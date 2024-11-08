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Новини Війна
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Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа, - Орбан

Орбан заявив, що без Трампа Європа не може фінансувати війну в Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійну фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Орбан нагадав про свої "миротворчі" поїздки до Києва, Москви та Пекіна влітку та сказав, що останні події підтвердили висновки його візитів.

Угорський прем'єр сказав, що США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає "програшною".

Тому, за його словами, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", - додав Орбан.

Читайте: Трамп мусить подзвонити Путіну, щоб прискорити завершення війни, - радник Орбана

Автор: 

Європа (1903) США (23623) Трамп Дональд (6326) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+55
Главный иждивенец Европы разглагольствует о "финансировании". Убогий клоун..
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08.11.2024 11:09 Відповісти
+35
А сам Орбан багато "нафінансував"..?!
Чого він розписується за весь ЄС..?!
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08.11.2024 11:10 Відповісти
+33
Пішов на йух, ****** недобитий.
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08.11.2024 11:09 Відповісти
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Главный иждивенец Европы разглагольствует о "финансировании". Убогий клоун..
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08.11.2024 11:09 Відповісти
Якщо Європа припинить фінансувати Орбана, вона зможе фінансувати ЗСУ.
Орбан не пропаде, йому Китая з руснею має вистачити.
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08.11.2024 11:27 Відповісти
Орбан - максимально беспринципное и отвратительное существо. Бабки для себя оно получает в кремле, а население его содержат немцы из ЕС, на которых это ропухоподобное создание еще имеет смелость гавкать.
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08.11.2024 11:49 Відповісти
Не припинить вона фінансувати Орбана. Навпаки, європейці зараз на поклон до нього поїдуть, бо з Трампом треба якось жити, а Орбан - найкращий дружбан Трампа в Європі..
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08.11.2024 12:19 Відповісти
Пішов на йух, ****** недобитий.
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08.11.2024 11:09 Відповісти
А сам Орбан багато "нафінансував"..?!
Чого він розписується за весь ЄС..?!
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08.11.2024 11:10 Відповісти
У хвойди ботоксного думку ніхто не запитував -вона нікому не цікава .
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08.11.2024 11:10 Відповісти
без слів та Браво! Мелоні...:
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08.11.2024 11:55 Відповісти
кеп очевидність, *****...
пєредаст хєров
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08.11.2024 11:11 Відповісти
Не фінансуйте. І незабаром на вулицях Будапешту будете зустрічати російські танки.
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08.11.2024 11:11 Відповісти
цей гондурас буде тіко радий
під @уйлом весь час, без @уйла вже не може
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08.11.2024 11:13 Відповісти
ви так сказали, наче це щось погане для них
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09.11.2024 01:42 Відповісти
Для Орбана особисто може й непогано. Але ж ця жабоподібна падлюка вирішує й за мільйони співвітчизників.
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09.11.2024 02:00 Відповісти
ці мільйони його і обрали
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09.11.2024 02:26 Відповісти
тільки но подивився, як румунський президент приїхав до орбана.
я в захваті.
я б ще, висцявся на колесо машини, та тільки після цього не витираючи подав руку.
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08.11.2024 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y3KDpCLLitY
не плохо так отморозил. зато просроченный наверное в расстянутых трениках лупил в дёсна цыгана
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08.11.2024 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/zfBjYMUYksw
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08.11.2024 11:31 Відповісти
А ще руку спеціально б обісцяв?
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08.11.2024 11:25 Відповісти
Орбану
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08.11.2024 11:48 Відповісти
Йому струю в харю треба направити
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08.11.2024 12:08 Відповісти
Ось так потрібно ставитись до чмирів які зазіхають на твою території просуваючи тези "великої мадярії".
А не плазувати перед ними як клоун та його шобла.
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08.11.2024 12:42 Відповісти
Ну - так - бо Європа ще повинна фінансувати Орбана
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08.11.2024 11:12 Відповісти
потужно чути щось про гроші від жебрака №1 у Європі .

