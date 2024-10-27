УКР
"Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак

Єрмак: Звинувачення України у корупції - частина інформаційної війни

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".

Про це він сказав у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Serra, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав очільника ОП що він може сказати про постійні звинувачення в корупції та марнотратстві.

"Ми живемо в демократії. Йде інформаційна війна, Москва працює на те, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію", - відповів Єрмак.

Водночас він додав, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".

Та поставив риторичне питання:  "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти (Росії - Ред.)?".

Читайте: Понад 60 керівників і лікарів МСЕК на Харківщині мають пенсії, багато хто володіє значними статками, - Харківський антикорупційний центр

+131
уйобок
показати весь коментар
27.10.2024 23:13 Відповісти
+95
**** зелена. Не знаєш, як протистоємо? Кров'ю українців! Слава ЗСУ!! А вам, суки зелені, прокляття на ваші голови до сьомого коліна.
показати весь коментар
27.10.2024 23:18 Відповісти
+92
Ермаче , слава Богу кацапам протистоїть наш народ ,
наша армія , які боронять нашу країну ,
а ваша зелена шобла займається відвертим крадівництвом і всі про це вже знають😕
показати весь коментар
27.10.2024 23:42 Відповісти
Коментувати
Цитата: «я просто в лес уйду, а ты бери себе». То було частина російсбкого іпсо. Уйобок
показати весь коментар
28.10.2024 07:27 Відповісти
На злодії і шапка горить
показати весь коментар
28.10.2024 07:30 Відповісти
система
показати весь коментар
28.10.2024 07:36 Відповісти
Уйобок
показати весь коментар
28.10.2024 07:37 Відповісти
Ты сук....а противостоишь? Ты только разрушаешь
показати весь коментар
28.10.2024 07:46 Відповісти
На тебе чекає трибунал після війни!!! Гнида....
показати весь коментар
28.10.2024 07:48 Відповісти
А чому після війни? Він тобі забезпечить вічну війну з таким підxодом!
показати весь коментар
28.10.2024 09:24 Відповісти
він узяв уроки маніпулювання у Лаптєй Алладіна
показати весь коментар
28.10.2024 07:49 Відповісти
На кіл регента ФСБ-го!
показати весь коментар
28.10.2024 07:52 Відповісти
Мразота !Так твоя ЗЕвлада на корупції,погрозах та свавіллі і тримається.Війна для вас щуряк єдиний вихід,щоби народ не скрутив вам ***...м шиї...
показати весь коментар
28.10.2024 07:52 Відповісти


