Трамп мусить подзвонити Путіну, щоб прискорити завершення війни, - радник Орбана

Радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан вважає, що Дональд Трамп має подзвонити диктатору Путіну, щоб відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Як тільки ми зможемо, усі канали зв’язку повинно бути відновлено", - сказав він у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Попри те, що Трамп раніше хвалився своєю здатністю завершити війну за 24 години, радник Орбана сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом.

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"Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати насамперед у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх", - додав він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

Дональд Трамп не виключив, що поговорить із Путіним.

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