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Новости Война
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Европа не сможет финансировать войну в Украине без Трампа, - Орбан

Орбан заявив, що без Трампа Європа не може фінансувати війну в Україні

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельную финансировать оборону Украины, если США остановят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Орбан напомнил о своих "миротворческих" поездках в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его визитов.

Венгерский премьер сказал, что США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает "проигрышной".

Поэтому, по его словам, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", - добавил Орбан.

Читайте также: Орбан провел разговор с Трампом: "У нас большие планы на будущее"

Автор: 

Европа (1942) США (27341) Трамп Дональд (5860) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+55
Главный иждивенец Европы разглагольствует о "финансировании". Убогий клоун..
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08.11.2024 11:09 Ответить
+35
А сам Орбан багато "нафінансував"..?!
Чого він розписується за весь ЄС..?!
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08.11.2024 11:10 Ответить
+33
Пішов на йух, ****** недобитий.
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08.11.2024 11:09 Ответить
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Главный иждивенец Европы разглагольствует о "финансировании". Убогий клоун..
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08.11.2024 11:09 Ответить
Якщо Європа припинить фінансувати Орбана, вона зможе фінансувати ЗСУ.
Орбан не пропаде, йому Китая з руснею має вистачити.
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08.11.2024 11:27 Ответить
Орбан - максимально беспринципное и отвратительное существо. Бабки для себя оно получает в кремле, а население его содержат немцы из ЕС, на которых это ропухоподобное создание еще имеет смелость гавкать.
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08.11.2024 11:49 Ответить
Не припинить вона фінансувати Орбана. Навпаки, європейці зараз на поклон до нього поїдуть, бо з Трампом треба якось жити, а Орбан - найкращий дружбан Трампа в Європі..
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08.11.2024 12:19 Ответить
Пішов на йух, ****** недобитий.
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08.11.2024 11:09 Ответить
А сам Орбан багато "нафінансував"..?!
Чого він розписується за весь ЄС..?!
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08.11.2024 11:10 Ответить
У хвойди ботоксного думку ніхто не запитував -вона нікому не цікава .
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08.11.2024 11:10 Ответить
без слів та Браво! Мелоні...:
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08.11.2024 11:55 Ответить
кеп очевидність, *****...
пєредаст хєров
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08.11.2024 11:11 Ответить
Не фінансуйте. І незабаром на вулицях Будапешту будете зустрічати російські танки.
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08.11.2024 11:11 Ответить
цей гондурас буде тіко радий
під @уйлом весь час, без @уйла вже не може
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08.11.2024 11:13 Ответить
ви так сказали, наче це щось погане для них
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09.11.2024 01:42 Ответить
Для Орбана особисто може й непогано. Але ж ця жабоподібна падлюка вирішує й за мільйони співвітчизників.
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09.11.2024 02:00 Ответить
ці мільйони його і обрали
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09.11.2024 02:26 Ответить
тільки но подивився, як румунський президент приїхав до орбана.
я в захваті.
я б ще, висцявся на колесо машини, та тільки після цього не витираючи подав руку.
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08.11.2024 11:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y3KDpCLLitY
не плохо так отморозил. зато просроченный наверное в расстянутых трениках лупил в дёсна цыгана
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08.11.2024 11:23 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/zfBjYMUYksw
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08.11.2024 11:31 Ответить
А ще руку спеціально б обісцяв?
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08.11.2024 11:25 Ответить
Орбану
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08.11.2024 11:48 Ответить
Йому струю в харю треба направити
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08.11.2024 12:08 Ответить
Ось так потрібно ставитись до чмирів які зазіхають на твою території просуваючи тези "великої мадярії".
А не плазувати перед ними як клоун та його шобла.
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08.11.2024 12:42 Ответить
Ну - так - бо Європа ще повинна фінансувати Орбана
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08.11.2024 11:12 Ответить
потужно чути щось про гроші від жебрака №1 у Європі .

