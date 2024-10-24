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Шольц о первом пункте "Плана победы": Воюющая страна не может стать членом НАТО

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока "нет необходимости" приглашать Украину в НАТО.

Об этом он сказал в интервью ZDF, предает Цензор.НЕТ.

Канцлер отметил, что Альянс принял решение относительно перспектив вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого".

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", - добавил Шольц.

Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - резюмировал он.

Читайте также: Шольц во время встречи с Эрдоганом поддержал поставку европейского оружия Турции

Автор: 

членство в НАТО (1535) Шольц Олаф (912) План победы (85)


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Топ комментарии
+18
А країна, частина якої окупована, змогла стати.
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24.10.2024 21:19 Ответить
+16
Зеленський з Єрмачком прекрасно знають, що воююча країна не може стати членом НАТО. А умову таку у своєму блюзнірському "плані перемоги" Зеленський виписав спеціально, аби її не виконали - і потім звинуватити західних партнерів у поразці України. Зеленський судомно рятує свою дупу, Єрмак судомно рятує свою - два злипшихся намертво зрадника і саботажника - але скільки мотузочці не витися, а кабздець наступить неодмінно.
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24.10.2024 21:31 Ответить
+15
хороше НАТО
п'ятий пункт треба читати так:
якщо на когось мацкалі нападуть і ті замислять підбиватися
-їх виженуть із НАТО
бо воююча країна не може бути члєном..
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24.10.2024 21:21 Ответить
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Логічно, якщо Україну використовують як живий щит, для чого підставлятись і приймати її в НАТО.
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24.10.2024 22:19 Ответить
Хто використовує?
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25.10.2024 08:32 Ответить
Гаразд, воюючу країну прийняти не можуть, а хоча б формально без п'ятої статті поки не завершиться війна? Не кажучи про елементарне запрошення.
Складається враження, що Україну кинули росії "на заклання" щоб виграти час, а там: або падішах помре, або ішак здохне.
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24.10.2024 22:20 Ответить
А ви задайте Шольцу питання чи підтримує він вступ України в НАТО як Україна не буде у стані війни?
І тут же почуєте чергові відмазки і белькотіння в стилі "не фсьо так адназначна"
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24.10.2024 22:23 Ответить
И всё, ты вот так просто прождал столько времени и решил раскрыть тайну тайн ?!
пхах, ****
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24.10.2024 22:27 Ответить
Ми обороняємось,і у нас нема спірних територій з рашою,у нас є тимчасово окуповані.Але я давно кажу,ті всі воєнні союзи,шо НАТО шо ОДКБ то все *****,ніхто за нас воювати не буде.Нам.Потрібна.ЯЗ.
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24.10.2024 22:28 Ответить
І що нам дасть яз крім санкцій європи?Ми зможемо зрівняти к-ть яз з рашкою?У нас є ракетоносій?є впевненість що яз не *********** в шахті чи при старті?
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25.10.2024 08:34 Ответить
таке враження що НАТО не військовий блок, який забов'язан вирішувати військові конфлікти, а такий собі клуб безкоштовних порад , я не впевнений що цей клуб буде захащати своїх членів , які не мають ядерки
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24.10.2024 22:32 Ответить
"таке враження що НАТО не військовий блок, який забов'язан вирішувати військові конфлікти" - це відколи вони ЗАБОВ'ЯЗАНІ вирішувати конфлікти третіх сторін? Досить вже видавати свої хатєлки за дійсність
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25.10.2024 00:19 Ответить
Клюб стурбованих, незахищених, глибоко занепокоєних членів?
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25.10.2024 01:08 Ответить
У них все ок.Не ок у нас з-за виборів у 19р
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25.10.2024 08:35 Ответить
Не ок у нас через військовий терористичний напад рашистів на Україну , який рашисти вважають війною проти усієї НАТО.
Поки ЗСУ воюють з рашистами, НАТО повільно будує власні "лінії Суровікіна" за спинами ЗСУ.
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25.10.2024 10:33 Ответить
То які притензії до нато?І воюємо ми щоб вижити.Бо якщо проблеми почнуться в нато то нас вже не буде.
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25.10.2024 12:09 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZU67x1cgFeedjIWEmTXcKjfzwJ_pD1gRsWBvVEmwDujeJbeqVncRESUnNF9NtiTVpIwrnNnY23BgRfpSL26sy0mWRBOY07r_zLQRDNu6qjuEuX_WQ_E1ZQALfzb0iXygYqF696U2SxhGcZ1TDqpedVnZujDR10GT_sN1lpYrqIOoA&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

Призначені за рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік, - Рахункова палата.

Половину коштів на виплату пенсій ПФУ отримав від Західних партнерів, зокрема, й уряду США.

