УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4532 відвідувача онлайн
Новини
8 086 38

Правляча урядова коаліція у Німеччині розвалилася: Шольц звільнив міністра фінансів

лідери урядової коаліції Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Шольц повідомив, що 15 січня винесе питання про довіру уряду на голосування у Бундестазі, щоб отримати можливість провести у березні дострокові вибори.

За словами Шольца, він єдиний на думці з віце-канцлером Робертом Хабеком у тому, що Німеччині потрібна швидка ясність у питанні майбутнього політичного курсу. За кілька тижнів, що залишаються до Різдва, Шольц має намір винести на голосування в бундестазі всі законопроекти, які вимагають швидкого прийняття, зокрема щодо екстреної підтримки промисловості, а також заходів щодо стабілізації пенсій.

Як пишуть німецькі ЗМІ, партнерів із коаліції давно поділяють глибокі протиріччя з питань економічної, фінансової та соціальної політики, через які вони ніяк не можуть узгодити бюджет Німеччини на майбутній 2025 рік.

Також читайте: Євросоюз має робити більше для безпеки на континенті, - Шольц після перемоги Трампа

На засіданні коаліційного комітету, що відбулося в середу ввечері, 6 листопада, у Берліні у відомстві федерального канцлера, до складу якого входять голови представлених у правлячій коаліції партій і голови їх парламентських фракцій, міністр фінансів ФРН і голова ВДП Крістіан Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитись на проведення дострокових парламентських виборів. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитись у складі перехідного кабінету міністрів до проведення парламентських виборів та формування нового федерального уряду Німеччини. У відповідь канцлер Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Лінднера.

Нагадуємо, правляча у ФРН "світлофорна коаліція" складається із Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та "Союзу-90"/"зелених".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі немає потреби в нових рішеннях щодо членства України в НАТО, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7523) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
лєвакі, пацифісти, рожеві поні обісралися по самі вуха!
замість дати піздюлєй ще у 2022 році, дожувалися соплєй до ядерної зброї у ірана та кореї. до десанту кореї в європі.
тепер, вся ця конструкція, якби не було гірше, почне сипатися як доміно.
настав час орбана.
показати весь коментар
06.11.2024 23:23 Відповісти
+19
Так. Лінднер - відомий підор.

показати весь коментар
06.11.2024 23:54 Відповісти
+11
нарешті !!!!
браво, Олафе !!!

цього ..... треба було вже давно звільнити.
саме лінднер казав 24 лютого Послу Мельнику що Україні залишилось три дні.
показати весь коментар
06.11.2024 23:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лєвакі, пацифісти, рожеві поні обісралися по самі вуха!
замість дати піздюлєй ще у 2022 році, дожувалися соплєй до ядерної зброї у ірана та кореї. до десанту кореї в європі.
тепер, вся ця конструкція, якби не було гірше, почне сипатися як доміно.
настав час орбана.
показати весь коментар
06.11.2024 23:23 Відповісти
Ну так все йде за планом: ковбаса давно мріє створити альянс з нагуляною х-лом "дочерью ізвозчіка".
показати весь коментар
06.11.2024 23:31 Відповісти
Це Ви так делікатно на Захру натякнули?
показати весь коментар
06.11.2024 23:36 Відповісти
Як би ще й ця гуталінова принцеса не завезла Німеччину "не за адресою"...
показати весь коментар
06.11.2024 23:46 Відповісти
Шольц робить розумний крок на випередження із виборами, бо далі буде тільки гірше із АДГ та тієї іранкою-подружкою путіна
показати весь коментар
06.11.2024 23:37 Відповісти
Дай то Боже...
показати весь коментар
06.11.2024 23:47 Відповісти
Ні. Не пам'ятаю щоб він про неї нормально відгукувався.
показати весь коментар
06.11.2024 23:38 Відповісти
нарешті !!!!
браво, Олафе !!!

