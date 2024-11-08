Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,- фон дер Ляйен

Европейский Союз будет говорить с будущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом о важности сдерживания российской угрозы, поскольку она связана также с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Будапеште в пятницу, 8 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, о том, готов ли ЕС поддерживать Украину в случае, если Трамп откажется это делать, фон дер Ляйен напомнила о программе Ukraine Facility на сумму до 50 миллиардов евро, а также займ G7 за счет замороженных российских активов.

Однако она отметила, что ЕС важнее обсуждать с будущей администрацией США то, что Россия - это угроза не только для Европы, но и угроза для глобальной безопасности в целом.

Читайте также: ЕС хочет сотрудничать с Трампом во всех сферах, в частности, в отношении Украины, - Мишель

"Потому что Россия - не просто автократия, которая угрожает демократиям, она также все больше сближается с Ираном, Северной Кореей, которые вместе с Китаем подпитывают эту войну", - сказала президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен объяснила, что альянс Москвы с упомянутыми автократическими государствами влияет на безопасность не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона, где США планируют сосредоточить свои усилия для сдерживания Китая.

Читайте также: Фон дер Ляйен и Трамп обсудили оборону и Украину