Фон дер Ляйен и Трамп обсудили оборону и Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа и обсудила с новоизбранным президентом США оборону и Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в соцсети Х.

"Провела сегодня прекрасный телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей между Евросоюзом и США и совместной работы над решением геополитических вызовов. Мы обсуждали оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС хочет сотрудничать с Трампом во всех сферах, в частности - по Украине.