Наразі немає потреби в нових рішеннях щодо членства України в НАТО, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить необхідності ухвалювати нові рішення щодо членства України в НАТО, зокрема стосовно надання запрошення.

Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ухвалили рішення у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже ситуація не змінилась відтоді, коли ми ті рішення ухвалювали", - заявив німецький канцлер.

Наразі, на думку Шольца, має йтися про те, як на практиці забезпечити для України достатню військову допомогу. Зокрема, це особливо актуально сьогодні, коли Росія залучає північнокорейських солдатів до участі у війні проти України.

"Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя", - підкреслив канцлер у цьому контексті. Він зазначив, що Німеччина не лише обіцяє, але й передає допомогу. Якщо інші робитимуть так само, це значно поліпшить ситуацію.

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Шольц запевнив, що Німеччина залишиться одним із лідерів, найбільших постачальників допомоги, адже наразі вона є другою після США у світі та першою – у Європі.

Канцлер згадав, що країни G7 ухвалили рішення про виділення кредиту Києву в обсязі 50 мільярдів доларів, і зауважив, що Україна зможе використати їх на закупівлю нових озброєнь.

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Першим пунктом "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО.

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