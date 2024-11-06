Правляча урядова коаліція у Німеччині розвалилася: Шольц звільнив міністра фінансів
Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Шольц повідомив, що 15 січня винесе питання про довіру уряду на голосування у Бундестазі, щоб отримати можливість провести у березні дострокові вибори.
За словами Шольца, він єдиний на думці з віце-канцлером Робертом Хабеком у тому, що Німеччині потрібна швидка ясність у питанні майбутнього політичного курсу. За кілька тижнів, що залишаються до Різдва, Шольц має намір винести на голосування в бундестазі всі законопроекти, які вимагають швидкого прийняття, зокрема щодо екстреної підтримки промисловості, а також заходів щодо стабілізації пенсій.
Як пишуть німецькі ЗМІ, партнерів із коаліції давно поділяють глибокі протиріччя з питань економічної, фінансової та соціальної політики, через які вони ніяк не можуть узгодити бюджет Німеччини на майбутній 2025 рік.
На засіданні коаліційного комітету, що відбулося в середу ввечері, 6 листопада, у Берліні у відомстві федерального канцлера, до складу якого входять голови представлених у правлячій коаліції партій і голови їх парламентських фракцій, міністр фінансів ФРН і голова ВДП Крістіан Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитись на проведення дострокових парламентських виборів. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитись у складі перехідного кабінету міністрів до проведення парламентських виборів та формування нового федерального уряду Німеччини. У відповідь канцлер Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Лінднера.
Нагадуємо, правляча у ФРН "світлофорна коаліція" складається із Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та "Союзу-90"/"зелених".
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замість дати піздюлєй ще у 2022 році, дожувалися соплєй до ядерної зброї у ірана та кореї. до десанту кореї в європі.
тепер, вся ця конструкція, якби не було гірше, почне сипатися як доміно.
настав час орбана.
браво, Олафе !!!
цього ..... треба було вже давно звільнити.
саме лінднер казав 24 лютого Послу Мельнику що Україні залишилось три дні.
У 2022 році Лінднер проявив скептицизм з приводу здатності України відстояти суверенітет у військовому конфлікті з Росієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-11 [11] : у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-12 [12] .
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В сети есть всё.
В январе на Раша Тудей Симонян, в пылу спора, заявила что Украина, это не серьёзно, и продержится несколько дне.
ЦРУ США эти слова вставили в секретный доклад для высшего руководства.
Умнейший стратег современности, начальник объединенных штабов США Марк Милли в начале февраля озвучил данные разведки. Киев продержится 72 часа.
Гражданский чиновник, немецкий министр повторил слова американских военных. Он оказался крайним?
"Він веде Німеччину у фазу невизначеності", - сказав він.
Лінднер: "На жаль, Олаф Шольц показав, що у нього немає сил, щоб викликати новий світанок для нашої країни. Замість цього сьогодні вдень федеральний канцлер зажадав, щоб я призупинив дію боргового гальма в Основному законі". Я не можу погодитися на це, оскільки порушив би свою присягу".
Лінднер є головою партії FDP, яка входила в коаліцію з СДПН Шольца. Шольц із партією "Зелені" вже розігнав величезну інфляцію в Німеччині. Шольц вимагав від Лінднера, як від міністра фінансів, друкувати гроші, але той відмовився. Тепер уряду немає = дострокові вибори.
Такою політикою вигодували монстра на сході, який нагнав до них біженців, та і непонятно чим це завершиться. Це я про Китай. раша це просто ручна іграшка у них.
Те саме стосується і США.
Тому щось Ви не те кажете . . .
Якщо Ви мали на увазі боргову політику, то так, вона більш суверенна, ніж випуск грошей. Хоча і там країнам встановлюють ліміти (і по відношенню до ВВП, і по дефіциту бюджету, який можна у такий спосіб покрити), а за їх недотримання Єврокомісія штрафує. Щоправда, на період ковіда трохи регулювання послабили тимчасово, але зараз знову починають це питання ставити. Італійці виправилися, то тепер Франція під прицілом ЄК.
А банкноти друкує сам ЄЦБ, а не національні банки окремих країн.
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер підтвердив відставку одразу трьох міністрів від Вільної демократичної партії Німеччини, яка раніше входила до правлячої коаліції, зокрема міністра фінансів Крістіана Лінднера.
"Президент вручив свідоцтва про відставку Лінднеру, міністру юстиції Марко Бушману і міністру освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер у палаці Бельвю", - інформує видання "Фокус".
Новим міністром фінансів став радник канцлера ФРН Олафа Шольца з економічної політики Йорг Кукіс(Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН). Міністр транспорту Фолькер Віссінг обійняв посаду міністра юстиції, зберігши й колишню посаду. Посаду міністра освіти обійняв Джем Оздемір від партії "Союз 90/Зелені".
Тепер правляча у ФРН коаліція складається лише з СДПН і "Союзу 90/Зелені".