давайте ще в угорських безхатьок спитаємо, що вони думають про геополітику.
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08.11.2024 11:12 Ответить
мадярам до жебраків греків ще рости і рости.
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08.11.2024 12:45 Ответить
Дайте йому ''сєльодкі''.
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08.11.2024 11:14 Ответить
Якщо нас будуть заставляти віддати свої території смердючим свинособакам, то треба буде до України приєднати Угорщину.
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08.11.2024 11:16 Ответить
Нах.. нам цей циганський табір !!))
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08.11.2024 11:26 Ответить
а ми їх висилимо на історично Батьківщину - в піторшку за Урал, а Будапешт так-то симпатичне місто. Коротше вчинимо з ними так як свинособаки з українцями - це буде справедливо.
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08.11.2024 11:54 Ответить
А тебе та твоїх МУДЬЯрів може без США фінінсувати? Ну, тебе ж ще і ***** - Кабаєв фінансує.
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08.11.2024 11:16 Ответить
То отож,жаба давить що гроші не до них !!))
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08.11.2024 11:27 Ответить
Під@р мадярський, ти свою країну не можеш профінансувати, жебрак європейський
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08.11.2024 11:18 Ответить
Забули спитати уйобка орбана, хто ти є?, циган ,ти премьер нищебродної держави, яка живе за рахунок Європи. Голодранець.
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08.11.2024 11:18 Ответить
Хай мене Цензор забанить, але скажу : ОРБАН! ІДИ НА ***!
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08.11.2024 11:22 Ответить
Попрошайка рассказывает что другим делать
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08.11.2024 11:23 Ответить
До яких пір воно буде кукурікати? Чи й не фігура.
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08.11.2024 11:25 Ответить
Здається до Нового року !!))
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08.11.2024 11:28 Ответить
300 лярдов кацапні Наші !
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08.11.2024 11:25 Ответить
Орбан фінансує РФ грошами ЄС що з Трампом, що без Трампа... А ЄС не може допомагати Україні... Логіка мерзавця Орбана "залізна"...
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08.11.2024 11:25 Ответить
Kazetsia sto vengri glavnyje sponsori s Evropi,ne centa nedali dlia potrimki.Za samix vengrov pust govorit,a ne za drugix.
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08.11.2024 11:27 Ответить
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08.11.2024 11:27 Ответить
Товстодупий просуває кацапську маячню про те що Європа та США "фінансують війну в Україні". Не - допомагають країні жертві збройної агресії захиститися від нападника, а - "фінансують війну".
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08.11.2024 11:28 Ответить
А ця прорашиська паскуда ніяк не заспокоїтся.
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08.11.2024 11:30 Ответить
Як воно вже зає... .бало!!!
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08.11.2024 11:39 Ответить
Щось дуже забагато останнім часом стало цього ублюдка
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08.11.2024 11:41 Ответить
не радій, су..нок
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08.11.2024 11:44 Ответить
Якщо не давати субсидій та допомоги твоїм циганам - то вистачтиь
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08.11.2024 11:48 Ответить
А Орбан звідки знає? Він, що Європа?
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08.11.2024 11:49 Ответить
це значить, даун, що єс неспроможна протистояти підарам. а після України ти наступне
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08.11.2024 11:49 Ответить
Бачте яке велике Цабе отой чорбан! Вже віщує від імені цілої Європи.
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08.11.2024 11:50 Ответить
а вис*атися без Трампа Європа зможе??
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08.11.2024 11:53 Ответить
Орбан це рупор європейських політиків, який говорить те, що вони дипломатично бояться говорити відкрито.

Якби це було б не так, то давно б припинили фінансувати Угорщину і вся його популярність здулась б до нуля.
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08.11.2024 11:55 Ответить
Хіхікаєш, старий поц? Ну-ну! Позловтішайся трохи.
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08.11.2024 11:56 Ответить
Главный "финансист" высказался
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08.11.2024 12:00 Ответить
Вїбать по вєнгріі останім залпом,Угорщина закінчілася в 56 м
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08.11.2024 12:02 Ответить
Фінансист хренів.. Цей пропутинський холуй ставив 3 роки палки в колеса фінансуванню України і стомився від цього страшенно.
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08.11.2024 12:11 Ответить
Ти, козляра, і з США не фвнансував.
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08.11.2024 12:13 Ответить
Конечно, с Дональдом будет очень сложно, но может наступить такая точка невозврата, когда он встанет однажды утром и скажет: «Что, Путин, согласился на нашу формулу? Нет? Ну, тогда 500 ракет «Томагавк» для Украины, пожалуйста, будем разговаривать дальше». Он способен на такие вещи.
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08.11.2024 12:17 Ответить
А може бути ще й так: "Ну що Зеленський погодився на перемовини на умовах х..ла? Ну значить все, припиняємо допомогу Україні. Трамп дуже непередбачуваний, і ніхто не знає , що він утне наступної хвилини
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08.11.2024 13:20 Ответить
Орбан забув, як угорці намотуються на гусениці російських танків ?
Чи його татко радянський танкіст ?
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08.11.2024 12:25 Ответить
Демократія показує свою нездатність протистояти автократіям. Тоді це вже не демократія, а охлократія. Орбану ніхто не може вказати його місце, яке знаходиться під плінтусом. От воно і їздить світом і ********** путінські ідеї.
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08.11.2024 12:51 Ответить
Трамп назвав виведення військ з Афганістану "найганебнішим днем в історії США".

Орбан вважає що Трамп настільки тупий і він піде шляхом Байдена? І м'яко кажучи готовий до того, що США обс....ся ще в одній країні.
Чи може Трамп не розуміє, що на війні США заробляють гроші не беручи в ній участь?
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08.11.2024 12:56 Ответить
Подає сигнали Трампону.
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08.11.2024 13:08 Ответить
Якщо перестати фінансувати Угорщину, то зможе.
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08.11.2024 13:19 Ответить
Звичайно не зможе, бо повинна фінансувати бездонну прірву Угорщину
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08.11.2024 13:30 Ответить
Когда уже эта мразь заткнёт свой язык в ж....?
Председательство в ЕС им заканчивается в конце года, потом: https://mmr.gov.cz/en/evropska-unie/spoluprace-v-ramci-eu-a-mezinarodni-spoluprace/cooperation-within-the-eu/aktualni-predsednictvi-v-rade-eu
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08.11.2024 14:01 Ответить
тебя ******** спросить забыли. ВЫЙДИ. ПОСОСИ. кофейку...
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08.11.2024 14:05 Ответить
орбань сосати
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08.11.2024 17:04 Ответить
 
 