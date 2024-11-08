Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа, - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійну фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Орбан нагадав про свої "миротворчі" поїздки до Києва, Москви та Пекіна влітку та сказав, що останні події підтвердили висновки його візитів.
Угорський прем'єр сказав, що США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає "програшною".
Тому, за його словами, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.
"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", - додав Орбан.
Топ коментарі
+55 Vasya Kirpych #484960
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+35 Ник Литвиненко #400717
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+33 Анатолий Воробей #585495
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Орбан не пропаде, йому Китая з руснею має вистачити.
Чого він розписується за весь ЄС..?!
пєредаст хєров
під @уйлом весь час, без @уйла вже не може
я в захваті.
я б ще, висцявся на колесо машини, та тільки після цього не витираючи подав руку.
не плохо так отморозил. зато просроченный наверное в расстянутых трениках лупил в дёсна цыгана
А не плазувати перед ними як клоун та його шобла.
давайте ще в угорських безхатьок спитаємо, що вони думають про геополітику.
Якби це було б не так, то давно б припинили фінансувати Угорщину і вся його популярність здулась б до нуля.
Чи його татко радянський танкіст ?
Орбан вважає що Трамп настільки тупий і він піде шляхом Байдена? І м'яко кажучи готовий до того, що США обс....ся ще в одній країні.
Чи може Трамп не розуміє, що на війні США заробляють гроші не беручи в ній участь?
Председательство в ЕС им заканчивается в конце года, потом: https://mmr.gov.cz/en/evropska-unie/spoluprace-v-ramci-eu-a-mezinarodni-spoluprace/cooperation-within-the-eu/aktualni-predsednictvi-v-rade-eu