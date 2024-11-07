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Орбан провел разговор с Трампом: "У нас большие планы на будущее"

Орбан провів розмову із Трампом

Премьер Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!" - отметил венгерский премьер.

Орбан провів розмову із Трампом

Ранее сообщалось, что Орбан после победы Трампа заявил о необходимости в новой европейской стратегии в отношении Украины.

Издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

Читайте: Отказ от НАТО на 20 лет и заморозка фронта: у Трампа предлагают новый "мирный план", - WSJ

Автор: 

Венгрия (2025) США (27336) Трамп Дональд (5855) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+11
Орбан розмовляв з Трампом у другому десятку бажаючих. Я дуже здивуюсь якщо Трамп пам'ятає його ім'я.
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07.11.2024 11:29 Ответить
+7
у ******* великі плани на Закарпаття
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07.11.2024 11:30 Ответить
+5
Таких фото Трампа - сотні якщо не тисячі.
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07.11.2024 11:35 Ответить
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я найкраща жінка господина!)))
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07.11.2024 11:28 Ответить
вітюня передав особисті цьомки-помки від @уйла?
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07.11.2024 11:29 Ответить
Раденьке, що дурненьке! 😁
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07.11.2024 16:18 Ответить
Орбан розмовляв з Трампом у другому десятку бажаючих. Я дуже здивуюсь якщо Трамп пам'ятає його ім'я.
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07.11.2024 11:29 Ответить
пам'ятає

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07.11.2024 11:33 Ответить
Таких фото Трампа - сотні якщо не тисячі.
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07.11.2024 11:35 Ответить
до мар-а-лага допускють тіко наближених та довірених
хоча у дечому ви праві, у 2023 дідо трамп похвалив орбана як лідера туреччини, яка межує з кацапстаном
шо поробиш, вік, деменція не тіко в діда байдена
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07.11.2024 11:45 Ответить
Орбан чи не єдиний в ЕС, хто підтримував Трампа з самого початку. В них навіть кумир спільний. Звісно пам'ятає.
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07.11.2024 11:59 Ответить
і Фіцо, і Дуда підтримували...
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07.11.2024 13:13 Ответить
Two peeoners.🤣
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07.11.2024 11:36 Ответить
у ******* великі плани на Закарпаття
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07.11.2024 11:30 Ответить
Хряпнуть напівв'ялого на дзьоб...
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07.11.2024 11:45 Ответить
трамп і галантерейщик ))
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07.11.2024 11:30 Ответить
Може поженяться?
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07.11.2024 11:31 Ответить
чОрбан, твоє майбутнє на мордорі!
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07.11.2024 11:32 Ответить
Ага, пуйло йому ще не об"яснив, де ворожа країна?
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07.11.2024 11:46 Ответить
Долбан *** твою мать. У всіх маленьких наполеонів були великі плани. Цьоця Смерть свідок.
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07.11.2024 11:34 Ответить
Орбан пускай скачет. Ему уже не долго осталось "пресидательствовать" в ЕС.
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07.11.2024 11:36 Ответить
Табакі !
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07.11.2024 11:37 Ответить
Слон і моська.
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07.11.2024 11:38 Ответить
Вітьок думає що він щось означає. Звичайний холуй "чєго ізволітє" ,не більше.
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07.11.2024 11:38 Ответить
Два ідіота в одному!!! Хєр на твої плани, монголоїд!!!
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07.11.2024 11:40 Ответить
"Галантєрєйщік і кардінал - ето большая сіла!" (С)
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07.11.2024 11:41 Ответить
Цікаво, а зебіли коли небудь зрозуміють до чого може призвести голосування за клоунів «по приколу», або тому що «дорога цибуля».
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07.11.2024 11:41 Ответить
Мы пахали, я и трактор.
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07.11.2024 11:41 Ответить
"Я і Кардінал - ето сіла!!!"
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07.11.2024 11:45 Ответить
Апєрєділ😅
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07.11.2024 11:51 Ответить
цікаво, як трумп ставиться до того, шо орбан - це також шльондра сці?
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07.11.2024 11:46 Ответить
треба було втопити цього пацюка раніше, тепер він на плаву
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07.11.2024 11:50 Ответить
холуї побігли на поклон, новому хазяїну.
зе!гундос в тому числі, до речі.
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07.11.2024 11:53 Ответить
І найголовніший пункт Орбанівського "плану на майбутнє", коли "всесвітній припинятель війн у світі" обсереться з своїм "припинянням", і ***** рватиме на частини Україну - "під шумок" відхватить українське Закарпаття (як йому ***** і обіцяв...).
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07.11.2024 12:13 Ответить
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07.11.2024 12:18 Ответить
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07.11.2024 12:20 Ответить
то планувати Бога смішити.....ЧмОрбан... плануєш плануєш а тут бац кирпич падає
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07.11.2024 12:40 Ответить
"У нас..."??!!
Прем'єр країни кукурудзи і зеленого горошку дуже багато на себе взяв.
Його Трамп хоч зміг пригадати?
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07.11.2024 12:51 Ответить
В першу чергу Хунгарія повинна сплачувати честно в НАТО, а не сидіти на халяві. Ось про це і говорив Трамп.
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07.11.2024 13:35 Ответить
Це «президент» закарпатської області України вже просто кумедний.
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07.11.2024 13:36 Ответить
Ху...ленок ху...ла намагається показати свою значущість. Не розуміючи, що на нього усі давно поклали, або використовують як одноразовий презерватив
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07.11.2024 14:17 Ответить
 
 