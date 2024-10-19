Шольц під час зустрічі з Ердоганом підтримав постачання європейської зброї Туреччині

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступили за продовження постачання європейської зброї Анкарі.

Про це лідери держав заявили під час спільної пресконференції у Стамбулі у суботу, 19 жовтня, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Олаф Шольц та Реджеп Таїп Ердоган обговорили у Стамбулі низку питань, серед яких було і постачання європейської зброї Туреччині.

Канцлер Німеччини назвав експорт озброєнь Анкарі логічним, з огляду на те, що Туреччина є членом НАТО.

"Туреччина - член НАТО, і тому ми продовжуємо ухвалювати рішення, які ведуть до конкретних поставок", - сказав Шольц.

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Своєю чергою Ердоган заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари.

"Ми хочемо нарешті залишити в минулому проблеми, з якими ми стикалися в ході закупівель оборонної продукції, і розширити нашу співпрацю",- сказав президент Туреччини.

Зокрема, йшлося про винищувачі Eurofighter європейського виробництва, які розраховує отримати Туреччина.

Як пишуть ЗМІ, у виробництві літаків також бере участь Німеччина, тому для їхнього постачання потрібна згода її керівництва. Шольц заявив, що переговори щодо цього з Анкарою веде Великобританія.

Раніше ми писали, що федеральний уряд Німеччини вперше за останні роки схвалив суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. До переліку озброєння увійшли ракети ППО, торпеди і обладнання для модернізації субмарин та фрегатів.

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