цього ..... треба було вже давно звільнити.
саме лінднер казав 24 лютого Послу Мельнику що Україні залишилось три дні.
показати весь коментар
06.11.2024 23:33 Відповісти
Боже яке кончене. А я й не знала. Щось гниле правда в ньому відчувалося.
показати весь коментар
06.11.2024 23:43 Відповісти
коаліцію шкода... Чи буде краща?
показати весь коментар
06.11.2024 23:49 Відповісти
Шольц найтерплячіша людина, у якої просто найголовніша ціль у будь-яких стосунках домовлятися, а не воювати. Якщо навіть його пройняло, то
показати весь коментар
06.11.2024 23:52 Відповісти
Так. Лінднер - відомий підор.

показати весь коментар
06.11.2024 23:54 Відповісти
Так то Ліндер "таурусів" не дає?
показати весь коментар
07.11.2024 04:38 Відповісти
вибачаюсь за помилку - лінднер давав Україні тільки три години

У 2022 році Лінднер проявив скептицизм з приводу здатності України відстояти суверенітет у військовому конфлікті з Росієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-11 [11] : у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-12 [12] .

.
показати весь коментар
07.11.2024 00:02 Відповісти
У вас личные предубеждения против немцев? Почему Линдер крайний?
В сети есть всё.
В январе на Раша Тудей Симонян, в пылу спора, заявила что Украина, это не серьёзно, и продержится несколько дне.
ЦРУ США эти слова вставили в секретный доклад для высшего руководства.
Умнейший стратег современности, начальник объединенных штабов США Марк Милли в начале февраля озвучил данные разведки. Киев продержится 72 часа.
Гражданский чиновник, немецкий министр повторил слова американских военных. Он оказался крайним?
показати весь коментар
07.11.2024 08:25 Відповісти
Немає чого переживати за Німеччину. Тут за Україну майже всі за виключенням запомиєних у всьому у чому тільки можна АдН і Сарочки вийдузаміжзапутіна Вагенкнехт. Всі інші притомні люди у питанні російської загрози.
показати весь коментар
06.11.2024 23:37 Відповісти
без сарочки не буде уряду в Саксонії
показати весь коментар
06.11.2024 23:38 Відповісти
Місцеві політики не впливають на зовнішню політику Німеччини.
показати весь коментар
06.11.2024 23:39 Відповісти
Такої ганьби з владою в Німеччині ще ніколи не було. 54% німців хочуть дострокових виборів.
показати весь коментар
06.11.2024 23:45 Відповісти
Лінднер незабаром після цього зробив заяву в будівлі Рейхстагу, звинувативши канцлера в розважливому розриві з коаліцією

"Він веде Німеччину у фазу невизначеності", - сказав він.

Лінднер: "На жаль, Олаф Шольц показав, що у нього немає сил, щоб викликати новий світанок для нашої країни. Замість цього сьогодні вдень федеральний канцлер зажадав, щоб я призупинив дію боргового гальма в Основному законі". Я не можу погодитися на це, оскільки порушив би свою присягу".

Лінднер є головою партії FDP, яка входила в коаліцію з СДПН Шольца. Шольц із партією "Зелені" вже розігнав величезну інфляцію в Німеччині. Шольц вимагав від Лінднера, як від міністра фінансів, друкувати гроші, але той відмовився. Тепер уряду немає = дострокові вибори.
показати весь коментар
06.11.2024 23:49 Відповісти
Тому що ЄС давно треба повертати виробництво з Китая, але ліваки-глобаліти, цього не хочуть, натомість друкують гроші та живуть не за доходами, утворивши фінбульбашку на ринку акцій і облігацій.

Такою політикою вигодували монстра на сході, який нагнав до них біженців, та і непонятно чим це завершиться. Це я про Китай. раша це просто ручна іграшка у них.
Те саме стосується і США.
показати весь коментар
07.11.2024 00:36 Відповісти
Автомобільна промисловість Німеччини стоїть перед закриттям заводів - замість того, щоб закрити китайцям ринок, як це робить Трамп, Шольц заявив, що керівники VW винні в неправильній політиці.
показати весь коментар
07.11.2024 01:03 Відповісти
👍
показати весь коментар
07.11.2024 02:02 Відповісти
👍
показати весь коментар
07.11.2024 02:01 Відповісти
Нічого, що уряд Німеччини не друкує гроші ? Повноваження щодо емісії євро має Європейський Центральний Банк, а не Бундесбанк . . . А там Німеччина хоч і має серйозний вплив, та все ж не одна - є ще всі інші країни єврозони, в тому числі "важковаговики" типу Італії, Франції . . .

