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Новини Війна
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Трамп мусить подзвонити Путіну, щоб прискорити завершення війни, - радник Орбана

Радник Орбана заявив, що Трамп має подзвонити Путіну

Радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан вважає, що Дональд Трамп має подзвонити диктатору Путіну, щоб відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Як тільки ми зможемо, усі канали зв’язку повинно бути відновлено", - сказав він у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Попри те, що Трамп раніше хвалився своєю здатністю завершити війну за 24 години, радник Орбана сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом.

Також читайте: Орбан провів розмову із Трампом: "У нас великі плани на майбутнє"

"Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати насамперед у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх", - додав він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

Дональд Трамп не виключив, що поговорить із Путіним.

Читайте: Зеленський: Я вірю, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Це - втрати для України. Ми хочемо справедливого закінчення війни

Автор: 

Угорщина (2366) путін володимир (24231) Трамп Дональд (6326) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+16
дожилися! Вже холуй орбана вказує що робити Трампу.
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08.11.2024 08:26 Відповісти
+10
Мусить? Патлатий ще посаду не зайняв а його вже опускають всілякі ********** шавки. Просто чудово.
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08.11.2024 08:28 Відповісти
+7
Мадяри, це такі ж самі московити. Мадярщина і Угорщина, мадяри і угорці -це тотожні слова-синоніми. Державна мова мадяр -угорська, яка є найбільш уживаною уральською мовою у Світі. Мова мадяр походить з уральських мов, позаяк мадяри є фіно-угорським народом. Власне, мадяри навіть не стільки фіно-, стільки угорці, позаяк походять з підгір'я південного Уралу -"у ґор"! І це єдиний уральський етнос, що перебрався за Карпати в Європу й осів там.
Отже, мадяри - це уральскіє кацапи.
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08.11.2024 08:27 Відповісти
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08.11.2024 08:20 Відповісти
Эти мАдяры прекрасно знают, что такую команду трампон от Ху#ла уже получил.
Парашные проститутки всех мастей и полов- любимая игра трампона с молодости.
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08.11.2024 08:21 Відповісти
Мадяри, це такі ж самі московити. Мадярщина і Угорщина, мадяри і угорці -це тотожні слова-синоніми. Державна мова мадяр -угорська, яка є найбільш уживаною уральською мовою у Світі. Мова мадяр походить з уральських мов, позаяк мадяри є фіно-угорським народом. Власне, мадяри навіть не стільки фіно-, стільки угорці, позаяк походять з підгір'я південного Уралу -"у ґор"! І це єдиний уральський етнос, що перебрався за Карпати в Європу й осів там.
Отже, мадяри - це уральскіє кацапи.
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08.11.2024 08:27 Відповісти
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями". Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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08.11.2024 08:33 Відповісти
Ты бухой? Трамп получил команду? Ты серьёзно?🤣
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08.11.2024 09:10 Відповісти
Соловей, ищи своего Ху#ла в холодильнике. Ещё один Генерал СВР х#ев нашёлся.
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08.11.2024 12:31 Відповісти
З ******-путіном нема прощо домовлятись.Ця свинособака не дає ніяких сподівань ... .
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08.11.2024 08:21 Відповісти
Звістно наступе мир,тіки це буде аналог "руського миру",договоримся посередине",але зараз серединка проходе по Дніпру на півдні.
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08.11.2024 08:24 Відповісти
давай давай трамп-покажи всьому світу що сша то ******* які всім брешуть і не держать свого с лова--
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08.11.2024 08:24 Відповісти
Вже показали. США країна ідіотів, це очевидно.
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08.11.2024 08:50 Відповісти
дожилися! Вже холуй орбана вказує що робити Трампу.
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08.11.2024 08:26 Відповісти
Ну, я теж можу вказувати, що робити Трампу: дати ЗСУ вдосталь зброї, аби вони рознесли русню на друзки.
Але чи послухає мене Трамп?
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08.11.2024 08:51 Відповісти
Мусить? Патлатий ще посаду не зайняв а його вже опускають всілякі ********** шавки. Просто чудово.
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08.11.2024 08:28 Відповісти
Руда папуга передвиборчу кампанію вела за гроші ввх через маска та його хазяїна - має звітувати кредитору
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08.11.2024 08:31 Відповісти
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08.11.2024 08:33 Відповісти
От які мадяри нетерплячі! Все їм Закарпаття спокою не дає!
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08.11.2024 08:34 Відповісти
мабуть орбан знає що ******* фінансував кампанію трумпа і той всім йому зобов'язаний
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08.11.2024 08:35 Відповісти
Ні ЦРУ, ні ФБР не знайшли ніяких доказів зв'язку Трампа з кремлем. І лише довбойоби цензора знають правду, ті самі довбойоби які вигадали казочку про "агента Мальвіну".
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08.11.2024 08:38 Відповісти
Ханти-мансійці пасавєтавалісь і рєшилі, шо Трамп щось там повинен...
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08.11.2024 08:36 Відповісти
Через два года Орбан проиграет выборы и он это знает. Он отвернул от себя всех.
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08.11.2024 08:39 Відповісти
те сша всюди обсирається-вьєтнам -куба-афган-тепер україна----потихеньку потихеньку а те сша перетворюється на ******** і брехунів яким ніхто вже не вірить
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08.11.2024 08:39 Відповісти
Трампу ***** на мадярский Орбіт.
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08.11.2024 08:40 Відповісти
А що ті срані угорці мають до США, що коментують хто і чому має робити. Сраколизи
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08.11.2024 08:42 Відповісти
Советник Орбана дает совет Трампу: "Трамп мусить подзвонити Путіну ..."
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08.11.2024 08:42 Відповісти
Позвони мне позвони....
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08.11.2024 08:43 Відповісти
Так хай цей Балаж подзвонить Трампу і скаже, щоб той подзвонив *****!
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08.11.2024 08:48 Відповісти
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08.11.2024 09:02 Відповісти
Марна річ Угорщині нав'язувати Трампу своє
бачення .

Трамп буде приймати рішення не керуючись
порадами Будапешту .
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08.11.2024 09:05 Відповісти
роблять Америку знову великою
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08.11.2024 09:13 Відповісти
трамп нікаму нічєво нє должєн. он должєн тока сваїм радітілям.
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08.11.2024 09:26 Відповісти
Ахах... Забыли орбана спросить... . Будущий президент сверхдержавы "должен" позвонить "сопле на пальце". Ну-ну) ждём
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08.11.2024 09:35 Відповісти
Який жах.
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08.11.2024 09:55 Відповісти
Зараз би президент США слухав порад від немитих циганських бомжів
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08.11.2024 10:04 Відповісти
Це радник Орбана вказує Трампу що той мусить зробити?
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08.11.2024 10:29 Відповісти
А Орбан має втопитись у діжці з гівном, як і усі його міністри, а тим-більш "радники", і шо?
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08.11.2024 10:44 Відповісти
Якась брудна циганва зовсім вже загралась в геополітику. де знаходиться цей клаптик території під назвою хунгарія?
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08.11.2024 11:26 Відповісти
а що сказав радник радника орбана? ...
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08.11.2024 11:34 Відповісти
А Трамп хоч знає про забаганку цього *******?
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08.11.2024 13:12 Відповісти
 
 