Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійну фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Орбан нагадав про свої "миротворчі" поїздки до Києва, Москви та Пекіна влітку та сказав, що останні події підтвердили висновки його візитів.

Угорський прем'єр сказав, що США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає "програшною".

Тому, за його словами, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", - додав Орбан.

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