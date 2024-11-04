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Новини Боротьба з корупцією
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Незапрошення до НАТО через корупцію в Україні - це пошук причин для того, щоб цього не робити, - ОП

Єрмак про корупцію та незапрошення до НАТО

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що незапрошення України до НАТО через рівень корупції є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити.

Про це він заявив в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам, і між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні - це пошук причин для того, щоб це не зробити", - сказав він.

"Я не говорю, що це так і є, що ми це чуємо. Я говорю - якщо", - додав Єрмак.

Також читайте: "Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак

Глава ОП заявив, що Україна бореться з корупцією, але вона "не з'явилася у 2019 році".

"Цій проблемі багато років. І сьогодні можна говорити про результати боротьби. А вони сьогодні чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби", - підсумував Єрмак.

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Автор: 

корупція (4723) НАТО (6636) членство в НАТО (1757) Єрмак Андрій (1390)


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Топ коментарі
+121
Думка людини, яка згідно посадових обов'язків повинна відповідати за наявність туалетного паперу в туалеті ОПи повинна когось цікавити?
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04.11.2024 14:33 Відповісти
+86
корупція - це ти, дєрьмак..
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04.11.2024 14:33 Відповісти
+63
А для тебе незапрошення до НАТО - причина для того, щоб продовжувати розкрадати державу.
Всі все добре зрозуміли.
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04.11.2024 14:33 Відповісти
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Фсбэшная Мразь поставленная патрушевым в Омане для развала Украины из нутри, полностью контролирующий бениного Оманского Нарика, окруживший и раставивший везде рыговско- фсбэшние отбросы татаров, шурма, костин и.д не понимает что такое коррупция...вот это выбор ЗЕ Дегенератов в 19 году....
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04.11.2024 18:25 Відповісти
Корупція-це не пошук причини,це і є ПРИЧИНА! Вона нищить і руйнує державу.Якій міжнародній інституції потрібна ця ракова пухлина? Кретини зелені,потрібно "зашивати кармани" і роздуплятися хуткіше. Інакше країні амба...і вам до речі теж!
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04.11.2024 18:36 Відповісти
А в чому він не правий? Не буде корупції то знайдуть іншу причину не приймати Україну. Я взагалі не розумію яким боком корупція до НАТО. Це військовий блок, а не зона вільної торгівлі. Країна член НАТО
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04.11.2024 18:52 Відповісти
Дєрьмак, твоя огидна пика - це причина, чому нас не беруть в НАТО
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04.11.2024 18:58 Відповісти
На кого рассчитано это блаблабла ?¿
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04.11.2024 19:04 Відповісти
на 73% лохів та бажаючих посміятись !
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05.11.2024 08:44 Відповісти
Тут декому не зрозуміло, чому ж з корупцією, воровством, кумівством, з суцільною брехнею не беруть у НАТО ? І чого ж це так?
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04.11.2024 19:06 Відповісти
дермак , під* рас косорилий !!!
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04.11.2024 19:21 Відповісти
Дай БОЖЕ ЗДОРОВ'Я Козирь Так Тебе Московське Царство Іменували Ти І Клоун Дві Падли Які Будуть В Аду Крутитися За Ці ЗНУЩАННЯ НАД УКРАЇНОЮ І НАЦІЄЮ І ТИ ПАДОНОК І КЛОУН КРИШУЄТЕ МСЕКИ ГЕКИ МЕКИ А ЯК НІ ТО ПИТАННЯ ЧОМУ ТІ МІЛІОНЕРИ ХАПУГИ ІСНУЮТЬ!!!
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04.11.2024 19:30 Відповісти
дерьмафік ні ф чом ні вінаватий!
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04.11.2024 20:00 Відповісти
Іншими словами вони не розуміють, що відбувається і не знають, що робити далі. То відійдіть вбік і дайте можливість зробити іншим, не заважайте. Є чудова можливість подати у відставку, вчепилися в ту владу як два кліщі.
