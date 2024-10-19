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Новини
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Шольц під час зустрічі з Ердоганом підтримав постачання європейської зброї Туреччині

Шольц підтримав постачання європейської зброї Туреччині

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступили за продовження постачання європейської зброї Анкарі.

Про це лідери держав заявили під час спільної пресконференції у Стамбулі у суботу, 19 жовтня, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Олаф Шольц та Реджеп Таїп Ердоган обговорили у Стамбулі низку питань, серед яких було і постачання європейської зброї Туреччині. 

Канцлер Німеччини назвав експорт озброєнь Анкарі логічним, з огляду на те, що Туреччина є членом НАТО.

"Туреччина - член НАТО, і тому ми продовжуємо ухвалювати рішення, які ведуть до конкретних поставок", - сказав Шольц.

Читайте також: Німеччині знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО, - посадовець Бундестагу Фабер

Своєю чергою Ердоган заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари.

"Ми хочемо нарешті залишити в минулому проблеми, з якими ми стикалися в ході закупівель оборонної продукції, і розширити нашу співпрацю",- сказав президент Туреччини.

Зокрема, йшлося про винищувачі Eurofighter європейського виробництва, які розраховує отримати Туреччина.

Як пишуть ЗМІ, у виробництві літаків також бере участь Німеччина, тому для їхнього постачання потрібна згода її керівництва. Шольц заявив, що переговори щодо цього з Анкарою веде Великобританія.

Раніше ми писали, що федеральний уряд Німеччини вперше за останні роки схвалив суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. До переліку озброєння увійшли ракети ППО, торпеди і обладнання для модернізації субмарин та фрегатів.

Читайте також: Ракети ППО, торпеди та обладнання: Німеччина вперше за багато років схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7480) зброя (7532) Ердоган Реджеп Таїп (954) поставки (272) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
Зачем Турции оружие? Ето же ескалация. Пускай Ердоган все решает за столом перегаворав. И всем остальным кто предлагает решать конфликты за столом перегаворав нужно ввести запрет на поставки оружия.
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19.10.2024 23:56 Відповісти
+5
Це щоб турецький диктатор мав із чим до БРІКСу вступити?
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19.10.2024 23:03 Відповісти
+5
"Своєю чергою Ердоган заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари." Джерело: https://censor.net/ua/n3515757

Щоб було чим воювати разом з Іраном проти Ізраіля?
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19.10.2024 23:06 Відповісти
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Це щоб турецький диктатор мав із чим до БРІКСу вступити?
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19.10.2024 23:03 Відповісти
Ай та Шольц! Ай та молодець! Яка смілива заява. Він перевершив себе. Браво,герр..
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19.10.2024 23:06 Відповісти
"Своєю чергою Ердоган заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари." Джерело: https://censor.net/ua/n3515757

Щоб було чим воювати разом з Іраном проти Ізраіля?
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19.10.2024 23:06 Відповісти
через час вона опиниться в параші
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19.10.2024 23:17 Відповісти
Щось Ердоган не дуже довіряє своєму ВПК

Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.

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19.10.2024 23:41 Відповісти
Член НАТО Туреччина нещодавно уклала угоду про закупівлю у Сполучених Штатів 40 винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації своїх існуючих F-16 після тривалого затягування процесу.
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19.10.2024 23:46 Відповісти
Зачем Турции оружие? Ето же ескалация. Пускай Ердоган все решает за столом перегаворав. И всем остальным кто предлагает решать конфликты за столом перегаворав нужно ввести запрет на поставки оружия.
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19.10.2024 23:56 Відповісти
Це не краща ініціатива канцлера. Підтримувати диктатора нічим не кращого за Х....
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20.10.2024 00:41 Відповісти
На случай если вы только вчера родились, для Запада это обычное дело, но Эрдоган сейчас абсолютно неадекватный. А идиотское поведение немецкого руководства никогда не поддавалось логическому объяснению. Шредер, Меркель, а теперь этот клоун.
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20.10.2024 00:54 Відповісти
Трамп заявил, что Китай уважает его, потому что Си знает, что он «сумасшедший»
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20.10.2024 06:52 Відповісти
https://t.me/voynareal/101019 🔥У Дзержинську (рф) БПЛА атакували «Завод імені Я. М. Свердлова», який виробляє вибухові речовини Ймовірно, із його цехів виходять **********, артилерійські снаряди та КАБи.
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20.10.2024 07:16 Відповісти
Давай, шольц, давай озброюй ше одного диктатора.
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20.10.2024 09:10 Відповісти
 
 