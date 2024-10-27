"Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".

Про це він сказав у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Serra, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав очільника ОП що він може сказати про постійні звинувачення в корупції та марнотратстві.

"Ми живемо в демократії. Йде інформаційна війна, Москва працює на те, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію", - відповів Єрмак.

Водночас він додав, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".

Та поставив риторичне питання: "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти (Росії - Ред.)?".

