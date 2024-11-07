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Новини
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Орбан провів розмову із Трампом: "У нас великі плани на майбутнє"

Орбан провів розмову із Трампом

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів розмову із Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!" - зазначив угорський прем'єр.

Орбан провів розмову із Трампом

Раніше повідомлялось, що Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України.

Видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

За даними WSJ, у Трампа пропонують новий "мирний план". Зокрема пропонується заморозка фронту та відмова України від вступу в НАТО на 20 років.

Читайте: Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план", - WSJ

Автор: 

Угорщина (2366) США (23623) Трамп Дональд (6326) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+11
Орбан розмовляв з Трампом у другому десятку бажаючих. Я дуже здивуюсь якщо Трамп пам'ятає його ім'я.
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07.11.2024 11:29 Відповісти
+7
у ******* великі плани на Закарпаття
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07.11.2024 11:30 Відповісти
+5
Таких фото Трампа - сотні якщо не тисячі.
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07.11.2024 11:35 Відповісти
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я найкраща жінка господина!)))
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07.11.2024 11:28 Відповісти
вітюня передав особисті цьомки-помки від @уйла?
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07.11.2024 11:29 Відповісти
Раденьке, що дурненьке! 😁
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07.11.2024 16:18 Відповісти
Орбан розмовляв з Трампом у другому десятку бажаючих. Я дуже здивуюсь якщо Трамп пам'ятає його ім'я.
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07.11.2024 11:29 Відповісти
пам'ятає

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07.11.2024 11:33 Відповісти
Таких фото Трампа - сотні якщо не тисячі.
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07.11.2024 11:35 Відповісти
до мар-а-лага допускють тіко наближених та довірених
хоча у дечому ви праві, у 2023 дідо трамп похвалив орбана як лідера туреччини, яка межує з кацапстаном
шо поробиш, вік, деменція не тіко в діда байдена
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07.11.2024 11:45 Відповісти
Орбан чи не єдиний в ЕС, хто підтримував Трампа з самого початку. В них навіть кумир спільний. Звісно пам'ятає.
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07.11.2024 11:59 Відповісти
і Фіцо, і Дуда підтримували...
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07.11.2024 13:13 Відповісти
Two peeoners.🤣
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07.11.2024 11:36 Відповісти
у ******* великі плани на Закарпаття
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07.11.2024 11:30 Відповісти
Хряпнуть напівв'ялого на дзьоб...
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07.11.2024 11:45 Відповісти
трамп і галантерейщик ))
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07.11.2024 11:30 Відповісти
Може поженяться?
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07.11.2024 11:31 Відповісти
чОрбан, твоє майбутнє на мордорі!
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07.11.2024 11:32 Відповісти
Ага, пуйло йому ще не об"яснив, де ворожа країна?
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07.11.2024 11:46 Відповісти
Долбан *** твою мать. У всіх маленьких наполеонів були великі плани. Цьоця Смерть свідок.
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07.11.2024 11:34 Відповісти
Орбан пускай скачет. Ему уже не долго осталось "пресидательствовать" в ЕС.
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07.11.2024 11:36 Відповісти
Табакі !
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07.11.2024 11:37 Відповісти
Слон і моська.
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07.11.2024 11:38 Відповісти
Вітьок думає що він щось означає. Звичайний холуй "чєго ізволітє" ,не більше.
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07.11.2024 11:38 Відповісти
Два ідіота в одному!!! Хєр на твої плани, монголоїд!!!
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07.11.2024 11:40 Відповісти
"Галантєрєйщік і кардінал - ето большая сіла!" (С)
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07.11.2024 11:41 Відповісти
Цікаво, а зебіли коли небудь зрозуміють до чого може призвести голосування за клоунів «по приколу», або тому що «дорога цибуля».
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07.11.2024 11:41 Відповісти
Мы пахали, я и трактор.
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07.11.2024 11:41 Відповісти
"Я і Кардінал - ето сіла!!!"
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07.11.2024 11:45 Відповісти
Апєрєділ😅
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07.11.2024 11:51 Відповісти
цікаво, як трумп ставиться до того, шо орбан - це також шльондра сці?
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07.11.2024 11:46 Відповісти
треба було втопити цього пацюка раніше, тепер він на плаву
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07.11.2024 11:50 Відповісти
холуї побігли на поклон, новому хазяїну.
зе!гундос в тому числі, до речі.
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07.11.2024 11:53 Відповісти
І найголовніший пункт Орбанівського "плану на майбутнє", коли "всесвітній припинятель війн у світі" обсереться з своїм "припинянням", і ***** рватиме на частини Україну - "під шумок" відхватить українське Закарпаття (як йому ***** і обіцяв...).
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07.11.2024 12:13 Відповісти
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07.11.2024 12:18 Відповісти
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07.11.2024 12:20 Відповісти
то планувати Бога смішити.....ЧмОрбан... плануєш плануєш а тут бац кирпич падає
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07.11.2024 12:40 Відповісти
"У нас..."??!!
Прем'єр країни кукурудзи і зеленого горошку дуже багато на себе взяв.
Його Трамп хоч зміг пригадати?
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07.11.2024 12:51 Відповісти
В першу чергу Хунгарія повинна сплачувати честно в НАТО, а не сидіти на халяві. Ось про це і говорив Трамп.
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07.11.2024 13:35 Відповісти
Це «президент» закарпатської області України вже просто кумедний.
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07.11.2024 13:36 Відповісти
Ху...ленок ху...ла намагається показати свою значущість. Не розуміючи, що на нього усі давно поклали, або використовують як одноразовий презерватив
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07.11.2024 14:17 Відповісти
 
 