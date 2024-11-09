Помощь Украине в 2025 году гарантирована, несмотря на политический кризис, - правительство Германии

Германия гарантированно продолжит оказывать помощь Украине в 2025 году, несмотря на правительственный кризис.

Об этом 8 ноября заявила спикер правительства Германии Кристиане Хоффманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Важно сказать, что помощь Украине, военная поддержка, финансовая поддержка, обеспечена, и что мы оказываем значительную помощь как на национальном уровне, так и на уровне стран Группы семи", - сказала Хоффманн.

Германия заложила примерно 4,4 миллиарда евро для помощи Украине в проекте бюджета на 2025 год, что составляет около половины от 8 миллиардов евро, предоставленных Берлином Киеву в 2024 году.

Кабинет министров ФРГ согласовал проект бюджета летом. В свою очередь парламент страны должен был утвердить его до конца года. Однако пока этот процесс приостановился из-за распада коалиционного правительства Германии, и может быть отложен до середины 2025 года.

В то же время, как сообщили агентству Reuters источники в бюджетном комитете, средства для Украины выделены в виде обязательных ассигнований, а затем могут быть предоставлены и в рамках временного бюджетного управления, если бюджет страны на следующий год не будет принят вовремя. Ведь в случае задержки принятия бюджета, Конституция Германии позволяет осуществлять временные расходы для финансирования пробелов, обусловленных такой задержкой.

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"Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага, - заявил 7 октября министр экономики Роберт Габек, - Таким образом, есть определенное ограничение по новым программам, но все, что уже есть, может продолжаться, как и было запланировано".

Находясь в Будапеште для встреч с лидерами европейских стран, Шольц заявил, что "ясно, что мы должны продолжать поддержку Украины".

Напомним, 7 ноября канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ. Следующие выборы в Бундестаг могут состояться в марте 2025 года.

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