Тому щось Ви не те кажете . . .
показати весь коментар
07.11.2024 00:39 Відповісти
Ви будете здивовані, але кожна країна ЄС друкує свої гроші
показати весь коментар
07.11.2024 01:00 Відповісти
Кожна країна ЄС друкує євро?! от про шо ти кіздіш?
показати весь коментар
07.11.2024 02:11 Відповісти
Усі країни ЄС мають свої власні бюджети - питання бюджету вирішується урядами кожної країни самостійно - саме через це питання розвалився уряд Німеччини, через те, що Шольц зажадав зупинити дію боргового гальма в Основному законі - тобто взяти в борг, тобто надрукувати гроші
показати весь коментар
07.11.2024 02:44 Відповісти
Взяти в борг і надрукувати гроші - це от ні разу не одне і те саме . . .

Якщо Ви мали на увазі боргову політику, то так, вона більш суверенна, ніж випуск грошей. Хоча і там країнам встановлюють ліміти (і по відношенню до ВВП, і по дефіциту бюджету, який можна у такий спосіб покрити), а за їх недотримання Єврокомісія штрафує. Щоправда, на період ковіда трохи регулювання послабили тимчасово, але зараз знову починають це питання ставити. Італійці виправилися, то тепер Франція під прицілом ЄК.
показати весь коментар
07.11.2024 13:05 Відповісти
Ви будете здивовані, але німецький уряд не використовує банкноти для бюджетних розрахунків. І, якщо держава "бере в борг", то це означає, що грошова безготівкова маса збільшується. Тобто умовно кажучи - держава пускає в обіг незароблені ніким гроші, взяті з нізвідки = і фактично "друкує" гроші. Але самі банкноти при цьому не друкує.
показати весь коментар
07.11.2024 18:18 Відповісти
Ви будете здивовані, але кожна країна ЄС карбує євромонети зі своїми реверсами (аверси однакові по всій Європі). Але їх карбування відбувається у розмірі, дозволеному ЄЦБ, бо емісія спільних грошей - то його компетенція, так що ніхто там нічого не "додруковує".

А банкноти друкує сам ЄЦБ, а не національні банки окремих країн.
показати весь коментар
07.11.2024 13:02 Відповісти
Канцлер Німеччини Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера через пропозицію знизити податки для багатих і зменшити субсидії бідним.
показати весь коментар
06.11.2024 23:51 Відповісти
Повторюся Шольц найтерплячіша людина, у якої просто найголовніша ціль у будь-яких стосунках домовлятися, а не воювати. Якщо навіть його пройняло, то значить цирк на дроті був просто ультраядрьоний.
показати весь коментар
07.11.2024 00:00 Відповісти
Шольц і Хабек, своїми зеленими податками і через закриття вугільних і атомних електростанцій, угробили економіку. Через величезні тарифи на електроенергію і податки вони зробили економіку нерентабельною. VW скоро закриються, а разом з ним постачальники - це на коло 500 тис. безробітних. На цьому тлі Шольц і Хабек вважають, що народ буде їх і далі терпіти, що вони переможуть на наступних виборах. Але їм тепер реально загрожує не потрапити в Бундестаг
показати весь коментар
07.11.2024 01:10 Відповісти
Кацап, ти заблуділся?
показати весь коментар
07.11.2024 02:12 Відповісти
Кацап, ти заблуділся?
показати весь коментар
07.11.2024 02:40 Відповісти
Зелені давно мріють створити коаліцію з ХДС/ХСС
показати весь коментар
07.11.2024 02:40 Відповісти
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр затвердив зміну міністрів фінансів, юстиції та освіти у владній Коаліції кабінету Олафа Шольца - https://interfax.com.ua/news/political/1025901.html

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".
показати весь коментар
07.11.2024 18:59 Відповісти
 
 