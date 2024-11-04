Незапрошення до НАТО через корупцію в Україні - це пошук причин для того, щоб цього не робити, - ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що незапрошення України до НАТО через рівень корупції є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити.

Про це він заявив в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам, і між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні - це пошук причин для того, щоб це не зробити", - сказав він.

"Я не говорю, що це так і є, що ми це чуємо. Я говорю - якщо", - додав Єрмак.

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Глава ОП заявив, що Україна бореться з корупцією, але вона "не з'явилася у 2019 році".

"Цій проблемі багато років. І сьогодні можна говорити про результати боротьби. А вони сьогодні чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби", - підсумував Єрмак.

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