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04.11.2024 20:18 Відповісти
Челы забрали всю власть себе, а теперь ноют, что ничего сделать не можем. Не можете - зачем вам власть, тогда?
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04.11.2024 21:13 Відповісти
В мене є сумніви, що просто так вдасться "відійти вбік", здається доведеться "присісти", може навіть на десяток років. Спроби уникнення судового покарання можуть призвести до насильницького припинення існування.
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04.11.2024 22:05 Відповісти
Та ніякої "спроби уникнути покарання" і нема. Вони прекрасно знають, що нічого такого не буде. Кацапський ліліпут не дасть своїх образити. І,будь ласка, навіть не починайте ніякі теревені про Гаагу.
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05.11.2024 15:06 Відповісти
яка гаага, мова йде про засудження і ув'язнення на території і згідно законодавства України.
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05.11.2024 15:11 Відповісти
А Україна буде?
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05.11.2024 15:34 Відповісти
Ти мав на увазі "Украінскій округ в составе РФ"?
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05.11.2024 15:36 Відповісти
Навіть не так. "Малороссія в состае РФ"
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05.11.2024 15:38 Відповісти
В своєму повідомленні я цілком однозначно вказував на можливість позасудового покарання, безвідносно фантазій стосовно ревізії кольорів на контурних картах.
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06.11.2024 07:41 Відповісти
Все вони прекрасно розуміють і прекрасно втілюють кацапські плани в життя.
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04.11.2024 23:06 Відповісти
Тут рыбы НЕТ!...и тут РЫБЫ нет!....где-то рыба есть, но тут рыбы нет!......нет и все!
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04.11.2024 20:18 Відповісти
Гнать всех кто покровляет Дерьмака! Дерьмака на нары! Первый коррупционер и агент Кремля!
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04.11.2024 20:35 Відповісти
Тут без варіантів, без зміни режиму єрмака-зеленського не буде, ані вступу в НАТО, ані перемоги, ані України
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04.11.2024 20:58 Відповісти
Святий та божий чоловік по імені Ермак!
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04.11.2024 21:08 Відповісти
Хто такий ДЕРЬМАК?
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04.11.2024 21:14 Відповісти
Регент президента.
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04.11.2024 21:47 Відповісти
З яким хреном, ти підеш в Нату,голий,босий. Все просрали,все,що можна продали і розікрали. В Нату він зібрався,та все було зроблене,для того, щоб ЄС та НАТО, Україну не приняли. Тож було написано,,зробимо їх разом" от і роблять,знищують Україну.Ще тільки там кротів не вистачало.
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04.11.2024 21:46 Відповісти
Це пошук того,чтобы тебя вонючюю кротяру убрали из ОПа.Только зелёное жидобыдло этого не сделает,потому что идут они в одной связке
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04.11.2024 21:51 Відповісти
И кремлёвская мразь Дерьмак прилагается максимум усилий,чтобы Украина не вошла ни в НАТО ни в ЕС
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04.11.2024 21:53 Відповісти
На это можно смотреть бесконечно, как Украина вступает в ЕС и НАТО.🙏
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04.11.2024 21:54 Відповісти
Не верю - Станіславський
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04.11.2024 21:59 Відповісти
Він такого не казав
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05.11.2024 09:06 Відповісти
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04.11.2024 22:11 Відповісти
Я думав, що ми в сенсі корупції вже на дні. Але ні! Знизу постуала Крупа і інвалідна братія. Особисто маю враження, що це вже агонія держави. А скажіть куди можуть взяти клієнта в стані агонії. Хіба що швидше в домовину щоб не лякав своїми судоргами оточуючих. Так що Єрмак нехай стулить пельку.
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04.11.2024 22:15 Відповісти
ФСБ - ий муфлон висуває ще якісь претензії.
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04.11.2024 22:19 Відповісти
Ні - це незапрошення до НАТО через корупцію.