давайте ще в угорських безхатьок спитаємо, що вони думають про геополітику.
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08.11.2024 11:12 Відповісти
мадярам до жебраків греків ще рости і рости.
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08.11.2024 12:45 Відповісти
Дайте йому ''сєльодкі''.
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08.11.2024 11:14 Відповісти
Якщо нас будуть заставляти віддати свої території смердючим свинособакам, то треба буде до України приєднати Угорщину.
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08.11.2024 11:16 Відповісти
Нах.. нам цей циганський табір !!))
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08.11.2024 11:26 Відповісти
а ми їх висилимо на історично Батьківщину - в піторшку за Урал, а Будапешт так-то симпатичне місто. Коротше вчинимо з ними так як свинособаки з українцями - це буде справедливо.
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08.11.2024 11:54 Відповісти
А тебе та твоїх МУДЬЯрів може без США фінінсувати? Ну, тебе ж ще і ***** - Кабаєв фінансує.
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08.11.2024 11:16 Відповісти
То отож,жаба давить що гроші не до них !!))
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08.11.2024 11:27 Відповісти
Під@р мадярський, ти свою країну не можеш профінансувати, жебрак європейський
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08.11.2024 11:18 Відповісти
Забули спитати уйобка орбана, хто ти є?, циган ,ти премьер нищебродної держави, яка живе за рахунок Європи. Голодранець.
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08.11.2024 11:18 Відповісти
Хай мене Цензор забанить, але скажу : ОРБАН! ІДИ НА ***!
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08.11.2024 11:22 Відповісти
Попрошайка рассказывает что другим делать
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08.11.2024 11:23 Відповісти
До яких пір воно буде кукурікати? Чи й не фігура.
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08.11.2024 11:25 Відповісти
Здається до Нового року !!))
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08.11.2024 11:28 Відповісти
300 лярдов кацапні Наші !
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08.11.2024 11:25 Відповісти
Орбан фінансує РФ грошами ЄС що з Трампом, що без Трампа... А ЄС не може допомагати Україні... Логіка мерзавця Орбана "залізна"...
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08.11.2024 11:25 Відповісти
Kazetsia sto vengri glavnyje sponsori s Evropi,ne centa nedali dlia potrimki.Za samix vengrov pust govorit,a ne za drugix.
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08.11.2024 11:27 Відповісти
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08.11.2024 11:27 Відповісти
Товстодупий просуває кацапську маячню про те що Європа та США "фінансують війну в Україні". Не - допомагають країні жертві збройної агресії захиститися від нападника, а - "фінансують війну".
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08.11.2024 11:28 Відповісти
А ця прорашиська паскуда ніяк не заспокоїтся.
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08.11.2024 11:30 Відповісти
Як воно вже зає... .бало!!!
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08.11.2024 11:39 Відповісти
Щось дуже забагато останнім часом стало цього ублюдка
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08.11.2024 11:41 Відповісти
не радій, су..нок
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08.11.2024 11:44 Відповісти
Якщо не давати субсидій та допомоги твоїм циганам - то вистачтиь
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08.11.2024 11:48 Відповісти
А Орбан звідки знає? Він, що Європа?
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08.11.2024 11:49 Відповісти
це значить, даун, що єс неспроможна протистояти підарам. а після України ти наступне
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08.11.2024 11:49 Відповісти
Бачте яке велике Цабе отой чорбан! Вже віщує від імені цілої Європи.
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08.11.2024 11:50 Відповісти
а вис*атися без Трампа Європа зможе??
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08.11.2024 11:53 Відповісти
Орбан це рупор європейських політиків, який говорить те, що вони дипломатично бояться говорити відкрито.

Якби це було б не так, то давно б припинили фінансувати Угорщину і вся його популярність здулась б до нуля.
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08.11.2024 11:55 Відповісти
Хіхікаєш, старий поц? Ну-ну! Позловтішайся трохи.
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08.11.2024 11:56 Відповісти
Главный "финансист" высказался
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08.11.2024 12:00 Відповісти
Вїбать по вєнгріі останім залпом,Угорщина закінчілася в 56 м
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08.11.2024 12:02 Відповісти
Фінансист хренів.. Цей пропутинський холуй ставив 3 роки палки в колеса фінансуванню України і стомився від цього страшенно.
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08.11.2024 12:11 Відповісти
Ти, козляра, і з США не фвнансував.
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08.11.2024 12:13 Відповісти
Конечно, с Дональдом будет очень сложно, но может наступить такая точка невозврата, когда он встанет однажды утром и скажет: «Что, Путин, согласился на нашу формулу? Нет? Ну, тогда 500 ракет «Томагавк» для Украины, пожалуйста, будем разговаривать дальше». Он способен на такие вещи.
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08.11.2024 12:17 Відповісти
А може бути ще й так: "Ну що Зеленський погодився на перемовини на умовах х..ла? Ну значить все, припиняємо допомогу Україні. Трамп дуже непередбачуваний, і ніхто не знає , що він утне наступної хвилини
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08.11.2024 13:20 Відповісти
Орбан забув, як угорці намотуються на гусениці російських танків ?
Чи його татко радянський танкіст ?
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08.11.2024 12:25 Відповісти
Демократія показує свою нездатність протистояти автократіям. Тоді це вже не демократія, а охлократія. Орбану ніхто не може вказати його місце, яке знаходиться під плінтусом. От воно і їздить світом і ********** путінські ідеї.
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08.11.2024 12:51 Відповісти
Трамп назвав виведення військ з Афганістану "найганебнішим днем в історії США".

Орбан вважає що Трамп настільки тупий і він піде шляхом Байдена? І м'яко кажучи готовий до того, що США обс....ся ще в одній країні.
Чи може Трамп не розуміє, що на війні США заробляють гроші не беручи в ній участь?
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08.11.2024 12:56 Відповісти
Подає сигнали Трампону.
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08.11.2024 13:08 Відповісти
Якщо перестати фінансувати Угорщину, то зможе.
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08.11.2024 13:19 Відповісти
Звичайно не зможе, бо повинна фінансувати бездонну прірву Угорщину
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08.11.2024 13:30 Відповісти
Когда уже эта мразь заткнёт свой язык в ж....?
Председательство в ЕС им заканчивается в конце года, потом: https://mmr.gov.cz/en/evropska-unie/spoluprace-v-ramci-eu-a-mezinarodni-spoluprace/cooperation-within-the-eu/aktualni-predsednictvi-v-rade-eu
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08.11.2024 14:01 Відповісти
тебя ******** спросить забыли. ВЫЙДИ. ПОСОСИ. кофейку...
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08.11.2024 14:05 Відповісти
орбань сосати
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08.11.2024 17:04 Відповісти
 
 