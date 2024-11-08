Фон дер Ляйен и Трамп обсудили оборону и Украину
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа и обсудила с новоизбранным президентом США оборону и Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в соцсети Х.
"Провела сегодня прекрасный телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей между Евросоюзом и США и совместной работы над решением геополитических вызовов. Мы обсуждали оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС хочет сотрудничать с Трампом во всех сферах, в частности - по Украине.
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