Фон дер Ляєн і Трамп обговорили оборону та Україну
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Трампа й обговорила з новообраним президентом США оборону й Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у соцмережі Х.
"Провела сьогодні прекрасну телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб привітати його з перемогою на виборах. Нетерпляче чекаємо зміцнення зв’язків між Євросоюзом і США та спільної роботи над вирішенням геополітичних викликів. Ми обговорювали оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики", – зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС хоче співпрацювати із Трампом в усіх сферах, зокрема щодо України.
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