І самим кращим підтвердженням цього є те, що запалала дупа корупціонера №2.
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04.11.2024 22:22 Відповісти
Прихвостень кацапський, робить усе, щоб не пустити Україну в ЄС та НАТО!
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04.11.2024 22:51 Відповісти
Не идти в НАТО. Ясно.
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04.11.2024 23:03 Відповісти
Будете идти как к горизонту, вечно.
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04.11.2024 23:25 Відповісти
В НАТО ого-го скільки можна стирити, чого ж вони бояться прийняти Україну? Корупція - це відмазка. Не бійтесь партнери - ми у себе скільки крадемо на будівництві оборонних споруд, на одязі та їжі оборонців, а скільки вже на чорному ринку озброєння, на "великому будівництві" та ін. та ін. І все це креативно, "************" бо міністри унас "при дєлах" - он дванадцятирічне навчання в школі - це ж скільки підручників надрукувати (і зміст замінювати не потрібно - ніхто ж не контролює) та ін. та ін. і то ще є що вкрасти, ну, то не проблема - придумаємо нові гасла, та ще краще красти будемо. А ви там в НАТО жируєте і боїтесь нашої корупції. Ми ж звикли ділитись - на то вона і корупція. Не бійтесь - по-братські поділимось.
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04.11.2024 23:24 Відповісти
Єрмак каже що він погано танцює бо взуття тисне.
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04.11.2024 23:39 Відповісти
Ах тиж гнида брехлива...
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05.11.2024 00:06 Відповісти
бидло, що лізе у пани - зьо з опою бариги-єрмака - здохне бидлом.
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05.11.2024 00:15 Відповісти
Мурло собаче..)))
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05.11.2024 00:38 Відповісти
Корупція-це ОП.
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05.11.2024 01:42 Відповісти
Проти орків піднявся нарід, не приписуйте то собі. Собі приписуйте Чонгар, Маріуполь, нашу гордість ,,Руслан,, а також арешт патріотів, заміна бойових комбригів і не тільки на мАРІОНЕТОК, та останні 8місяців фронту.
Слава ЗСУ.
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05.11.2024 02:09 Відповісти
Почни з себе, прибиральниця.
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05.11.2024 05:38 Відповісти
НАТА винувата. Ок, нехай буде. Якщо уявити, що сьогодні нас приймають в НАТУ, то що зміниться? Скільки військ Союзників з понеділка висадиться в Нормандії Бердянську і Маріуполі? Скільки літаків полетить бомбити Берлін Москву? Скільки дивізій пришле США? Скільки бригад пришле Орбан і Фіцо для підтримки операції на Курщині? Скільки кораблів флоту відправить Ердоган для блокування Криму? Нажаль, риторичні запитання. А за корупцію вони праві.
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05.11.2024 07:14 Відповісти
Да это причина! Также мародёры,и предатели как ты! Они же не дурные принять страну ,где власть кишит мародерами,ФСБшными кротами,что бы все потом докладывать на Лубянку! Ну это ларечника,и местечковым клоунам не понять,?
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05.11.2024 07:25 Відповісти
хЄрмака, і ЗЕнаркота чекає суд, і пожиттєве ув'язнення!
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05.11.2024 08:18 Відповісти
спасибо ларечник . лучший анекдот недели . вна украине нет коррупции ! если серезно - ермак не государственний служащий , причина по которой он действует от имени государства - лучший друг президента . по той же причине он не мобилизован .
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05.11.2024 08:23 Відповісти
Щоб, нарешті, вступити до нато Україна повинна дати... хабаря. Дуже багато українців(якщо не більшість) вважають, що в нато і ЄС вони можуть жити так, як жили й живуть досі у себе. Ні!
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05.11.2024 08:25 Відповісти
Цей ********-завгосп сміється з українців?
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05.11.2024 08:26 Відповісти
Відкати - це не корупція ? Тоді зєлєнській абсолютно чесна людина, яка не має ще мільярда на валютному рахунку. А цікаво, скільки вже у цієї свині ... накопичилось ?
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05.11.2024 08:45 Відповісти
Ната не хоче мати у себе державу, яка викрадає і душить цивільних на вулиці і стріляє їм в потилицю на кордоні? Як так?
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05.11.2024 09:08 Відповісти
Головний антикорупціонер - Татаров ! Цим все і сказано .
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05.11.2024 09:23 Відповісти
гниддя
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05.11.2024 09:36 Відповісти
Прокурори інваліди одноголосно підтримують ці мудрі слова
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05.11.2024 09:53 Відповісти
Тверда позиція української влади стосовно подолання корупції у владі -- чітка демонстрація цієї влади свого бажання вступу країни до НАТО.
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05.11.2024 10:12 Відповісти
Чмо, ти хто такій взагалі?????
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05.11.2024 10:45 Відповісти
Я согласен:НАТО не нужна страна которая только головную боль может принести. Коррупция-это второстепенное. Но это не значить что не нужно боротьсяс коррупцией Турцию недемократическую и коррупционную приняли в НАТО в 52 году-поскольку США очнь хотели и разместили там ядерные ракеты-от Турции была польза. От Украины для НАТО пользы нет никакой-одна головная боль. К сожалению
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05.11.2024 11:19 Відповісти
Ключове слово "Хтось", ******* наші таке... хтось, щось, кудись... носяться з цим НАТО як з писаною торбою, просто замилюючи людям очі. Ну ясно ж в статуті НАТО прописано -
Відсутність невирішених територіальних суперечок. Ну щоб нас прийняти, треба міняти статут, а до цього ще не дійшло. Звісно в кожному правилі є виключення, але не тоді коли противник це країна, яка має безпосередній вплив на економічну ситуацію альянсу і не коли більше 20 відсотків території є окупованою.
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05.11.2024 11:21 Відповісти
Ну да мир слеп ,зато "апостол" Ермак откроет глаза.
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05.11.2024 20:49 Відповісти
Ярмак - бреше !

Влада антикорупційних інституцій не будує - до сих пір в Україні ще не створені ключові, системоутворюючі антикорупційні інституції, а саме:

- Орган, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом;

- Координаційна робоча група з питань антикорупційної політики ( див. Закон України "Про запобігання корупції",

а Національна рада з питань антикорупційної політики, при Президенті України - не працює.

Ярмак - бреше !

Боротьба з корупцією в Україні, як така, заблокована на законодавчому рівні.
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06.11.2024 05:16 Відповісти
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