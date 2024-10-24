Шольц о первом пункте "Плана победы": Воюющая страна не может стать членом НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока "нет необходимости" приглашать Украину в НАТО.
Об этом он сказал в интервью ZDF, предает Цензор.НЕТ.
Канцлер отметил, что Альянс принял решение относительно перспектив вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого".
"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", - добавил Шольц.
Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.
"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - резюмировал он.
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Складається враження, що Україну кинули росії "на заклання" щоб виграти час, а там: або падішах помре, або ішак здохне.
І тут же почуєте чергові відмазки і белькотіння в стилі "не фсьо так адназначна"
пхах, ****
Поки ЗСУ воюють з рашистами, НАТО повільно будує власні "лінії Суровікіна" за спинами ЗСУ.
Призначені за рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік, - Рахункова палата.
Половину коштів на виплату пенсій ПФУ отримав від Західних партнерів, зокрема, й уряду США.
Платники податків на Заході, мабуть, в ****, кому вони допомагають. .
Автоматически ли включается статья 5?
Нет, её активация требует политического решения всех членов НАТО. Например, нападение на США 11 сентября 2001 года стало единственным случаем, когда статья 5 была активирована.
Даже если все или большинство согласится, то все равно каждая страна будет решать какой вид помощи задействует - достаточно даже политической поддержки.
Її план перемоги полягає в зовнішній допомозі.
Навколо стоять здоровенні, озброєні роззяви, члени місцевого елітного клубу.
Вони кажуть, що не втручатимуться, бо жінка не член їхнього клубу.
Роззяв дуже дратують крики жінки, вони хочуть, щоб вона поводилася тихо і зображувала з ґвалтівником взаємну згоду. А інакше ця нахабна жінка підриває моральне обличчя членів елітного клубу.
Погана тенденція, кошти, які вливають туди орки, не втрачаються даремно, скоро традиційні партії не зможуть формувати федеральний і місцеві земельні уряди без підтримки альтернативщиків, вагенкнехтистів та інших потвор, орієнтованих на Мордор
Одним словом, НІЯКІ!