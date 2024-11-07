Орбан провел разговор с Трампом: "У нас большие планы на будущее"
Премьер Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!" - отметил венгерский премьер.
Ранее сообщалось, что Орбан после победы Трампа заявил о необходимости в новой европейской стратегии в отношении Украины.
Издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.
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хоча у дечому ви праві, у 2023 дідо трамп похвалив орбана як лідера туреччини, яка межує з кацапстаном
шо поробиш, вік, деменція не тіко в діда байдена
зе!гундос в тому числі, до речі.
Прем'єр країни кукурудзи і зеленого горошку дуже багато на себе взяв.
Його Трамп хоч зміг пригадати?