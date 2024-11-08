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Фон дер Ляйен и Трамп обсудили оборону и Украину

Фон дер Ляєн і Трамп

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа и обсудила с новоизбранным президентом США оборону и Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в соцсети Х.

"Провела сегодня прекрасный телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей между Евросоюзом и США и совместной работы над решением геополитических вызовов. Мы обсуждали оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС хочет сотрудничать с Трампом во всех сферах, в частности - по Украине.

Автор: 

Евросоюз (17351) Трамп Дональд (5860)


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Бидона уже низакого считают хотя ему еще два месяца править. Вот ето обосрался дед со своим миролюбством с террористами. Еще один факт того что в етом мире слабаков не уважают
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08.11.2024 15:58 Ответить
ютуб -ВВC NEWS- live КІНЕЦЬ БОЇВ ЗА 24 ГОДИНИ?
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08.11.2024 16:13 Ответить
"Фон дер Ляєн і Трамп обговорили оборону та Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3518992

Обговорили оборону Омерики від мексиканців і капітуляцію України?
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08.11.2024 16:24 Ответить
Где работает закон, процедуру соблюдают железно. Реально тремпель приступит к работе с 21 января 25 г. Тут возможно иное. Бидон может ещё уйти красиво, исправив наломаные дрова, слова, действия итд. Имидж партии как то удержать на будущее, ведь в команде бидона есть Кеннеди. Не все заметили. Этот клан в США очень уважают и давно. Прицел на будущее для республиканцев. Бидону стоит по украинской теме предоставить ранее, что спустили на тормоза. Чуть наивно в такое поверить конечно, но дед уходит очень бесславно и партия его тоже. Есть ещё шанс у них, а у нас вопрос судьбы.
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08.11.2024 16:40 Ответить
>>Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,>> Eto nje vopros. Vopros o tom, budjet lji Trump govoritj s €urosojuzom... Ja dumaju, chto dlja Trumpa gorazdo vazhnjeje peregovori s otdjeljnimi €uropeiskimi stranami, takimi kak Veljikobritanjija, Germanjija, Francija... Poetomu sevodnjashcjij pravitjeljstvennij krizis u nas v Germanjii realjno ''njeumestjen'', do novih viborov i oformljenjija pravitjeljstva Germanjija faktjicheski 'vipadajet iz igri''. A nascjot €urosojuza - po mojemu €U javljajetsja glavnim proigravshim ot pobedi Trampa na viborah v USA - potomu chto nje €U nje ******* Trampu njenuzni po opredjeljenjiju - eto chisto bjurokratjicheskije strukturi, protjiv vlastji kotorih Tramp i vistupajet.
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08.11.2024 19:16 Ответить
 
 