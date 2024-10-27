"Если бы мы были настолько коррумпированными, как бы мы могли противостоять России?" - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что коррупция является "константой в странах, которые входили в состав бывшего Советского Союза".

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил главу ОП, что он может сказать о постоянных обвинениях в коррупции и расточительстве.

"Мы живем в демократии. Идет информационная война, Москва работает на то, чтобы запятнать имидж нашей власти. Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию", - ответил Ермак.

В то же время он добавил, что коррупция является "константой в странах, которые входили в состав бывшего Советского Союза".

И задал риторический вопрос: "Но если бы мы действительно были настолько коррумпированы, как бы мы могли противостоять (России. - Ред.)?".

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