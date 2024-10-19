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Новости
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Шольц во время встречи с Эрдоганом поддержал поставку европейского оружия Турции

Шольц підтримав постачання європейської зброї Туреччині

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия Анкаре.

Об этом лидеры государств заявили во время совместной пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 19 октября, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Стамбуле ряд вопросов, среди которых были и поставки европейского оружия Турции.

Канцлер Германии назвал экспорт вооружений Анкаре логичным, учитывая то, что Турция является членом НАТО.

"Турция - член НАТО, и поэтому мы продолжаем принимать решения, которые ведут к конкретным поставкам", - сказал Шольц.

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В свою очередь Эрдоган заявил об интересе к закупке европейских вооружений со стороны Анкары.

"Мы хотим наконец оставить в прошлом проблемы, с которыми мы сталкивались в ходе закупок оборонной продукции, и расширить наше сотрудничество",- сказал президент Турции.

В частности, речь шла об истребителях Eurofighter европейского производства, которые рассчитывает получить Турция.

Как пишут СМИ, в производстве самолетов также участвует Германия, поэтому для их поставки требуется согласие ее руководства. Шольц заявил, что переговоры по этому поводу с Анкарой ведет Великобритания.

Ранее мы писали, что федеральное правительство Германии впервые за последние годы одобрило существенные объемы поставок оружия для Турции. В перечень вооружения вошли ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.

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Автор: 

Германия (7066) оружие (10259) Эрдоган Реджеп Тайип (920) поставки (223) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+6
Зачем Турции оружие? Ето же ескалация. Пускай Ердоган все решает за столом перегаворав. И всем остальным кто предлагает решать конфликты за столом перегаворав нужно ввести запрет на поставки оружия.
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19.10.2024 23:56 Ответить
+5
Це щоб турецький диктатор мав із чим до БРІКСу вступити?
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19.10.2024 23:03 Ответить
+5
"Своєю чергою Ердоган заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари." Джерело: https://censor.net/ua/n3515757

Щоб було чим воювати разом з Іраном проти Ізраіля?
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19.10.2024 23:06 Ответить
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Це щоб турецький диктатор мав із чим до БРІКСу вступити?
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19.10.2024 23:03 Ответить
Ай та Шольц! Ай та молодець! Яка смілива заява. Він перевершив себе. Браво,герр..
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19.10.2024 23:06 Ответить
"Своєю чергою Ердоган заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари." Джерело: https://censor.net/ua/n3515757

Щоб було чим воювати разом з Іраном проти Ізраіля?
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19.10.2024 23:06 Ответить
через час вона опиниться в параші
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19.10.2024 23:17 Ответить
Щось Ердоган не дуже довіряє своєму ВПК

Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.

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19.10.2024 23:41 Ответить
Член НАТО Туреччина нещодавно уклала угоду про закупівлю у Сполучених Штатів 40 винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації своїх існуючих F-16 після тривалого затягування процесу.
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19.10.2024 23:46 Ответить
Зачем Турции оружие? Ето же ескалация. Пускай Ердоган все решает за столом перегаворав. И всем остальным кто предлагает решать конфликты за столом перегаворав нужно ввести запрет на поставки оружия.
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19.10.2024 23:56 Ответить
Це не краща ініціатива канцлера. Підтримувати диктатора нічим не кращого за Х....
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20.10.2024 00:41 Ответить
На случай если вы только вчера родились, для Запада это обычное дело, но Эрдоган сейчас абсолютно неадекватный. А идиотское поведение немецкого руководства никогда не поддавалось логическому объяснению. Шредер, Меркель, а теперь этот клоун.
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20.10.2024 00:54 Ответить
Трамп заявил, что Китай уважает его, потому что Си знает, что он «сумасшедший»
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20.10.2024 06:52 Ответить
https://t.me/voynareal/101019 🔥У Дзержинську (рф) БПЛА атакували «Завод імені Я. М. Свердлова», який виробляє вибухові речовини Ймовірно, із його цехів виходять **********, артилерійські снаряди та КАБи.
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20.10.2024 07:16 Ответить
Давай, шольц, давай озброюй ше одного диктатора.
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20.10.2024 09:10 Ответить
 
 