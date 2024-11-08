Премьер Бельгии Де Кроо не согласился со словами Орбана об изменении мнения западных лидеров о войне в Украине

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо не согласился со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что после выборов в США возросло количество стран, которые изменили свое отношение к войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я такого не заметил", - сказал Де Кроо. Премьер Бельгии настаивает, что единство именно среди государств-членов ЕС сохранилось: "Среди 27 стран-членов ЕС до сих пор есть консенсус, что мы продолжим поддерживать Украину и сделаем все, что возможно, чтобы поддержать Украину".

Он предположил, что слова Орбана касались скорее Европейского политического сообщества, а не Евросоюза.

"Это больше, чем 27 стран ЕС. Среди 27 государств, я вижу, что в целом мнение господина Орбана отличается. И остальные из 27 до сих пор очень объединены в продолжении помощи Украине", - пояснил бельгийский премьер.

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Напоминаем, накануне венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (на который пригласили 40 стран континента, кроме России и Беларуси) заявил, что победа Дональда Трампа изменила отношение европейских лидеров к войне в Украине.

"Лагерь сторонников мира растет. И на американских выборах лагерь сторонников мира значительно вырос. Мы не говорим о победе и поражении. Мы говорим о прекращении огня. Мы говорим о человеческих жизнях, говорим о прекращении разрушений. Поэтому те, кто имеет такой взгляд на войну - сегодня они в большем большинстве в западном мире, чем до американских выборов. Это новая ситуация, на которую Европа должна отреагировать", - заявил Орбан.

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