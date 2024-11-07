Орбан провів розмову із Трампом: "У нас великі плани на майбутнє"
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів розмову із Дональдом Трампом.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!" - зазначив угорський прем'єр.
Раніше повідомлялось, що Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України.
Видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.
За даними WSJ, у Трампа пропонують новий "мирний план". Зокрема пропонується заморозка фронту та відмова України від вступу в НАТО на 20 років.
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хоча у дечому ви праві, у 2023 дідо трамп похвалив орбана як лідера туреччини, яка межує з кацапстаном
шо поробиш, вік, деменція не тіко в діда байдена
зе!гундос в тому числі, до речі.
Прем'єр країни кукурудзи і зеленого горошку дуже багато на себе взяв.
Його Трамп хоч зміг пригадати?