Правляча урядова коаліція у Німеччині розвалилася: Шольц звільнив міністра фінансів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Шольц повідомив, що 15 січня винесе питання про довіру уряду на голосування у Бундестазі, щоб отримати можливість провести у березні дострокові вибори.

За словами Шольца, він єдиний на думці з віце-канцлером Робертом Хабеком у тому, що Німеччині потрібна швидка ясність у питанні майбутнього політичного курсу. За кілька тижнів, що залишаються до Різдва, Шольц має намір винести на голосування в бундестазі всі законопроекти, які вимагають швидкого прийняття, зокрема щодо екстреної підтримки промисловості, а також заходів щодо стабілізації пенсій.

Як пишуть німецькі ЗМІ, партнерів із коаліції давно поділяють глибокі протиріччя з питань економічної, фінансової та соціальної політики, через які вони ніяк не можуть узгодити бюджет Німеччини на майбутній 2025 рік.

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На засіданні коаліційного комітету, що відбулося в середу ввечері, 6 листопада, у Берліні у відомстві федерального канцлера, до складу якого входять голови представлених у правлячій коаліції партій і голови їх парламентських фракцій, міністр фінансів ФРН і голова ВДП Крістіан Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитись на проведення дострокових парламентських виборів. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитись у складі перехідного кабінету міністрів до проведення парламентських виборів та формування нового федерального уряду Німеччини. У відповідь канцлер Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Лінднера.

Нагадуємо, правляча у ФРН "світлофорна коаліція" складається із Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та "Союзу-90"/"зелених".

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