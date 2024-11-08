Европа не сможет финансировать войну в Украине без Трампа, - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельную финансировать оборону Украины, если США остановят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Орбан напомнил о своих "миротворческих" поездках в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его визитов.
Венгерский премьер сказал, что США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает "проигрышной".
Поэтому, по его словам, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.
"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", - добавил Орбан.
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Орбан не пропаде, йому Китая з руснею має вистачити.
Чого він розписується за весь ЄС..?!
пєредаст хєров
під @уйлом весь час, без @уйла вже не може
я в захваті.
я б ще, висцявся на колесо машини, та тільки після цього не витираючи подав руку.
не плохо так отморозил. зато просроченный наверное в расстянутых трениках лупил в дёсна цыгана
А не плазувати перед ними як клоун та його шобла.
давайте ще в угорських безхатьок спитаємо, що вони думають про геополітику.
Якби це було б не так, то давно б припинили фінансувати Угорщину і вся його популярність здулась б до нуля.
Чи його татко радянський танкіст ?
Орбан вважає що Трамп настільки тупий і він піде шляхом Байдена? І м'яко кажучи готовий до того, що США обс....ся ще в одній країні.
Чи може Трамп не розуміє, що на війні США заробляють гроші не беручи в ній участь?
Председательство в ЕС им заканчивается в конце года, потом: https://mmr.gov.cz/en/evropska-unie/spoluprace-v-ramci-eu-a-mezinarodni-spoluprace/cooperation-within-the-eu/aktualni-predsednictvi-v-rade-eu