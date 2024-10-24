Шольц про перший пункт "Плану перемоги": Країна, яка воює, не може стати членом НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, що наразі "немає потреби" запрошувати Україну в НАТО.
Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.
Канцлер зауважив, що Альянс ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".
"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - додав Шольц.
Далі канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.
"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", – резюмував він.
"План перемоги" України
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
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Складається враження, що Україну кинули росії "на заклання" щоб виграти час, а там: або падішах помре, або ішак здохне.
І тут же почуєте чергові відмазки і белькотіння в стилі "не фсьо так адназначна"
пхах, ****
Поки ЗСУ воюють з рашистами, НАТО повільно будує власні "лінії Суровікіна" за спинами ЗСУ.
Призначені за рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік, - Рахункова палата.
Половину коштів на виплату пенсій ПФУ отримав від Західних партнерів, зокрема, й уряду США.
Платники податків на Заході, мабуть, в ****, кому вони допомагають. .
Автоматически ли включается статья 5?
Нет, её активация требует политического решения всех членов НАТО. Например, нападение на США 11 сентября 2001 года стало единственным случаем, когда статья 5 была активирована.
Даже если все или большинство согласится, то все равно каждая страна будет решать какой вид помощи задействует - достаточно даже политической поддержки.
Її план перемоги полягає в зовнішній допомозі.
Навколо стоять здоровенні, озброєні роззяви, члени місцевого елітного клубу.
Вони кажуть, що не втручатимуться, бо жінка не член їхнього клубу.
Роззяв дуже дратують крики жінки, вони хочуть, щоб вона поводилася тихо і зображувала з ґвалтівником взаємну згоду. А інакше ця нахабна жінка підриває моральне обличчя членів елітного клубу.
Погана тенденція, кошти, які вливають туди орки, не втрачаються даремно, скоро традиційні партії не зможуть формувати федеральний і місцеві земельні уряди без підтримки альтернативщиків, вагенкнехтистів та інших потвор, орієнтованих на Мордор
Одним словом, НІЯКІ!