Европа не сможет финансировать войну в Украине без Трампа, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельную финансировать оборону Украины, если США остановят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Орбан напомнил о своих "миротворческих" поездках в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его визитов.

Венгерский премьер сказал, что США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает "проигрышной".

Поэтому, по его словам, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", - добавил Орбан.

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