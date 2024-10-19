Шольц во время встречи с Эрдоганом поддержал поставку европейского оружия Турции
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия Анкаре.
Об этом лидеры государств заявили во время совместной пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 19 октября, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Стамбуле ряд вопросов, среди которых были и поставки европейского оружия Турции.
Канцлер Германии назвал экспорт вооружений Анкаре логичным, учитывая то, что Турция является членом НАТО.
"Турция - член НАТО, и поэтому мы продолжаем принимать решения, которые ведут к конкретным поставкам", - сказал Шольц.
В свою очередь Эрдоган заявил об интересе к закупке европейских вооружений со стороны Анкары.
"Мы хотим наконец оставить в прошлом проблемы, с которыми мы сталкивались в ходе закупок оборонной продукции, и расширить наше сотрудничество",- сказал президент Турции.
В частности, речь шла об истребителях Eurofighter европейского производства, которые рассчитывает получить Турция.
Как пишут СМИ, в производстве самолетов также участвует Германия, поэтому для их поставки требуется согласие ее руководства. Шольц заявил, что переговоры по этому поводу с Анкарой ведет Великобритания.
Ранее мы писали, что федеральное правительство Германии впервые за последние годы одобрило существенные объемы поставок оружия для Турции. В перечень вооружения вошли ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.
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