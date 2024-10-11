Большинство контрабандистов вышли из-под санкций, введенных Зеленским в 2021 году, - СМИ

Президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлили действие санкций против 11 из 13 связанных с контрабандой лиц, введенных в апреле 2021 года сроком на три года указом №169/2021.

В апреле 2024 года санкции продлили только двум лицам из этого перечня, остальные одиннадцать человек автоматически из-под санкции вышли, пишет ZN.ua.

В СНБО и Офисе президента в ответ на запросы издания ответили, что перечень лиц для введения санкций готовят другие органы.

В свою очередь в СБУ ответили, что в течение трех лет с момента наложения санкций "уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенциями осуществляли мониторинг эффективности санкций. В апреле 2024-го действие санкций было пролонгировано в отношении отдельных лиц, продолжающих создавать реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам".

"Читай – те, кто не попал в списки 2024 года, таких угроз не создают", – отмечает издание.

Следовательно, среди лиц, в отношении которых введенные в 2021 году санкции не продлили:

Сеяр Куршутов был первым номером списка лиц, в отношении которых ввели санкции указом №169/2021. В настоящее время живет в Вене;

Александр Черепинский – второго номера из указа №169/2021, известный как "харьковский эксперт по таможенным делам";

Владимир Полуситок;

Денис Аминев;

Эдуард Кукоба;

Михаил Грибанов;

Юрий Дворак.

"Да, все они не в Украине и лично через границу не таскают сумки с айфонами и гербицидами, но они и раньше этого не делали. Но почему-то в 2021 контрразведывательных мер хватило на санкции, а в 2024 году руки не дошли", – отмечает издание. .

Кроме того, санкции не продлили против около 70 связанных с контрабандными схемами юрлиц.

Что известно о санкциях против контрабандистов?

Как сообщалось, в апреле 2024 года президент Владимир Зеленский продлил санкции против нескольких контрабандистов.

В частности, санкции на три года введены против гражданина Израиля Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский называл одним из "крестных родителей контрабанды" в Украине, а также граждан Украины Виктора Шермана, Юрия Кушнира и Ореста Адамчо (ранее – Орест Фирманюк). Эти предприниматели были в списке "топ-10 украинских контрабандистов", против которых СНБО уже вводил санкции в апреле 2021 года.

Кроме того, под санкции попали граждане Румынии Александр Еримицюц и Юрие Кушнир, Ореста Адамчо, россиянин Андрей Попов и гражданин Армении Араик Амирханян.

Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещение вывода капиталов из Украины, запрещение деятельности на территории Украины.

Напомним, в апреле 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области.

В первый перечень контрабандистов тогда вошли:

Иван Бокало (зарегистрированный – Львов);

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);

Юрий Кушнир (село Старый Волчанец Черновицкой области);

Александр Еримичук (Черновцы);

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);

Вадим Альперин (Одесса);

Александр Чудаков (Одесса);

Виктор Шерман (Одесса);

Александр Кравченко (Одесса);

Владимир Дидух (Львов).

Кроме этих людей санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Вторым своим указом №169/2021 от 15 апреля Зеленский ввел санкции СНБО против ряда других физических лиц, связанных с контрабандой. Тогда в санкционный список на три года попали 13 человек: Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов, Юрий Дворак. Также санкции ввели против 95 компаний.