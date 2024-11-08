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ЄС хоче співпрацювати із Трампом в усіх сферах, зокрема щодо України, - Мішель

ЄС хоче співпрацювати із Трампом в усіх сферах

Євросоюз хотів би співпрацювати із Дональдом Трампом в усіх сферах, зокрема щодо України.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я абсолютно переконаний, що всі європейські лідери хочуть зміцнити зв'язки зі Сполученими Штатами. Вчора в нас були хороші дебати на цю тему, на всі теми, зокрема щодо безпеки, оборони. Я вчора передав Дональду Трампу послання, що ми хотіли б співпрацювати з ним у всіх сферах, зокрема щодо України", - сказав Мішель на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті.

За словами президента Євроради, необхідно "зміцнювати Україну та підтримувати Україну".

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"Тому що якщо ми не підтримаємо Україну, це буде неправильний сигнал, який ми направимо Путіну, а також деяким іншим авторитарним режимам у всьому світі", - зазначив він.

Сьогодні, за словами Мішеля, глави держав і урядів ЄС обговорять питання щодо конкурентоспроможності.

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Автор: 

Європа (1903) Євросоюз (13798) Трамп Дональд (6326) Шарль Мішель (333)


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Так і з росією ви хочете знову співпрацювати, аж ніжками чеберяєте, ледь не всциваєтеся!
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08.11.2024 13:49 Відповісти
ну объясни почему им этого не хотеть??? мы с 1991 крутили бигуди, любим-не любим, учителя, врачи, пенсионеры, больно, а надо было как поляки, рвать и резать сразу. они в 1990 ходили нищие с зарплатой 50$, а китайцы 20. отдали всю промышленность "внутренним инвесторам", вместо нормальным компаниям. сейчас запад защищал бы свои интересы, а не фуфло про "демократию и справедливость". возьми Грузию. шашлычнику надули в уши про райскую жизнь и вечную любовь, и кинули после 2008. а люди живут сегодня, а не через 100 лет. они любят Украину, но хотят нормально жить сейчас.
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08.11.2024 14:19 Відповісти
Всі побігли навипередки на уклін до Трампа.
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08.11.2024 13:49 Відповісти
Доречі вперше в історії американський президент переобрався на 2й термін після попереднього програшу (+спроби захопити владу)
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08.11.2024 13:53 Відповісти
***,а куди дінетеся((Ви і з ****** помиритиеся,як Трамп скаже(((
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08.11.2024 13:56 Відповісти
Всі хочуть тусувати з Трампом - а він як?
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08.11.2024 13:57 Відповісти
а трамп хоче тусувати тільки сам з собою, бо нема нікого такого красивого та розумного, як він сам.
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08.11.2024 14:08 Відповісти
Про себе так кожен думає - але як президент повинен прислухатись
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08.11.2024 14:12 Відповісти
а куди діватися тепер вам, тепер і з )(уйлом будете співпрацювати - Make America Great Again, MAGA.
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08.11.2024 13:59 Відповісти
 
 