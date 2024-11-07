Орбан провел разговор с Трампом: "У нас большие планы на будущее"

Премьер Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!" - отметил венгерский премьер.

Ранее сообщалось, что Орбан после победы Трампа заявил о необходимости в новой европейской стратегии в отношении Украины.

Издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

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