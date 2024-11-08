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Фон дер Ляєн і Трамп обговорили оборону та Україну

Фон дер Ляєн і Трамп

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Трампа й обговорила з новообраним президентом США оборону й Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона  повідомила у соцмережі Х. 

"Провела сьогодні прекрасну телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб привітати його з перемогою на виборах. Нетерпляче чекаємо зміцнення зв’язків між Євросоюзом і США та спільної роботи над вирішенням геополітичних викликів. Ми обговорювали оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики", – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС хоче співпрацювати із Трампом в усіх сферах, зокрема щодо України.

Автор: 

Євросоюз (13798) Трамп Дональд (6326)


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Бидона уже низакого считают хотя ему еще два месяца править. Вот ето обосрался дед со своим миролюбством с террористами. Еще один факт того что в етом мире слабаков не уважают
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08.11.2024 15:58 Відповісти
ютуб -ВВC NEWS- live КІНЕЦЬ БОЇВ ЗА 24 ГОДИНИ?
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08.11.2024 16:13 Відповісти
"Фон дер Ляєн і Трамп обговорили оборону та Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3518992

Обговорили оборону Омерики від мексиканців і капітуляцію України?
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08.11.2024 16:24 Відповісти
Где работает закон, процедуру соблюдают железно. Реально тремпель приступит к работе с 21 января 25 г. Тут возможно иное. Бидон может ещё уйти красиво, исправив наломаные дрова, слова, действия итд. Имидж партии как то удержать на будущее, ведь в команде бидона есть Кеннеди. Не все заметили. Этот клан в США очень уважают и давно. Прицел на будущее для республиканцев. Бидону стоит по украинской теме предоставить ранее, что спустили на тормоза. Чуть наивно в такое поверить конечно, но дед уходит очень бесславно и партия его тоже. Есть ещё шанс у них, а у нас вопрос судьбы.
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08.11.2024 16:40 Відповісти
>>Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,>> Eto nje vopros. Vopros o tom, budjet lji Trump govoritj s €urosojuzom... Ja dumaju, chto dlja Trumpa gorazdo vazhnjeje peregovori s otdjeljnimi €uropeiskimi stranami, takimi kak Veljikobritanjija, Germanjija, Francija... Poetomu sevodnjashcjij pravitjeljstvennij krizis u nas v Germanjii realjno ''njeumestjen'', do novih viborov i oformljenjija pravitjeljstva Germanjija faktjicheski 'vipadajet iz igri''. A nascjot €urosojuza - po mojemu €U javljajetsja glavnim proigravshim ot pobedi Trampa na viborah v USA - potomu chto nje €U nje ******* Trampu njenuzni po opredjeljenjiju - eto chisto bjurokratjicheskije strukturi, protjiv vlastji kotorih Tramp i vistupajet.
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08.11.2024 19:16 Відповісти
 
 