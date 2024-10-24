Шольц о первом пункте "Плана победы": Воюющая страна не может стать членом НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока "нет необходимости" приглашать Украину в НАТО.

Об этом он сказал в интервью ZDF, предает Цензор.НЕТ.

Канцлер отметил, что Альянс принял решение относительно перспектив вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого".

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", - добавил Шольц.

Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - резюмировал он.

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