Не згоден. Все ж таки "настільки". І, навіть, трохи більше. Кумівство у владі, починаючи від селищного голови, - всеосяжне. Корупція - ТОТАЛЬНА. Прикладів - безліч, частина з яких час від часу з"являється в інформаційному просторі. Згадайте рівненського лісівника суховича, який образився і відмовився везти щомісячну данину на Київ, подібна ситуація і у крупи (скільки мавиків, писав Бутусов, можна було закупити на ці гроші для ЗСУ? питання риторичне) і т.д. і т.п. Кожен може навести багато подібних ситуацій. Або,як недавно повідомив Гетьманцев, дві підпільні тютюнові фабрики у Львові і Тернополі виграли боротьбу у силовиків і знову запрацювали. Як виграли? Здогадуєтесь? Ніхто, також, не відміняв "славнозвісні" відкати. І так у кожній галузі, у кожному секторі економіки. А не програли поки ми війну тільки тому, що нам надають допомогу західні партнери, а не було б такої корупції, а ці кошти вкладались в оборону, війна, можливо б і не розпочалась зовсім. Одним словом український чиновник - стратегічний і надійний партнер путіна. Але теплих місць в Україні наш чиновник-хабарник від російського диктатора не отримає апріорі.
показати весь коментар
28.10.2024 08:01 Відповісти
український чиновник - стратегічний і надійний партнер путіна -
показати весь коментар
28.10.2024 09:33 Відповісти
Нажаль він не побачить ці пости . Тримай крадія завжди найгучніше уричить сам крадій. Ця кончена зепотвора є саме найяскравішим представником всієї зебидлоти на чолі с самим зе. Це і квіти і ягідки одночасно того сюрреалізму в який ми всі потрапили. Корумпованість цієї зевлади по шкалі 100 саме 100. Це просто світовий посібник по корупції
показати весь коментар
28.10.2024 08:07 Відповісти
гнойный не доношеный ублюдок, фсбшная метастаза.
показати весь коментар
28.10.2024 08:08 Відповісти
Для помощника тедеева коррупция нормальное явление,а для сына грушника так это вообще счастье.
показати весь коментар
28.10.2024 08:15 Відповісти
Кто это и что это?Какое право "это" имеет,что то говорить?
показати весь коментар
28.10.2024 08:33 Відповісти
Швидше друге.
показати весь коментар
28.10.2024 08:42 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/49660 Борислав Береза наводить скрін берехні "антикорупціонера" https://x.com/Leshchenkos Leshchenko :
Зеленський не в темі. У нього немає схем Роттердам+, дизельної труби з Медведчуком, або Саші-стоматолога, або РосУкрЕнерго. Піраміда корупції зруйнована і це наше досягнення. Дивіться емоційний ефір про корупцію, де в кінці ми змогли вийти на конструктив.
https://pbs.twimg.com/media/Ga6RB_5WYAAEfoK?format=jpg&name=small
Нове гасло від творців "Корупції зараз немає, тому що ми всі єдині", "Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грішми, і ми будемо робити все, щоб вони залишилися там" та "Системної корупцію в Україні немає".
Піраміда корупції зруйнована. (с) DJ Лещенко.
Він глузує з Зеленського чи вважає нас всіх ідіотами?
показати весь коментар
28.10.2024 08:37 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 09:36 Відповісти
а Мсеки то ще при Порошенко-Кучмі
показати весь коментар
28.10.2024 09:37 Відповісти
Я МСЕК ще при Кравчуку проходив. До речі, і МРЕО також
Але питання в іншому: стільки нової корупції, як при ЕрЗе - навіть ще при Порошенку не було (хоча органи, які покликані напряму боротися з корупцією, на вимогу НАТО+ЄС, були запроваджені саме за минулої влади). Чого тільки варті нові прокурори та тецекашники...
показати весь коментар
28.10.2024 12:09 Відповісти
мій коментар зі саркастичним натяком... от ваше останнє речення то згоден 100%.
Там Яник кулькові ручки уже всі поламав, поки за цим спостерігає з ростова...
показати весь коментар
28.10.2024 12:13 Відповісти
так не ви й протистоїте, а Ураїнці
показати весь коментар
28.10.2024 08:52 Відповісти
Завгосп, як там туалетним папером в ОПе? Це твоя компетенція! Якого ти розпатякався перед італійцями?
показати весь коментар
28.10.2024 08:56 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 10:20 Відповісти
🤮
показати весь коментар
02.11.2024 11:18 Відповісти
А ви до чого мародери і корупціонери, зрадники українського народу у війні проти росії? Це стоїть мужній народ і його військо, а ви як ховалисчя під спідницями своїх жінок і матерів, так і ховаєтеся, як ховалися по бункерах, так і ховаєтеся, як обкрадали бідну країну - так і обкрадаєтеҐ.
показати весь коментар
28.10.2024 09:04 Відповісти
Банда накази шехва виконує, хоч і не охоче, хоча хйлу скоро таки терпець може урватись.
показати весь коментар
28.10.2024 09:04 Відповісти
"Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак

Тому, що воюємо ми з такою ж наскрізь корумпованою країною. Різниця полягає в тому, що режим Путіна періодично відправляє на нари натовпи своїх корупціонерів, підтримуючи життєздатність системи, а жалюгідний режим Зеленського\Єрмака звільняє своїх корупціонерів з вихідним забезпеченням і призначає нових, таких же. Саме тому ми програЄмо цю війну. Саме тому ліквідація режиму Зеленського\Єрмака - абсолютна умова перемоги.

Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html


показати весь коментар
28.10.2024 09:18 Відповісти
Згоден із першою тезою: "Тому, що воюємо з приблизно настільки корумпованою країною".
показати весь коментар
28.10.2024 09:38 Відповісти
Одно другому не заважає. Тим більше, що война йде з таким самим корумпованим лайном, як і ви. Тільки інтереси держави та війська там на першому плані, на відміну від вас, ненажерливих тварин.
показати весь коментар
28.10.2024 09:21 Відповісти
Никогда еще Козырь не был так близок к провалу.
показати весь коментар
28.10.2024 09:23 Відповісти
*ідар фе-ес-бешний!
показати весь коментар
28.10.2024 09:30 Відповісти
Достатно вийти на вулицю щоб побачить корупцію - "стихійну" торгівлю, або авто на тротуарі - знайте - мусорня бере хабар і не цікавиться "дріб'язком" - ловить ухилянтів або напідпитку, щоб відпустити за "спасибо"))) А до лікарень чи прокуратур краще взагалі не заходити...)))
показати весь коментар
28.10.2024 09:30 Відповісти
Примітивна відмазка для примітивного бидла. І це ефективно працює
показати весь коментар
28.10.2024 09:31 Відповісти
Водночас він додав, що корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу". Тобто пропонує: "Понять и простить"https://images.cnscdn.com/d/0/1/e/d01ecc1e9f2dda52d7341c6198eff8ea/original.jpg.

Та поставив риторичне питання: "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти (Росії - Ред.)?". Але ми нажаль програємо в протистоянні.