Платники податків на Заході, мабуть, в ****, кому вони допомагають. .
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24.10.2024 22:43 Ответить
вкраїнчики заглотнули нового ворога - у всьому винні - НАТО і союзники. Банда коломойського може бути спокійною, владі нічого не загрожує
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24.10.2024 22:45 Ответить
Якщо до влади прийде Трамп,Шольц може готувати Східну Німеччину до приходу пуйла...і тоді буде пізно патякати...
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24.10.2024 22:54 Ответить
Це воно про Грецію і Турцію?
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24.10.2024 22:59 Ответить
План лідора поламався на взльоті
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24.10.2024 23:02 Ответить
Можно подумать страны НАТО стояли и буксовали в ожидании когда Украина вступит , и тут же запустить свои войска . Да ни кому не интересна война чужая.... Зачем людям встебывать бред , мало рассказываете баек?
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24.10.2024 23:06 Ответить
ну ядерна зброя так ядерна зброя
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24.10.2024 23:14 Ответить
І де ж ми її візьмемо?На аліекспресі замовимо?
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25.10.2024 08:36 Ответить
Потрібно викрасти полковника КГБ-ФСБ фрау Меркель до якоїсь таємної тюрми і виламуючи нігті допитати що і хто за її каденції було продано Москві. Так буде зрозуміло хоть з ким мати чи не мати справу і що очікувати.
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24.10.2024 23:44 Ответить
Яка ще війна, йолоп, ніби ніхто її не оголошував. А для країни куди залізли терористи з так званим сво ніякої заборони немає. Просто яєць у шольців немає, одне тремтяче очко
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24.10.2024 23:50 Ответить
💯%.
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25.10.2024 00:00 Ответить
.....забруднені памперси ш о л ь ц а і К. вже всім присмерділися....... .......а з десяток ядерних вітчизняних цяцьок набагато краще сотні Будапештських меморандумів.........
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25.10.2024 00:18 Ответить
І де ти ті цяцьки візьмеш?
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25.10.2024 08:37 Ответить
.....глибше занурюйся в ******* історію , .....покращуй власну ерудицію...... не будь ділєтантом
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25.10.2024 13:06 Ответить
Тьху,як сказав порнікоа,оця заява лідора дає виправдання рашці бити по аес.Типу він прєсікає виробництво яз в Україні.Наше дурне ***** аби ляпнути а вороги оці ляпи проти нас і використає."Не ділєтанти" гаслами порожніми живуть.
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25.10.2024 13:33 Ответить
Рашка купила всіх німецьких політиків. Була акція чи знижка за опт?
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25.10.2024 00:22 Ответить
NATO це і політичний союз. То як туди може бути прийнята Україна в якій влада узурпована Єрмаком? До речі, може і Шольц теж знає про засилля кацапських агентів у владних органах України...
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25.10.2024 00:32 Ответить
Интересное объяснение
Автоматически ли включается статья 5?
Нет, её активация требует политического решения всех членов НАТО. Например, нападение на США 11 сентября 2001 года стало единственным случаем, когда статья 5 была активирована.

Даже если все или большинство согласится, то все равно каждая страна будет решать какой вид помощи задействует - достаточно даже политической поддержки.
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25.10.2024 00:36 Ответить
Жінку ґвалтують посеред центральної вулиці, вона як може відбивається і кричить, кличе про допомогу.
Її план перемоги полягає в зовнішній допомозі.
Навколо стоять здоровенні, озброєні роззяви, члени місцевого елітного клубу.
Вони кажуть, що не втручатимуться, бо жінка не член їхнього клубу.
Роззяв дуже дратують крики жінки, вони хочуть, щоб вона поводилася тихо і зображувала з ґвалтівником взаємну згоду. А інакше ця нахабна жінка підриває моральне обличчя членів елітного клубу.
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25.10.2024 01:24 Ответить
А жінка все життя рветься в цей елітний клуб. Заради цього вона готова на все.
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25.10.2024 02:20 Ответить
Дурня
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25.10.2024 08:38 Ответить
Пункт №2 - Член НАТО, який буде атакований і буде залучений у війну, буде автоматично виключений з НАТО.
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25.10.2024 01:32 Ответить
Шольц не царьок, а урядовець, який орієнтується на електорат своєї партії, який все одно зменшується. У німців вже минув шок від дій Московщини, яка вирішила знищити велику європейську країну, до війни не лише звикли, у Німеччині з лютого 2022 року ще й збільшилася частка путінферштейнів.
Погана тенденція, кошти, які вливають туди орки, не втрачаються даремно, скоро традиційні партії не зможуть формувати федеральний і місцеві земельні уряди без підтримки альтернативщиків, вагенкнехтистів та інших потвор, орієнтованих на Мордор
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25.10.2024 04:54 Ответить
В нас тепер плановий конвеєр, так що Шольц відкинеш цей а ми тобі наступний. Замахаєшся відкидать, візьмем ізмором.
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25.10.2024 06:14 Ответить
Здохни,шольц.
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25.10.2024 06:14 Ответить
І цією заявою він повністю перехреслив нвіть ту жадюгідну допомогу, яку надав. Сказав би чесно і відверто: "Ми боїмося. Нам байдуже на Україну. Ми хочемо жити як жили до війни. Не вплутуйте нас у ваші розбірки".
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25.10.2024 07:47 Ответить
Ми вже воюємо з Парашою і собакоїдами, потім ще Іран приєднається,чи шольцу і партнерам на це насрати?
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25.10.2024 08:22 Ответить
Шольцу вигідно щоб відновили так званий північний потік, щоб через Німеччину йшов газ на всю Европу. До речі, злі язики сверджують, що від нього Україні ультіматум, щоб більше не підривали цей газогін.
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25.10.2024 09:24 Ответить
Шольцу б краще хвилюватись за те, щоб Німетчіна, знов, не стала вагіною парашкі.
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25.10.2024 10:07 Ответить
Безхребетні й без яєць!
Одним словом, НІЯКІ!
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25.10.2024 10:24 Ответить
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