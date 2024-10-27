"Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".
Про це він сказав у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Serra, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав очільника ОП що він може сказати про постійні звинувачення в корупції та марнотратстві.
"Ми живемо в демократії. Йде інформаційна війна, Москва працює на те, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію", - відповів Єрмак.
Водночас він додав, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".
Та поставив риторичне питання: "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти (Росії - Ред.)?".
Не згоден. Все ж таки "настільки". І, навіть, трохи більше. Кумівство у владі, починаючи від селищного голови, - всеосяжне. Корупція - ТОТАЛЬНА. Прикладів - безліч, частина з яких час від часу з"являється в інформаційному просторі. Згадайте рівненського лісівника суховича, який образився і відмовився везти щомісячну данину на Київ, подібна ситуація і у крупи (скільки мавиків, писав Бутусов, можна було закупити на ці гроші для ЗСУ? питання риторичне) і т.д. і т.п. Кожен може навести багато подібних ситуацій. Або,як недавно повідомив Гетьманцев, дві підпільні тютюнові фабрики у Львові і Тернополі виграли боротьбу у силовиків і знову запрацювали. Як виграли? Здогадуєтесь? Ніхто, також, не відміняв "славнозвісні" відкати. І так у кожній галузі, у кожному секторі економіки. А не програли поки ми війну тільки тому, що нам надають допомогу західні партнери, а не було б такої корупції, а ці кошти вкладались в оборону, війна, можливо б і не розпочалась зовсім. Одним словом український чиновник - стратегічний і надійний партнер путіна. Але теплих місць в Україні наш чиновник-хабарник від російського диктатора не отримає апріорі.
Зеленський не в темі. У нього немає схем Роттердам+, дизельної труби з Медведчуком, або Саші-стоматолога, або РосУкрЕнерго. Піраміда корупції зруйнована і це наше досягнення. Дивіться емоційний ефір про корупцію, де в кінці ми змогли вийти на конструктив.
https://pbs.twimg.com/media/Ga6RB_5WYAAEfoK?format=jpg&name=small
Нове гасло від творців "Корупції зараз немає, тому що ми всі єдині", "Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грішми, і ми будемо робити все, щоб вони залишилися там" та "Системної корупцію в Україні немає".
Піраміда корупції зруйнована. (с) DJ Лещенко.
Він глузує з Зеленського чи вважає нас всіх ідіотами?
Але питання в іншому: стільки нової корупції, як при ЕрЗе - навіть ще при Порошенку не було (хоча органи, які покликані напряму боротися з корупцією, на вимогу НАТО+ЄС, були запроваджені саме за минулої влади). Чого тільки варті нові прокурори та тецекашники...
Там Яник кулькові ручки уже всі поламав, поки за цим спостерігає з ростова...
Тому, що воюємо ми з такою ж наскрізь корумпованою країною. Різниця полягає в тому, що режим Путіна періодично відправляє на нари натовпи своїх корупціонерів, підтримуючи життєздатність системи, а жалюгідний режим Зеленського\Єрмака звільняє своїх корупціонерів з вихідним забезпеченням і призначає нових, таких же. Саме тому ми програЄмо цю війну. Саме тому ліквідація режиму Зеленського\Єрмака - абсолютна умова перемоги.
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Та поставив риторичне питання: "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти (Росії - Ред.)?". Але ми нажаль програємо в протистоянні.
Всновок - є прямой звязок між "Понять и простить корупцію" та поразкою у війні.
Что сделал ты ЯрмаК...
Туристический хаб Чонгар...
Дороги .
Ни копейки на ракетные программы и ВСУ!!!!
Вагнер на твоей совести!! Сволочь!!!
Мариуполь и Буча тоже ты!!!
Гнида !!! Кукловод придурка...
Мы ....рот бы заткнул !!!
Интересно !! Способ как ты планируешь отпетлять ?!!!
Вы, Ермак, прокачивая через Украину кацапский газ, нефть, амиак помогаете раше зарабатывать те милларды долларов идущие на уничтожение Украины. Это даже не коррупция, это державна зрада!
на провладних кровосісів(як правило --срулят-грошо-хват ).які корумпованим спрутом оповили країну і затято--жадібно --дожерають її грабуючи. зраджуючи. оманюючи увесь Світ... Та НЕзламну кагорту українців. яка самовіддано . жертвуючи своїми(найкращими синами й доньками---бороне .захищаючи всих нас від остервенілої рашо-чуми...)
Посил засланця ОП-ешника Єрмалая. що КОРУПЦІЯ--const--всих вхожих
із СРСР-- цинічні побрехеньки!!! Найперше. що вчинили чехи. поляки. прибалти -- на загал оприлюднили списки агентів КДБ. та їх стукачів і
і процес оновлення. прогресу пішов... У нас же ця гебешна погань та їх виповзні --всі на провладно--злачних місцях: від ОП до міськрад (СБУ
до цього часу користується послугами вчорашніх стукачів КДБ...Думаєте .чому пересічні громадяни бояться звертатися туди із заявями на антиукраїнські провокації...бо знають . хто там окопався...)
Українці-. єдина і чи НЕостання надія--це перевибори! ( НЕ купуйтесь на .милостиню; оту ! тис) від ЗЕ-охвістя...
НІ, дь'Єрмачило !
мухи й котлети окремо !
МИ це - патріоти, Воїни, Волонтери, Українці, а
ви - зрадники та злодії !