Всновок - є прямой звязок між "Понять и простить корупцію" та поразкою у війні.
показати весь коментар
28.10.2024 09:32 Відповісти
Якби не ЗСУ під командуванням Залужного та народ України кацапи вже б два роки хазяїнували на лівому березі, а може б і далі. Там де зелені дєрмаки починають керувати- настає срака.
показати весь коментар
28.10.2024 09:33 Відповісти
вже було і далі - адже вони ледь Миколаїв не захопили. якби не героїчний кім під мудрим руководством боневтіка, то і Одесі хана була б. Шо? Який ще Марчело? - не було такого і взагалі він у нас під слідством
показати весь коментар
28.10.2024 10:31 Відповісти
"Корупція в Україні абсолютно вигадана історія від початку до кінця як і зрив спецорюперації по затримці вагнерівців.»
показати весь коментар
28.10.2024 09:35 Відповісти
гонит однако
показати весь коментар
28.10.2024 09:41 Відповісти
Я ж казав, що це путін поробив наших прокурорів інвалідами, а мсеківцям і тецекашникам попідкидував мішки з долардами
показати весь коментар
28.10.2024 09:42 Відповісти
ПРИГОРІЛО, ВИЛІЗЛО, БОВКНУЛО.
показати весь коментар
28.10.2024 09:42 Відповісти
Тому і посипався фронт, бо на патріотизмі довго не витримаєш, коли зелені свині дерибанять країну, а люди віддають останнє- кошти і життя , то рано чи пізно закінчуються і гроші в людей , і люди закінчуються!
показати весь коментар
28.10.2024 09:44 Відповісти
ворюги. Почему за дерьмо разгребать перндали эстафету Ермаку? Может Зеленский ответит?
показати весь коментар
28.10.2024 09:45 Відповісти
Щур, який гризе днище корабля, каже: "Усе нормально, корабель же пливе, значить ми все робимо правильно". До речі, про цього уйо...ка немає жодної згадки ні в рашистській пропаганді ні від рашистських чинуш. Його ім'я, як наче під табу, щоб не привернути увагу. Того ж Зеленського вони криють і вздовж і поперек, а Єрмака наче не існує, хоча він же ж скрізь без мила лізе першим.
показати весь коментар
28.10.2024 10:01 Відповісти
хто віслюка танцює, під тим ішак і стогне.
показати весь коментар
28.10.2024 10:45 Відповісти
На жаль, пане Єрмак, народ і зелена влада далеко не єдині. Народ вас ненавидить! І цей же народ несе на своїх плечах всі тяготи війни, щоб ви, гниди, могли спокійно дерибанити країну в своїх теплих кабінетах...
показати весь коментар
28.10.2024 10:03 Відповісти
100 / праві але без ,,пана,, !!
показати весь коментар
28.10.2024 12:45 Відповісти
Тебе хЄрмак , паскудо фсбешна, ніхто не обирав і слова тобі не давав !
показати весь коментар
28.10.2024 10:06 Відповісти
А він інвалід якої групи?
показати весь коментар
28.10.2024 10:14 Відповісти
Подумати тільки, хто на перших сторінках наших ЗМІ, у перших лавах влади, і найперші патріоти! Народ повинен тільки мовчати і дякувати долі, що Україні так повезло з президентом і ефективними менеджерами
показати весь коментар
28.10.2024 10:23 Відповісти
Та ти це скажи Бутусову в очі, дають інтерв'ю тим хто дупля не ріже зто такий єрмак та якіми фактами це гівно роздавити.
показати весь коментар
28.10.2024 10:25 Відповісти
Падла гнилое!!! Мы и ты !!!
Что сделал ты ЯрмаК...
Туристический хаб Чонгар...
Дороги .
Ни копейки на ракетные программы и ВСУ!!!!
Вагнер на твоей совести!! Сволочь!!!
Мариуполь и Буча тоже ты!!!
Гнида !!! Кукловод придурка...
Мы ....рот бы заткнул !!!
Интересно !! Способ как ты планируешь отпетлять ?!!!
показати весь коментар
28.10.2024 10:28 Відповісти
воно над нами знущається
показати весь коментар
28.10.2024 10:30 Відповісти
ПІДАР....И ЗЕЛЕНІ НА ВАС ВЖЕ НЕ МАЄ ДЕ КЛЕЙМО СТАВИТИ" КОРУПЦІОНЕР!"
показати весь коментар
28.10.2024 11:16 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 11:20 Відповісти
фсбєшная Гнида Елдак спроси об єтом у баканова, резникова, халимона, радуцкого, хламидии , своего дирявого брата и т.д
показати весь коментар
28.10.2024 11:37 Відповісти
Ну как, вот ровно так как сейчас... всё, что происходит на фронте ваша заслуга и ответственность... прямая
показати весь коментар
28.10.2024 11:39 Відповісти
Чи мівіни об'ївся, чухню гонить.
показати весь коментар
28.10.2024 12:06 Відповісти
МИ на єрмаків-зеленських-сирських-шмигалів-умерових -татарових... не розповсюджується. МИ - це Воїни, Патріоти, Українці, що воюють на фронтах і захищають свою Батьківщину. А ВИ - (єрмаки-зеленські... іК) - то продажна злодюжна нікчемна мерзота, що розкрадає Україну веде до погибелі. Не примазуйся, падло, до СВЯТОГО!
показати весь коментар
28.10.2024 12:08 Відповісти
Тобто він на повному серйозі виправдовує корупцію, ще й каже, що фронт тримається?
показати весь коментар
28.10.2024 12:13 Відповісти
Это ты, мурло, противостоишь?
показати весь коментар
28.10.2024 12:15 Відповісти
Наглость(нахальство) - второе счастье. Тут уже зашкалило.""Та поставив риторичне питання: "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти (Росії - Ред.)?". И кто это ""мы""??? . Эта сук@ причисляет себя к украинскому народу, которого он пытается сгноить в угоду моск@лям?
