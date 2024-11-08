Трамп мусить подзвонити Путіну, щоб прискорити завершення війни, - радник Орбана
Радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан вважає, що Дональд Трамп має подзвонити диктатору Путіну, щоб відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Як тільки ми зможемо, усі канали зв’язку повинно бути відновлено", - сказав він у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті.
Попри те, що Трамп раніше хвалився своєю здатністю завершити війну за 24 години, радник Орбана сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом.
"Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати насамперед у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх", - додав він.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.
Дональд Трамп не виключив, що поговорить із Путіним.
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Парашные проститутки всех мастей и полов- любимая игра трампона с молодости.
Отже, мадяри - це уральскіє кацапи.
Але чи послухає мене Трамп?
бачення .
Трамп буде приймати рішення не керуючись
порадами Будапешту .