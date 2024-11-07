Орбан провів розмову із Трампом: "У нас великі плани на майбутнє"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів розмову із Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!" - зазначив угорський прем'єр.

Раніше повідомлялось, що Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України.

Видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

За даними WSJ, у Трампа пропонують новий "мирний план". Зокрема пропонується заморозка фронту та відмова України від вступу в НАТО на 20 років.

Читайте: Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план", - WSJ