показати весь коментар
28.10.2024 12:20 Відповісти
**** зелена потрібно його і зе повісить на одній гіллі
показати весь коментар
28.10.2024 12:25 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 12:27 Відповісти
якраз проти зеленої влади АРМІЯ і тримає оборону
показати весь коментар
28.10.2024 12:27 Відповісти
Вы, Ермак-Зеленский и не противостоите кацапам, вы здаёте им Украину, за три месяца потеряно территорий в шесть раз больше, чем за весь 2023 год. Украину защищает ЗСУ, украинский народ, а не вы.
Вы, Ермак, прокачивая через Украину кацапский газ, нефть, амиак помогаете раше зарабатывать те милларды долларов идущие на уничтожение Украины. Это даже не коррупция, это державна зрада!
показати весь коментар
28.10.2024 12:29 Відповісти
Не ми , а ви
показати весь коментар
28.10.2024 12:30 Відповісти
Тільки завдяки людям, громадянскому суспільству, добровольцям, волонтерам, бізнесменам, що працюють всупереч всьому, західним партнерам, ще стоїть наша Україна. А що влада? Хвалитись нема чим. Зашквар на зашкварі.
показати весь коментар
28.10.2024 12:32 Відповісти
Все высказывания интересные,но есть проблема!!!Все силовые структуры под Андрей Борисовичем.В армии главный полководец-кацап Сырский.И шо дальше?
показати весь коментар
28.10.2024 12:35 Відповісти
Єрмак-агент Кремля
показати весь коментар
28.10.2024 12:52 Відповісти
" Зелені прохіндеї. як аналог до Євглени зеленої( амеби. інфузорії .одноклітинної ) Так само живучі і спроможні множитися : ділитися навпіл...) " Завдячуючи" іхній діяльності і був розділений народ України :
на провладних кровосісів(як правило --срулят-грошо-хват ).які корумпованим спрутом оповили країну і затято--жадібно --дожерають її грабуючи. зраджуючи. оманюючи увесь Світ... Та НЕзламну кагорту українців. яка самовіддано . жертвуючи своїми(найкращими синами й доньками---бороне .захищаючи всих нас від остервенілої рашо-чуми...)
Посил засланця ОП-ешника Єрмалая. що КОРУПЦІЯ--const--всих вхожих
із СРСР-- цинічні побрехеньки!!! Найперше. що вчинили чехи. поляки. прибалти -- на загал оприлюднили списки агентів КДБ. та їх стукачів і
і процес оновлення. прогресу пішов... У нас же ця гебешна погань та їх виповзні --всі на провладно--злачних місцях: від ОП до міськрад (СБУ
до цього часу користується послугами вчорашніх стукачів КДБ...Думаєте .чому пересічні громадяни бояться звертатися туди із заявями на антиукраїнські провокації...бо знають . хто там окопався...)
Українці-. єдина і чи НЕостання надія--це перевибори! ( НЕ купуйтесь на .милостиню; оту ! тис) від ЗЕ-охвістя...
показати весь коментар
28.10.2024 13:26 Відповісти
Фронт не тримає кацапську навалу саме внаслідок корупційно-саботажній та діверсійній діяльності на користь рф неконституційного формування під назвою "ОП" на чолі з ефективним агентом впливу московії, якому бажаю міцного здоров'я дожити до Трибуналу та не висіти на київському каштані передчасно.
показати весь коментар
28.10.2024 13:52 Відповісти
Приберіть його кудись, тошо дивитися.
показати весь коментар
28.10.2024 14:07 Відповісти
Словесна еквілібристика! Ми це хто?
показати весь коментар
28.10.2024 14:12 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 14:13 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 14:14 Відповісти
Краще страпона до рота.
показати весь коментар
28.10.2024 14:23 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 14:15 Відповісти
Хто воно таке? ХРЮКАЛО, ГАВКАЛО, НА ВІТЕР ВИЛО, ПІД ПАРКАНОМ СЦЯЛО, КОРУПЦІЮ ВБИТИ ОБІЦЯЛО.
показати весь коментар
28.10.2024 14:21 Відповісти
Відрубані голови, не живі потрібні
показати весь коментар
28.10.2024 14:22 Відповісти
1 наск1льки ж ви корумпован1 поясн1ть
показати весь коментар
28.10.2024 14:34 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 14:47 Відповісти
як завжди, "колхозную шерсть" мішають із своєю.

НІ, дь'Єрмачило !

мухи й котлети окремо !
МИ це - патріоти, Воїни, Волонтери, Українці, а
ви - зрадники та злодії !
показати весь коментар
28.10.2024 15:42 Відповісти
Новый рівень сцяенинитчи упінотнрапії в очи
показати весь коментар
28.10.2024 20:04 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 20:48 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 20:49 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 20:53 Відповісти
То все Москва. І про яйця по 17 грн, при оптових цінах по 5 грн. І про іншу корупцію, розслідувану журналістами, то теж Москва.....
показати весь коментар
02.11.2024 01:03 Відповісти
яке кончене та ліцемерне
показати весь коментар
04.11.2024 15:23 Відповісти
якщо зеленський ні при чом то нехай вирішує країна чи єрмак татаров та його шобла
показати весь коментар
04.11.2024 15:33 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 