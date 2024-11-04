Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать, - ОП
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что неприглашение Украины в НАТО из-за уровня коррупции является лишь поиском причин для того, чтобы этого не делать.
Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.
"Открыто мы говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется, строит институты, как борется сегодня с этой коррупцией. Если кто-то нас, и между прочим, с этим соглашается и гражданское общество, будет упрекать, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине, - это поиск причин для того, чтобы это не сделать", - сказал он.
"Я не говорю, что это так и есть, что мы это слышим. Я говорю - если", - добавил Ермак.
Глава ОП заявил, что Украина борется с коррупцией, но она "не появилась в 2019 году".
"Этой проблеме много лет. И сегодня можно говорить о результатах борьбы. А они сегодня четкие, абсолютные. Я считаю, что, прежде всего, у нас не коррумпированный президент. И он является лидером этой борьбы", - подытожил Ермак.
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І самим кращим підтвердженням цього є те, що запалала дупа корупціонера №2.
Слава ЗСУ.
НормандіїБердянську і Маріуполі? Скільки літаків полетить бомбити БерлінМоскву? Скільки дивізій пришле США? Скільки бригад пришле Орбан і Фіцо для підтримки операції на Курщині? Скільки кораблів флоту відправить Ердоган для блокування Криму? Нажаль, риторичні запитання. А за корупцію вони праві.
Відсутність невирішених територіальних суперечок. Ну щоб нас прийняти, треба міняти статут, а до цього ще не дійшло. Звісно в кожному правилі є виключення, але не тоді коли противник це країна, яка має безпосередній вплив на економічну ситуацію альянсу і не коли більше 20 відсотків території є окупованою.
Влада антикорупційних інституцій не будує - до сих пір в Україні ще не створені ключові, системоутворюючі антикорупційні інституції, а саме:
- Орган, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом;
- Координаційна робоча група з питань антикорупційної політики ( див. Закон України "Про запобігання корупції",
а Національна рада з питань антикорупційної політики, при Президенті України - не працює.
Ярмак - бреше !
Боротьба з корупцією в Україні, як така, заблокована на законодавчому рівні.