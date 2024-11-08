ЄС хоче співпрацювати із Трампом в усіх сферах, зокрема щодо України, - Мішель

Євросоюз хотів би співпрацювати із Дональдом Трампом в усіх сферах, зокрема щодо України.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я абсолютно переконаний, що всі європейські лідери хочуть зміцнити зв'язки зі Сполученими Штатами. Вчора в нас були хороші дебати на цю тему, на всі теми, зокрема щодо безпеки, оборони. Я вчора передав Дональду Трампу послання, що ми хотіли б співпрацювати з ним у всіх сферах, зокрема щодо України", - сказав Мішель на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті.

За словами президента Євроради, необхідно "зміцнювати Україну та підтримувати Україну".

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"Тому що якщо ми не підтримаємо Україну, це буде неправильний сигнал, який ми направимо Путіну, а також деяким іншим авторитарним режимам у всьому світі", - зазначив він.

Сьогодні, за словами Мішеля, глави держав і урядів ЄС обговорять питання щодо конкурентоспроможності.

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