Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,- фон дер Ляйен
Европейский Союз будет говорить с будущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом о важности сдерживания российской угрозы, поскольку она связана также с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Будапеште в пятницу, 8 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, о том, готов ли ЕС поддерживать Украину в случае, если Трамп откажется это делать, фон дер Ляйен напомнила о программе Ukraine Facility на сумму до 50 миллиардов евро, а также займ G7 за счет замороженных российских активов.
Однако она отметила, что ЕС важнее обсуждать с будущей администрацией США то, что Россия - это угроза не только для Европы, но и угроза для глобальной безопасности в целом.
"Потому что Россия - не просто автократия, которая угрожает демократиям, она также все больше сближается с Ираном, Северной Кореей, которые вместе с Китаем подпитывают эту войну", - сказала президент Европейской комиссии.
Фон дер Ляйен объяснила, что альянс Москвы с упомянутыми автократическими государствами влияет на безопасность не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона, где США планируют сосредоточить свои усилия для сдерживания Китая.
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зе!лідор вже почав потужний дипломатичний наступ на трампа.
в чергу ставайте, як що щось ще залишиться після цього інтелектуального урагану.
Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме.............................................
Перший абзац написано нормально. Заголовок - як здрастє ! "Євросоюз буде говорити з Трампом" Весь, чи частинами ??