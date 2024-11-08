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Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,- фон дер Ляйен

Фон дер Ляєн наголошує на важливості стримування агресії РФ

Европейский Союз будет говорить с будущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом о важности сдерживания российской угрозы, поскольку она связана также с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Будапеште в пятницу, 8 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, о том, готов ли ЕС поддерживать Украину в случае, если Трамп откажется это делать, фон дер Ляйен напомнила о программе Ukraine Facility на сумму до 50 миллиардов евро, а также займ G7 за счет замороженных российских активов.

Однако она отметила, что ЕС важнее обсуждать с будущей администрацией США то, что Россия - это угроза не только для Европы, но и угроза для глобальной безопасности в целом.

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"Потому что Россия - не просто автократия, которая угрожает демократиям, она также все больше сближается с Ираном, Северной Кореей, которые вместе с Китаем подпитывают эту войну", - сказала президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен объяснила, что альянс Москвы с упомянутыми автократическими государствами влияет на безопасность не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона, где США планируют сосредоточить свои усилия для сдерживания Китая.

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Автор: 

россия (96472) Евросоюз (17351) Трамп Дональд (5860) Урсула фон дер Ляйен (555)


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Правільно,тім більше,що з дозволу путіна,скабеева дуже сільно принізіла Трампа,натякаючи,що його дружина бувша майже непристойна леді.Таке Трамп просто не може пробачити,незважаючи на те,який ще компромат мае путін на Трампа. Трамп просто може сказати,вибачте,каюсь,і немае більш ніякого компромату.
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08.11.2024 18:19 Ответить
да, куди ви суєтесь?
зе!лідор вже почав потужний дипломатичний наступ на трампа.
в чергу ставайте, як що щось ще залишиться після цього інтелектуального урагану.
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08.11.2024 18:20 Ответить
Євросоюз говоритиме з Трампом про важливість стримування російської загрози

Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме.............................................
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08.11.2024 18:32 Ответить
Шановна редакціє !!

Перший абзац написано нормально. Заголовок - як здрастє ! "Євросоюз буде говорити з Трампом" Весь, чи частинами ??
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08.11.2024 18:33 Ответить
>>Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,>> Eto nje vopros. Vopros o tom, budjet lji Trump govoritj s €urosojuzom... Ja dumaju, chto dlja Trumpa gorazdo vazhnjeje peregovori s otdjeljnimi €uropeiskimi stranami, takimi kak Veljikobritanjija, Germanjija, Francija... Poetomu sevodnjashcjij pravitjeljstvennij krizis u nas v Germanjii realjno ''njeumestjen'', do novih viborov i oformljenjija pravitjeljstva Germanjija faktjicheski 'vipadajet iz igri''. A nascjot €urosojuza - po mojemu €U javljajetsja glavnim proigravshim ot pobedi Trampa na viborah v USA - potomu chto nje €U nje ******* Trampu njenuzni po opredjeljenjiju - eto chisto bjurokratjicheskije strukturi, protjiv vlastji kotorih Tramp i vistupajet.
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08.11.2024 19:12 Ответить
 
 