодо членства України в НАТО, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить необхідності ухвалювати нові рішення щодо членства України в НАТО, зокрема стосовно надання запрошення.
Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми ухвалили рішення у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже ситуація не змінилась відтоді, коли ми ті рішення ухвалювали", - заявив німецький канцлер.
Наразі, на думку Шольца, має йтися про те, як на практиці забезпечити для України достатню військову допомогу. Зокрема, це особливо актуально сьогодні, коли Росія залучає північнокорейських солдатів до участі у війні проти України.
"Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя", - підкреслив канцлер у цьому контексті. Він зазначив, що Німеччина не лише обіцяє, але й передає допомогу. Якщо інші робитимуть так само, це значно поліпшить ситуацію.
Шольц запевнив, що Німеччина залишиться одним із лідерів, найбільших постачальників допомоги, адже наразі вона є другою після США у світі та першою – у Європі.
Канцлер згадав, що країни G7 ухвалили рішення про виділення кредиту Києву в обсязі 50 мільярдів доларів, і зауважив, що Україна зможе використати їх на закупівлю нових озброєнь.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Першим пунктом "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО.
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Саме в цьому контексті доречне слово "наразі", - тобто "поки що".
А то прочитав джерело новини з Укрінформу, а там аж тричі вжили це "наразі", причому нібито, це пряма мова Шольца. Пан Шольц, наразі, зовсім не розуміє значення цього слова, так само, як і більшість українських журналістів.
Кандидат у президенти Юлія Тимошенко вимагає, щоби Національна агенція з питань запобігання корупції узялася за дослідження https://tsn.ua/video/video-novini/timoshenko-vimagaye-rozsliduvati-zbagachennya-poroshenka.html збагачення президента Петра Порошенка . Відповідну заяву вона оприлюднила на погоджувальній раді парламенту, йдеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .
Політик заявила, що минулого року статки глави держави зросли, про що свідчать зміни, які він вносив у свою декларацію впродовж року. На думку Тимошенко, НАЗК має скласти протокол про корупцію, бо Порошенко збільшив свої доходи у 82 рази.
пропоную почати читати про царів з Гольштейн-Готторпів( хто вони були, які були їх цілі у світі)
тоді буде зрозуміла поведінка представників петерБУРГського клану у раши і чому їм не жалко кацапів і бурятів
Таким чином, наші шанси вистояти набагато більші, ніж у минулому.
Та потім політична конкуренція без принципів якихось, через що після Хмельницького часто мінялись гетьмани і козаки воювали між собою.
Так же втратили державу за Київської русі, так само і відбулось при УНР.
Винниченко з Грушевським погрузли в корупції, тому боялись популярності бойових офіцерів, що формували військо і затримували їм постачання.
В результаті 20 тис армію Муравйова не було кому зупиняти, хоча на момент утворення УНР під знамена готові були стати 100 тис колишніх військових.
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Там навіть не в корупції справа, а в тому, що УНР керували ідіотичні романтики-соціалісти, які вважали кацапських большевиків своїми однодумцями з прогресивними поглядами. Ці ду́рні думали, що українська армія їм непотрібна, бо всі ж навколо "рожеві поні".
Приблизно так само зараз Америкою керують схожі дурачки-обамівці, імпотентні демократи. Біда, що і їхні опоненти-трампісти, - то набундючені індики-ізоляціоністи.
Поки смажений півень їх таки не довбоне добряче в сраку, нічого не зміниться. А все йде то цього.
Друге Винниченко скоріше всього взагалі був совєтським агентом тому що повернувся в совок і потім отримував гроші від нього живучи в Франції.
А Скоропадський, - то був шанс для України. Звісно, і він помилявся. Але й багато встиг зробити для нашої держави.
Дружина Порошенка, до речі, зовнішньо дуже схожа на Скоропадського. Наче його онука.
Тому ніхто нікому не набрид. Хто нормальний розуміє серйозність. Тільки АФД і Сара Вагенкнехт неадекватні тут. Але вони не мають впливу на зовнішню політику Німеччини, навіть не дивлячись на їх прорив у місцеві парламенти східних земель Саксонії, Тюрингії і Браденбурга.