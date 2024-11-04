Незапрошення до НАТО через корупцію в Україні - це пошук причин для того, щоб цього не робити, - ОП
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що незапрошення України до НАТО через рівень корупції є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити.
Про це він заявив в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.
"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам, і між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні - це пошук причин для того, щоб це не зробити", - сказав він.
"Я не говорю, що це так і є, що ми це чуємо. Я говорю - якщо", - додав Єрмак.
Глава ОП заявив, що Україна бореться з корупцією, але вона "не з'явилася у 2019 році".
"Цій проблемі багато років. І сьогодні можна говорити про результати боротьби. А вони сьогодні чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби", - підсумував Єрмак.
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І самим кращим підтвердженням цього є те, що запалала дупа корупціонера №2.
Слава ЗСУ.
НормандіїБердянську і Маріуполі? Скільки літаків полетить бомбити БерлінМоскву? Скільки дивізій пришле США? Скільки бригад пришле Орбан і Фіцо для підтримки операції на Курщині? Скільки кораблів флоту відправить Ердоган для блокування Криму? Нажаль, риторичні запитання. А за корупцію вони праві.
Відсутність невирішених територіальних суперечок. Ну щоб нас прийняти, треба міняти статут, а до цього ще не дійшло. Звісно в кожному правилі є виключення, але не тоді коли противник це країна, яка має безпосередній вплив на економічну ситуацію альянсу і не коли більше 20 відсотків території є окупованою.
Влада антикорупційних інституцій не будує - до сих пір в Україні ще не створені ключові, системоутворюючі антикорупційні інституції, а саме:
- Орган, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом;
- Координаційна робоча група з питань антикорупційної політики ( див. Закон України "Про запобігання корупції",
а Національна рада з питань антикорупційної політики, при Президенті України - не працює.
Ярмак - бреше !
Боротьба з корупцією в Україні, як така, заблокована на законодавчому рівні.